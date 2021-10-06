Спор за океаном. Почему IQOS в России не угрожает американский патентный иск?

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Такое решение ведомство приняло по итогам разбирательства по патентному иску, поданному местной дочерней структурой British American Tobacco — Reynolds American. В течение ближайших двух месяцев решение Комиссии пройдет административный пересмотр, затем, для вступления в силу, его должен будет подписать президент США. В Philip Morris заявили, что планируют направить апелляцию.

Ранее Reynolds American подавала аналогичные патентные иски на нескольких европейских рынках. Однако суды в Великобритании и Греции в этих спорах вставали на сторону Philip Morris. Компания продает IQOS на десятках международных рынков и предоставила Altria лицензию на его продажу в США. Это единственное устройство такого типа, которое одобрил для продажи в стране в качестве продукта с пониженным воздействием профильный регулятор, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Доля бездымных продуктов в выручке Philip Morris достигает 30%, для американской Altria показатель не превышал 10%. Количество потребителей электронной системы нагревания табака IQOS в мире превышает 20 млн человек. В России их больше 4 млн.

По мнению экспертов, патентное разбирательство в США не окажет никакого влияния на российский рынок. «Если разбираться фактически, текущий спор связан не с нормами международного права, это экономический конкурентный спор между двумя производителями на конкретной территории», отметил юрист, судебный эксперт, медиатор член совета общественных организаций по защите прав пациентов при Территориальном органе Росздравнадзора Юрий Капштык. По его словам, в настоящее время отсутствуют любые предпосылки, допускающие возможность переноса решения американского регулятора в российскую юрисдикцию.

Такую позицию разделяет Андрей Покида, кандидат социологических наук, директор научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Он отметил, что в России действует конституционное, а не прецедентное право. Вследствие этого решение о правоприменении принимается на основании действующих национальных норм и практик.

Юрий Капштык отметил, что заявления о возможности тиражирования практики американского регулятора на других страновых рынках могут быть обусловлены лоббистскими интересами их авторов. «Сейчас выступать в качестве инициатора введения каких-либо ограничительных мер – значит сыграть на руку одной из компаний, что нарушает закон о конкуренции и может вызвать внимание ФАС», отметил эксперт.

Минэкономразвития недавно представило «Дорожную карту» по интеллектуальной собственности, направленную на устранение ограничений и пробелов в законодательстве, допускающих, в том числе, подобный «патентный троллинг». Документ включит в себя 30 стратегических мероприятий, среди которых налоговые льготы для предприятий-патентообладателей и регламент возмездной передачи государственных интеллектуальных прав в коммерческий сектор.

По мнению первого заместителя главы правительства РФ Андрея Белоусова, для превращения результатов интеллектуальной деятельности в ресурс экономического роста необходимы дальнейшие изменения в отраслевое законодательство.