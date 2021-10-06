Yota не будет снимать “Человека-Лосося”

Персонаж так понравился зрителям, что на change.org появилась петиция, призывающая компанию всё-таки снять фильм. Спойлер - Yota решила, что лучше не надо.

«Мы не стали бы снимать такой фильм, чтобы дарить его как бонус, потому что точно знаем, что лучше возвращать кешбэк деньгами.

А для тех, кому так понравился герой с самого дна, мы подготовили мерч и питчбук. Чтобы выиграть мерч, нужно сделать репост понравившейся вещи с нашего сайта с хэштегом #человеклосось в своих социальных сетях. Полную историю персонажа каждый желающий сможет узнать в питчбуке в официальных аккаунтах Yota. Возможно кто-то всё же решит снять фильм про нашего героя», - комментирует PR-директор Yota Артем Рабчук.

«А еще специально для фанатов одиозного супергероя Человека-лосося мы выпустили эксклюзивный сет из трех ароматов совместно с парфюмерией Demeter. Они позволят оказаться в чешуе главного героя и испытать весь спектр его чувств и эмоций: от всеобъемлющего триумфа после спасения мира до романтичного нерестового настроения», - добавляет руководитель проекта, менеджер по маркетинговым коммуникациям Екатерина Жаркова.

СПРАВКА

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.