Бастрыкин распорядился найти лже-тренеров по футболу

Неизвестный мошенник собрал с родителей московских и уфимских школ деньги якобы на развитие секции Фото: Shutterstock

Пока очередные заслуженные спортсмены обживают Госдуму, мошенники ходят по российским школам представляясь тренерами. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителей Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрея Стрижова и следственного управления СК России по Республике Башкортостан Дениса Чернятьева доклады о "ситуации с хищением денежных средств жителей Москвы и Уфы".

По данным, которые поступили в СК России, мужчина (а может даже несколько) собрал с родителей учащихся большие суммы на открытие секции по футболу.

- Он представлялся детским тренером по футболу, за определенную сумму денег обещал обучить ребят базовым элементам футбола и устроить впоследствии в юношескую спортивную школу. Собрав с родителей ребят денежные средства, он провел несколько занятий, а после этого скрылся, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Бастрыкин поручил подчиненным оперативно собрать всю имеющуюся на данный момент информацию и тщательно изучить обстоятельства произошедшего.

Также глава следкома попросил обратить внимание на телевизионный сюжет о возможных противоправных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних со стороны бывшего руководителя религиозной организации "Общество сознания Кришны в с. Курджиново" Карачаево-Черкесской Республики.