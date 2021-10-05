Мятежный экс-схиигумен отец Сергий, из-за которого избили Собчак: «Сижу в СИЗО, молюсь за Наталью Поклонскую»

Николай Романов, известный как отец Сергий, фигура неоднозначная.
Фото: Архив КП
Николай Романов, известный как отец Сергий, фигура неоднозначная. Многие помнят скандальную ситуацию вокруг Среднеуральского женского монастыря, который он основал. Отец Сергий, например, спал в гробу и изгонял бесов. И свердловские школьники во время экскурсии по монастырю испугались, когда услышали, как «визжат черти» - ритуал экзорцизма транслировался на улицу через динамики.
В 2017-м, перед выходом фильм «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, появилось протестное движение «царебожцев», заявлявшее, что фильм оскорбляет чувства верующих. Его лидером считался отец Сергий.
В 2020-м выступал с проповедями о лжи вокруг коронавируса. (См. подробнее «Из досье «КП»).
В июне прошлого года в Екатеринбург приехала телеведущая Ксения Собчак — хотела поговорить с отцом Сергием.
- Меня очень трогает тема ковид-диссидентства. А еще тема конфликта отца Сергия с патриархией. Человек не слушает прямые указания православной церкви, - рассказывала kp.ru Ксения Собчак.
Ксению Анатольевну в монастыре встретили неприветливо. Проще говоря, по словам Собчак, поколотили.
Интервью телеведущей схиигумен не дал.
Ходили слухи, что отец Сергий - духовник Натальи Поклонской. Его защищали участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и известный хоккеист Павел Дацюк.
В июле отца Сергия лишили сана, потом отлучили от церкви. А перед Новым годом задержали. Предъявили обвинения в склонении к суициду монахинь, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, о самоуправстве. На днях добавилось обвинение в экстремизме.
Сейчас бывший схиигумен находится в СИЗО №1, известном в народе как «Матросская тишина».
Суд с участием Романова проходит в закрытом режиме, журналистов на него не пускают.
«Комсомолке» удалось взять эксклюзивного интервью у этого человека. Мы передали с адвокатом Павлом Бабиковым вопросы, а Николай Романов на них письменно ответил.
«Но имейте ввиду, он все-таки священник, поэтому так пишет», - объяснил непростой слог Павел Бабиков.
Публикуем ответы 66-летнего Николая Романова на наши вопросы – и сам текст письма.
Письмо бывшего схи-игумена Сергия.
Фото: Александра КУЧУК
- Добрый день, Николай Васильевич! Как вы себя чувствуете? Нет ли проблем со здоровьем?
- Аз схиигумен Сергий в настоящее время прохожу обследование, нахожусь под наблюдением врачей в СИЗО-1 (более известно как Матросская Тишина. По словам Павла Бабикова, обследование Романов проходит по ходатайству адвокатов, переживающих за его здоровье, «потому как он никогда не признается, что плохо себя чувствует», -Ред.)
- Кто ваши соседи? Как у вас с ними сложились отношения?
На этот вопрос прямого ответа мы не получили. Но по словам адвокатов, Николай Романов сидит с людьми, которых обвиняют в экономических преступлениях и с бывшими силовиками.
- Помогает ли преодолевать тяготы СИЗО ваша скромная жизнь в монастыре? Мы помним кадры, на которых вы показывали журналистам свою келью, где вы спали, как я поняла, в деревянном гробу.
- Монастырь добровольная тюрьма. В заключении, когда нет помощи от мира, человек обращается к Богу. Старец Ионанн Крестьянкин говорил, что самые благодатные его годы были в лагере, т.к. был ближе к Богу, чувствовал его дыхание любви…
- Чем вы занимаетесь в камере? Как проходит ваш день? Получается ли у вас придерживаться постов в условиях заключения?
- Живу по вере и наставлениям старцев Лаврских Кирилла, Наума, Германа, Михея, Виссариона, Лаврентия и преподобного Паисия Святогорца. Бог над Волей не стоит.
Мой день начинается с раннего утра. Стараюсь выполнять правила Святогорцев и руководствуюсь наставлениями Архиепискова Антония Волынского о Иисусовой молитве.
- Скажите пожалуйста, были ли вы духовником Натальи Поклонской? Какие у вас сейчас отношения? Поддерживаете ли вы как-то связь с людьми, которые в вас верят?
- О Наталье Поклонской молюсь, и желаю Ей и всем близким благоденствия и многие благие лета. Мне написали в СИЗO-7, СИЗО-4, СИЗО-1 до 15 тысяч писем. Старался на все вопросы отвечать.
- Не боитесь ли вы заразиться коронавирусом? Все-таки вы не привиты, а сейчас идет третья волна заболевания.
На этот вопрос Николай Романов не ответил.
- Ваши противники неоднократно подчеркивали, что у вас не простое прошлое, в котором было место криминалу. А как вы сами относитесь к тому, что когда-то были осуждены за убийство?
- Есть покаяние для любого человека, независимо, где он находится, которое изменяет человека, его образ мыслей, поведение и предлагает Жизнь во Христе.
Моисей имел непростое прошлое, однако, Бог определил быть ему Пророком.
Священноначальники трактовали мои слова о покаянии и написали заявление о лишении, т.е. привлечении меня к уголовной ответственности.
- Как вы считаете, почему вы все-таки оказались сейчас в неволе?
- Мотивы моего пребывания под следствием и судом не мои слова на проповедях, а мое несогласие тратить пожертвованные целевые деньги на другие объекты. До сих пор не понимаю, как можно путать церковный карман со своим.
- Каким вы видите свое будущее?
- Свое будущее вижу на Кресте. Прости их Отче, не ведают, что творят. И если ведают – прошу Бога-Отца простить.
Зло можно победить только Любовью. Мои пожелания верить, молиться, терпеть, надеяться, Благодарить, любить весь мир с сокрушенным и смиренным сердцем. Никто не вправе родиться русским, англичанином, евреем, китайцем, итальянцем, мусульманином. Есть светлая обязанность быть Человеком. Быть, а не казаться…
Благодарю Бога за счастье молиться за Вас, впереди вечность!
Искренне, с уважением в сердце, с Любовью к Вам гр. схииг. Сергий.
Из досье «КП»
Николай Васильевич Романов (отец Серий) родился 19 марта 1955 года в селе Криуша под Нижним Новгородом.
После армии закончил школу милиции. По одним данным, успел поработать следователям, по другим – продавцом в магазине продуктов. В 1985 году был судим за хищение государственного имущества и ДТП со смертельным исходом.
Во время расследования признался в убийстве и разбое. Был приговорен в итоге к 13 годам заключения. Сидел в колонии «Красная утка» под Нижним Тагилом. Вышел в 1997 году – и поступил в духовную семинарию. В семинарии не доучился – отчислили из-за пропусков.
В 2000 году стал первым игуменом мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. По одной из версий, скрыл свое уголовное прошлое: совершившим тяжкие преступления в России запрещена церковная карьера. Как утверждал репортер телеканала «Россия-24» Виталий Кармазин, в анкете на рукоположение в иеромонахи Романов также не упомянул также о своих трех официальных женах и дочери.
В 2002 году начал строить женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в Среднеуральске.
В том же году местные фермеры обвинили отца Сергия и церковное хозяйство в рейдерском захвате земель для строительства.
В 2006 году был пострижен в схиму (обет монахов соблюдать особо строгие, правила, аскезу).
С именем отца Сергия связано множество скандалов.
В июне 2013 года екатеринбургская журналистка Раиса Ильина обвинила отца Сергия в создании секты. Сообщала, что люди, приезжавшие в монастыри, сжигали паспорта и продавали квартиры, отдавая Романову деньги. Рассказывала, что в отношении детей, проживающих в скитах, практиковали телесные наказания.
В 2019 года Романов назвал Мавзолей Ленина «алтарем сатаны» и призвал его снести вместе со статуями и бюстами.
В мае 2020 опубликовал обращение, рассказав о "чипировании населения под видом вакцины от коронавируса" и стоящим за этим мировым заговором во главе с Билом Гейтсом.