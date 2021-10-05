Мятежный экс-схиигумен отец Сергий, из-за которого избили Собчак: «Сижу в СИЗО, молюсь за Наталью Поклонскую»

Николай Романов, известный как отец Сергий, фигура неоднозначная. Фото: Архив КП

Николай Романов, известный как отец Сергий, фигура неоднозначная. Многие помнят скандальную ситуацию вокруг Среднеуральского женского монастыря, который он основал. Отец Сергий, например, спал в гробу и изгонял бесов. И свердловские школьники во время экскурсии по монастырю испугались, когда услышали, как «визжат черти» - ритуал экзорцизма транслировался на улицу через динамики.

В 2017-м, перед выходом фильм «Матильда» о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, появилось протестное движение «царебожцев», заявлявшее, что фильм оскорбляет чувства верующих. Его лидером считался отец Сергий.

В 2020-м выступал с проповедями о лжи вокруг коронавируса. (См. подробнее «Из досье «КП»).

В июне прошлого года в Екатеринбург приехала телеведущая Ксения Собчак — хотела поговорить с отцом Сергием.

- Меня очень трогает тема ковид-диссидентства. А еще тема конфликта отца Сергия с патриархией. Человек не слушает прямые указания православной церкви, - рассказывала kp.ru Ксения Собчак.

Ксению Анатольевну в монастыре встретили неприветливо. Проще говоря, по словам Собчак, поколотили.

Интервью телеведущей схиигумен не дал.

Ходили слухи, что отец Сергий - духовник Натальи Поклонской. Его защищали участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и известный хоккеист Павел Дацюк.

В июле отца Сергия лишили сана, потом отлучили от церкви. А перед Новым годом задержали. Предъявили обвинения в склонении к суициду монахинь, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, о самоуправстве. На днях добавилось обвинение в экстремизме.

Сейчас бывший схиигумен находится в СИЗО №1, известном в народе как «Матросская тишина».

Суд с участием Романова проходит в закрытом режиме, журналистов на него не пускают.

«Комсомолке» удалось взять эксклюзивного интервью у этого человека. Мы передали с адвокатом Павлом Бабиковым вопросы, а Николай Романов на них письменно ответил.

«Но имейте ввиду, он все-таки священник, поэтому так пишет», - объяснил непростой слог Павел Бабиков.

Публикуем ответы 66-летнего Николая Романова на наши вопросы – и сам текст письма.

Письмо бывшего схи-игумена Сергия. Фото: Александра КУЧУК

«ПОЛУЧИЛ ПОЧТИ 15 ТЫСЯЧ ПИСЕМ»

- Добрый день, Николай Васильевич! Как вы себя чувствуете? Нет ли проблем со здоровьем?

- Аз схиигумен Сергий в настоящее время прохожу обследование, нахожусь под наблюдением врачей в СИЗО-1 (более известно как Матросская Тишина. По словам Павла Бабикова, обследование Романов проходит по ходатайству адвокатов, переживающих за его здоровье, «потому как он никогда не признается, что плохо себя чувствует», -Ред.)

- Кто ваши соседи? Как у вас с ними сложились отношения?

На этот вопрос прямого ответа мы не получили. Но по словам адвокатов, Николай Романов сидит с людьми, которых обвиняют в экономических преступлениях и с бывшими силовиками.

- Помогает ли преодолевать тяготы СИЗО ваша скромная жизнь в монастыре? Мы помним кадры, на которых вы показывали журналистам свою келью, где вы спали, как я поняла, в деревянном гробу.

- Монастырь добровольная тюрьма. В заключении, когда нет помощи от мира, человек обращается к Богу. Старец Ионанн Крестьянкин говорил, что самые благодатные его годы были в лагере, т.к. был ближе к Богу, чувствовал его дыхание любви…

- Чем вы занимаетесь в камере? Как проходит ваш день? Получается ли у вас придерживаться постов в условиях заключения?

- Живу по вере и наставлениям старцев Лаврских Кирилла, Наума, Германа, Михея, Виссариона, Лаврентия и преподобного Паисия Святогорца. Бог над Волей не стоит.

Мой день начинается с раннего утра. Стараюсь выполнять правила Святогорцев и руководствуюсь наставлениями Архиепискова Антония Волынского о Иисусовой молитве.

- Скажите пожалуйста, были ли вы духовником Натальи Поклонской? Какие у вас сейчас отношения? Поддерживаете ли вы как-то связь с людьми, которые в вас верят?

- О Наталье Поклонской молюсь, и желаю Ей и всем близким благоденствия и многие благие лета. Мне написали в СИЗO-7, СИЗО-4, СИЗО-1 до 15 тысяч писем. Старался на все вопросы отвечать.

- Не боитесь ли вы заразиться коронавирусом? Все-таки вы не привиты, а сейчас идет третья волна заболевания.

На этот вопрос Николай Романов не ответил.

«КАК МОЖНО ПУТАТЬ ЦЕРКОВНЫЙ КАРМАН СО СВОИМ»

- Ваши противники неоднократно подчеркивали, что у вас не простое прошлое, в котором было место криминалу. А как вы сами относитесь к тому, что когда-то были осуждены за убийство?

- Есть покаяние для любого человека, независимо, где он находится, которое изменяет человека, его образ мыслей, поведение и предлагает Жизнь во Христе.

Моисей имел непростое прошлое, однако, Бог определил быть ему Пророком.

Священноначальники трактовали мои слова о покаянии и написали заявление о лишении, т.е. привлечении меня к уголовной ответственности.

- Как вы считаете, почему вы все-таки оказались сейчас в неволе?

- Мотивы моего пребывания под следствием и судом не мои слова на проповедях, а мое несогласие тратить пожертвованные целевые деньги на другие объекты. До сих пор не понимаю, как можно путать церковный карман со своим.

- Каким вы видите свое будущее?

- Свое будущее вижу на Кресте. Прости их Отче, не ведают, что творят. И если ведают – прошу Бога-Отца простить.

Зло можно победить только Любовью. Мои пожелания верить, молиться, терпеть, надеяться, Благодарить, любить весь мир с сокрушенным и смиренным сердцем. Никто не вправе родиться русским, англичанином, евреем, китайцем, итальянцем, мусульманином. Есть светлая обязанность быть Человеком. Быть, а не казаться…

Благодарю Бога за счастье молиться за Вас, впереди вечность!

Искренне, с уважением в сердце, с Любовью к Вам гр. схииг. Сергий.

Из досье «КП»

Николай Васильевич Романов (отец Серий) родился 19 марта 1955 года в селе Криуша под Нижним Новгородом.

После армии закончил школу милиции. По одним данным, успел поработать следователям, по другим – продавцом в магазине продуктов. В 1985 году был судим за хищение государственного имущества и ДТП со смертельным исходом.

Во время расследования признался в убийстве и разбое. Был приговорен в итоге к 13 годам заключения. Сидел в колонии «Красная утка» под Нижним Тагилом. Вышел в 1997 году – и поступил в духовную семинарию. В семинарии не доучился – отчислили из-за пропусков.

В 2000 году стал первым игуменом мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. По одной из версий, скрыл свое уголовное прошлое: совершившим тяжкие преступления в России запрещена церковная карьера. Как утверждал репортер телеканала «Россия-24» Виталий Кармазин, в анкете на рукоположение в иеромонахи Романов также не упомянул также о своих трех официальных женах и дочери.

В 2002 году начал строить женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в Среднеуральске.

В том же году местные фермеры обвинили отца Сергия и церковное хозяйство в рейдерском захвате земель для строительства.

В 2006 году был пострижен в схиму (обет монахов соблюдать особо строгие, правила, аскезу).

С именем отца Сергия связано множество скандалов.

В июне 2013 года екатеринбургская журналистка Раиса Ильина обвинила отца Сергия в создании секты. Сообщала, что люди, приезжавшие в монастыри, сжигали паспорта и продавали квартиры, отдавая Романову деньги. Рассказывала, что в отношении детей, проживающих в скитах, практиковали телесные наказания.

В 2019 года Романов назвал Мавзолей Ленина «алтарем сатаны» и призвал его снести вместе со статуями и бюстами.

В мае 2020 опубликовал обращение, рассказав о "чипировании населения под видом вакцины от коронавируса" и стоящим за этим мировым заговором во главе с Билом Гейтсом.