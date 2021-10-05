Определены даты проведения 25-го юбилейного ПМЭФ-2022

Международный экономический форум состоится 15-18 июня следующего года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Петербургский международный экономический форум остается одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. В этом году для организации Форума были разработаны беспрецедентные меры эпидемиологической безопасности, которые сегодня уже стали золотым стандартом проведения мероприятий в период пандемии. Новая реальность диктует нам необходимость действовать сообща, вместе искать решения для противостояния глобальным вызовам. Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022, – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В 2022 году страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступит Египет.

В 2021 году ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса и состоялся с использованием современных цифровых технологий. За четыре дня работы Форум посетили свыше 13 500 участников из 141 страны, в том числе представители более 1000 организаций СМИ из 46 стран.

Аналитические материалы по итогам ПМЭФ-2021 размещены в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс.