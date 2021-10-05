На Российской энергетической неделе обсудят сотрудничество ОПК и ТЭК

В рамках деловой программы Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоится сессия «ОПК – ТЭК: сотрудничество предприятий в целях импортозамещения и технологического развития»

В рамках деловой программы Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоится сессия «ОПК – ТЭК: сотрудничество предприятий в целях импортозамещения и технологического развития». Форум пройдет в Москве 13–15 октября 2021 года в ЦВЗ «Манеж». Организаторами РЭН-2021 являются Министерство энергетики РФ, Фонд Росконгресс и Правительство Москвы.

Обеспечение национального технологического суверенитета отраслей российского ТЭК сегодня является одним из ключевых условий энергетической безопасности страны и ее экономического роста. В целях дальнейшего перехода российской энергетики на использование отечественной высокотехнологичной продукции необходимо расширение сотрудничества отраслевых компаний с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Укрепление потенциала их взаимовыгодного взаимодействия позволит ТЭК сократить потребность в продукции, имеющей критическое значение для устойчивого развития, а ОПК – обеспечить диверсификацию производства в условиях снижения гособоронзаказа и нарастить компетенции в секторах гражданского назначения. Успешные кейсы такого сотрудничества уже есть: во исполнение ранее заключенных соглашений предприятия ОПК выпускают решения, высоко востребованные при геологоразведочных работах, добыче углеводородов, в том числе «трудной» нефти. Вместе с тем перспективы развития партнерств еще велики и требуют межотраслевого взаимодействия, а также поиска путей нивелирования финансовых, кадровых и технологических рисков.

«Одним из значимых направлений диверсификации производства для оборонно-промышленных предприятий является сотрудничество с российским ТЭК, где сегодня сохраняется потребность во внедрении передовых импортозамещающих проектов. ОПК в целом показывает успешный рост доли производства гражданской продукции, целевой показатель – достичь доли в 50% к 2030 году», – подчеркнул Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Во время дискуссии эксперты обсудят, какие реализованные проекты сотрудничества компаний ТЭК и ОПК можно считать успешными, каковы дальнейшие перспективы сотрудничества, есть ли оптимальная бизнес-модель, которая позволяет максимально эффективно использовать компетенции ОПК в интересах ТЭК, а также какие меры государственной поддержки нужны для ускорения диверсификации.