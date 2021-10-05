Геннадий Онищенко: «Чем больше «Учителей года» - тем лучше школам и ученикам»

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, во вторник, 5 октября, прошла встреча Владимира Путина с призерами Всероссийского конкурса «Учитель года». Я обратил внимание на то, что с каждым годом победителей становится все больше и больше. В этом году, например, в финал - впервые - вышли 14?учителей начальных классов... Это хорошо, да?

- Ну, во-первых, это не случайно, а это - закономерность.

Вы помните, что 24 сентября прошло расширенное заседанием президиума Госсовета, на котором обсуждались вопросы, связанные с образованием.

И - по итогам президент предложил развернутый план действий... Как совершенствовать наше образование, просвещение, как приблизить его к жизни.

И тогда же Владимир Владимирович поставил вопрос: а чего вы так, говорит, мало даете-то? Неужели у нас сложно найти достойных?

- Званий, в смысле?

- Не званий... Разве у нас - на всю Россию -только один учитель года? А есть же разные учителя. И предметники, и с младшими школьниками работают.

- Номинации, значит, разные должны быть?

- Ну, конечно, расширить число номинаций. Олимпийские игры - по ста дисциплинам проводят. Неужели в российских школах мы не найдём достойных?

-Логично.

- И вот такое поручение - дифференцированно подойти к подведению итогов и определению победителей - было дано. И вот, более того, президент потребовал, дал поручение - широко освещать Всероссийский конкурс «Учитель года» в СМИ.

- И поздравление Путина с Днём учителя на этот раз мне показалось - ну, несколько неформальным, что ли...

Да, и вот, поэтому, во-первых, я хотел бы оттолкнуться от поздравления, которое мы уже услышали из уст нашего президента. И, конечно же, буквально, первый абзац – в нем, как говорится, «вся соль» великой учительской профессии.

«Вы не только передаёте ученикам знания, - сказал президент, - но и, что чрезвычайно важно, формируете их мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями, побуждаете ребят думать, пробуждаете у них интерес к отечественной истории, к нашей великой культуре, помогаете им разобраться в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему лежит душа, определить свои способности и таланты...»

Ещё Сократ говорил: есть три искусства, которым обладают люди, не профессии, а искусство. Это искусство учить, искусство лечить и искусство судить людей.

Вот это, конечно, сегодня начинает, слава Богу, возвращаться - святое отношение к труду учителя.

Законодательство сегодня вернуло в школы воспитание, причем, юридически значимое. Вернуло в школы просвещение, которого не было, а было просто изучение таблицы умножения там, - это я уже утрирую.

Сегодня, конечно, это налагает дополнительные нагрузки - на учителя, что очень важно, хотя они всегда занимались воспитанием, как-то не представляли свою работу по другому.

Кстати, девиз этого года - я не дословно скажу, но он такой: вспомни своего учителя и то, что он сделал значимое в твоей жизни.

У каждого из нас есть свои учителя. Учитель – это второй родитель, если можно так сказать. Родитель дает биологическую жизнь и воспитывает, а учитель дает тебе интеллектуальную и духовную жизнь, и во многом определяет твоё будущее. Это очень важное обстоятельство.

Когда в 2013-м был принят Закон об образовании, труд учителя назывался «образовательной услугой». (Равно как и в медицине – «медицинской услугой».)

Но, слава Богу, на недавнем Госсовете дано поручен н пересмотреть - в законодательном плане - вот это словосочетание «образовательная услуга», - применительно к деятельности учителя. Потому что оно их искренне оскорбляло. Это тоже большое, я бы сказал, мировоззренческое достижения. (Медики еще до этого пока не дошли.)

И, конечно же, сегодня есть надежда, что будет изменена система оплаты труда учителей, потому что мы сегодня видим совершенно разные уровни оплаты труда. Учитель должен получать достойную заработную плату.

- И - ваши поздравления.

- Сегодня я преклоняю голову перед тем служением, которое несут наши педагоги. Да, это - служение, это - искусство наших учителей. Это они вместе с родителями формируют будущее нашей России.

С праздником вас, дорогие наши учителя!