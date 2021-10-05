Неизвестные страницы жизни вождя

Вышла книга о семье Сталина.

Книгу «Исповедь последнего из Джугашвили. Тайны семьи Сталина», вышедшую в издательстве «Комсомольская правда», написали режиссер-документалист Лана Паршина, которой посчастливилось лично встретиться с дочерью Сталина Светланой Аллилуевой и снять про нее кино, и Селим Бенсаад, внук старшего сына Сталина Якова. Вместе авторам удалось взглянуть на жизнь и семью Сталина с различных ракурсов и открыть неизвестные страницы жизни клана Джугашвили.

Книгу «Исповедь последнего из Джугашвили. Тайны семьи Сталина», вышедшую в издательстве «Комсомольская правда», написали режиссер-документалист Лана Паршина.

… Родителям Сталина Екатерине и Виссарион (Бесо) Джугашвили долго не везло с детьми. До Иосифа у них родились два сына и оба умерли еще младенцами. Бесо с горя начал пить и поколачивать жену. А Екатерина (Кеке) продолжала просить у Бога сына и буквально вымолила Иосифа. Возможно, чтобы отблагодарить Всевышнего, она мечтала, чтобы сын посвятил себя Богу. Тот же предпочел другую стезю, и сам стал для миллионов людей едва ли не живым божеством.

В книге три части. Первая глава написана с точки зрения любимой внучки Сталина Галины Джугашвили. Вторая - личная история Селима Бенсаада.

А третья - итоги научных поисков в архивах, которые проводили Селим и Светлана, дабы выяснить судьбу Якова Джугашвили, сгинувшего в немецком плену. 14 апреля 1943-го года Яков бросился на колючую проволоку. Но так ли все было на самом деле? Авторы книги представляют несколько версий случившегося.

Более тысячи рассекреченных документов помогут читателям составить свою версию исторических событий.

Подробнее:

https://shop.kp.ru/Kniga-Taini-semi-Stalina-Ispoved-poslednego-iz-Djugashvili-797191.html

https://www.labirint.ru/books/819863/