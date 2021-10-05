«Пойдут клочки по закоулочкам!» - Это не шутка: Джигурда на ринге побил Милонова

Никита Джигурда Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Мы не знаем, сколько денег могли бы предложить за это депутату Виталию Милонову, но он согласился подраться на камеру с артистом Никитой Джигурдой в шоу «Наше дело». Кадры боя выложили в интернет 5 октября, но все произошло явно раньше. Еще 20 сентября артист рассказывал в своих соцсетях о прошедшем сражении. Вот, что известно о поединке.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Судя по всему, Милонов бой проиграл. Хотя никаких официальных результатов — если они вообще будут - мы пока не видели.

- Мне рассказали, что Джигурда подрался с Милоновым. Что-то они там ничего не делали, ходили-ходили весь бой. Судья им говорит: «Вы будете боксировать? Будете драться?» Джигурда дал сопернику два раза по пузу и победил. Милонов потом крокодильими слезами плакал, - рассказал на Youtube в подкасте «Сережа и микрофон» боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.

На видео, попавшее в сеть, видно, что Джигурда без особого труда бьет Милонова, а тот лишь отступает, закрывая голову руками в перчатках. Справедливости ради, заметим, что артист дрался явно вполсилы.

Милонов на бой пришел в синих шортах и белой футболке. Джигурде оказалось достаточно одних красных боксерских трусов, даже обувь не понадобилась. Судя по мускулистому торсу, артист держит себя в хорошей форме, чего не скажешь о народном избраннике.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Идея свести на ринге Милонова и Джигурду принадлежит промоутерской группе «Наше дело» - она профессионально организует MMA бои.

Никита у себя в соцсетях написал, что предложения подраться с ним делались журналисту Владимиру Соловьеву и адвокату Сергею Жорину, но те отказались.

«Наше дело» арендовали павильон с восьмигранным рингом. Бой прошел по правилам бокса, но в перчатках для ММА. Изначально организаторы обещали три раунда, но мы пока не знаем, сколько их оказалось в действительности.

РЕВАНШ

- Реванш будет, мне нужно только научиться хотя бы заниматься хоть как-то этим делом, вот. Будет, будет все, я еще поколочу его так, что пойдут клочки по закоулочкам. Год буду готовиться, вот, и поколочу. Никогда в жизни этим не занимался, на старости лет что-то решил, - заявил журналистам сам Виталий Милонов.

До боя депутат Госдумы честно признавался, что «шансов победить нет». Но он хочет «победить самого себя», ведь есть «только два выхода: пойти и проиграть или испугаться».

Правда, остается один большой вопрос: почему Милонов вообще решил что-то доказывать Джигурде.