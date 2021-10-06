Анекдоты: Яхту нужно покупать по молодости, пока глупый, а то потом все деньги на саженцы уходят

Холодильник был создан для того, чтобы мы могли наслаждаться каждый день не только несвежими продуктами, но еще иногда и побаловать себя просрочкой.

* * *

Интересно, а те представители старшего поколения, которые говорят: «Вот мы в детстве лазили по стройкам, по крышам, воровали яблоки в соседских садах, делали самодельные фейерверки, а современное поколение только и может, что за компьютером сидеть», и те, которые говорят: «Интернет опасен для подростков: там пропагандируются руфинг, зацепинг, шоплифтинг и другие опасные увлечения», - это одни и те же люди или разные?

* * *

- Каких только мужиков у меня не было! Богатых не было. Красивых не было. Щедрых тоже.

* * *

Зоозащитники:

- Зачем вам шубы из натурального меха? Вы что, синтетические не можете носить?

Экоактивисты:

- С ума сошли? Эта шуба будет 500 лет разлагаться!

* * *

Как-то со словом «правда» невольно ассоциируется слово «страшная».

* * *

Жена ушла от мужа. Дома она говорит матери:

- Как только я вышла из дома, раздался выстрел! Как ты думаешь, он застрелился?..

- Я думаю, он открыл бутылку шампанского…

* * *

Два снайпера в задумчивости стоят у памятника Пушкину. Один - другому:

- Не... Ну я не понимаю!

- Чего не понимаешь?

- Ну почему он? Попал-то другой!

* * *

Встречаются два друга.

- Как жизнь?

- Плохо… Я тут одолжил знакомому 10 тысяч баксов на пластическую операцию, а теперь не знаю, как он выглядит!