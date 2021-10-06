Анекдоты: Яхту нужно покупать по молодости, пока глупый, а то потом все деньги на саженцы уходят

Холодильник был создан для того, чтобы мы могли наслаждаться каждый день не только несвежими продуктами, но еще иногда и побаловать себя просрочкой.
* * *
Интересно, а те представители старшего поколения, которые говорят: «Вот мы в детстве лазили по стройкам, по крышам, воровали яблоки в соседских садах, делали самодельные фейерверки, а современное поколение только и может, что за компьютером сидеть», и те, которые говорят: «Интернет опасен для подростков: там пропагандируются руфинг, зацепинг, шоплифтинг и другие опасные увлечения», - это одни и те же люди или разные?
* * *
- Каких только мужиков у меня не было! Богатых не было. Красивых не было. Щедрых тоже.
* * *
Зоозащитники:
- Зачем вам шубы из натурального меха? Вы что, синтетические не можете носить?
Экоактивисты:
- С ума сошли? Эта шуба будет 500 лет разлагаться!
* * *
Как-то со словом «правда» невольно ассоциируется слово «страшная».
* * *
Жена ушла от мужа. Дома она говорит матери:
- Как только я вышла из дома, раздался выстрел! Как ты думаешь, он застрелился?..
- Я думаю, он открыл бутылку шампанского…
* * *
Два снайпера в задумчивости стоят у памятника Пушкину. Один - другому:
- Не... Ну я не понимаю!
- Чего не понимаешь?
- Ну почему он? Попал-то другой!
* * *
Встречаются два друга.
- Как жизнь?
- Плохо… Я тут одолжил знакомому 10 тысяч баксов на пластическую операцию, а теперь не знаю, как он выглядит!