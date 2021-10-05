Режиссер Николай Рашеев взял Валерия Золотухина на роль Бумбараша, услышав, как тот поет в церкви на всенощной

Кинорежиссер Николай Рашеев. Фото: facebook.com/Николай-РашеевNikolay-Rasheev

Главным фильмом в жизни Николая Рашеева стал, конечно, «Бумбараш». Рождалась эта картина непросто. В основе ее была неоконченная повесть Аркадия Гайдара «Талисман» - сюжет «доводил до ума» сценарист Евгений Митько, опиравшийся на другие ранние произведения писателя. Начинал съемки 64-летний Абрам Народицкий, который в итоге чем-то не устроил кинематографическое начальство. Более того - и главную роль должен был играть не Валерий Золотухин, а Михаил Кононов (понятно, что с ним картина получилась бы совершенно другой)…

Золотухин же свои первые пробы на роль Бумбараша провалил. Но потом все-таки упросил Рашеева дать ему еще один шанс. И, как вспоминал режиссер, пригласил его в церковь, где пел на всенощной (как раз была Пасха). В советское время это не поощрялось, и, может быть, именно это поразило режиссера. А окончательно «добил» его Золотухин фразой: «Если хочешь сделать хорошее кино, возьми Мишу Кононова, а если хочешь заглянуть в вечность, возьми меня».

Но приключения на этом не закончились. Сначала руководитель творческого объединения не хотел брать на одну из главных женских ролей Екатерину Васильеву - предлагал вместо нее свою жену, Рашеев утверждал, что ему с трудом удалось отстоять актрису. А потом отснятый материал привел в ужас худсовет студии имени Довженко. «Бумбараша» назвали фильмом, глумливым по отношению к революционным идеалам, Рашеева даже сняли с постановки. И помогло только личное вмешательство Тимура Гайдара, сына писателя, который еще и заведовал отделом в главной советской газете, «Правде». Он посмотрел картину и заступился за нее, да еще и написал о ней в высшей степени благосклонную статью…

Главным фильмом в жизни Николая Рашеева стал, конечно, «Бумбараш». Фото: Кадр видео

На момент съемок «Бумбараша» Рашееву было 36 лет. Родился он в Киеве, в 1935-м, в семье болгарского политэмигранта, которого арестовали, когда Николаю было два года. Когда он вырос, окончил Киевский политехнический институт (отец до ареста как раз был его деканом). А параллельно с учебой Николай снимался в массовке на Киностудии имени Довженко, просто ради заработка - и полюбил кино так, что потом уехал в Москву, чтобы стать режиссером. Но во ВГИКе на курсе легендарного Григория Козинцева проучился недолго: его отчислили. Как раз разгорелась истерия вокруг запрещенного романа Пастернака «Доктор Живаго», и параллельно произошел скандал во ВГИКе: оказалось, что студенты разыгрывали и записывали на аудиопленку спектакли с шутками по поводу Ленина, Крупской, Дзержинского и прочих виднейших коммунистов. Николай в этих постановках не участвовал, но ВГИК тогда решили основательно почистить от «сомнительных элементов» - и кто-то назвал Рашеева «духовным братом Пастернака». К тому же выяснилось, что он не отработал после окончания политеха положенные три года по специальности… В общем, пришлось сначала отрабатывать, потом возвращаться в Москву и поступать на Высшие курсы режиссеров и сценаристов.

Хоть «Бумбараша» в конце концов посмотрела вся страна, на Киностудии им. Довженко (где, по словам Рашеева, был «идиотически жесткий контроль»), за режиссером закрепилась репутация автора не очень благонадежного: так, его картину «Заячий заповедник» в 1973-м положили на полку. А написанный вместе с Василием Аксеновым сценарий «Все на лыжах, кроме собаки» так и не запустили в производство после того, как Аксенов эмигрировал из СССР в США.

Да и в целом, увы, нельзя сказать, что карьера Николая Рашеева сложилась очень удачно. Многие вспомнят его картину «Короли и капуста» по О. Генри, но другие фильмы - «Яблоко на ладони», «Рассмешите клоуна», «Любовь к ближнему», «Оберег» - страна особо не заметила. После перестройки на главной украинской киностудии начались совсем другие проблемы, не с идеологией, а с финансами. И так получилось, что Николай Георгиевич ушел из большого кино задолго до того, как ушел из жизни: последние 30 лет он картины не снимал.