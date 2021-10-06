Вопрос дня: Что нам еще сделать в космосе, кроме кино? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Артур ЧИЛИНГАРОВ, Герой Советского Союза, Герой России, депутат Госдумы:

- А можно я скажу, что, наоборот, не надо делать? Размещать оружие. Из космоса на Землю никогда не должна обрушиться война. Я ребенком пережил ленинградскую блокаду. И мечтаю, чтобы космос всегда оставался мирным.

Юрий УСАЧЕВ, летчик-космонавт, Герой России:

- Кино, конечно, хорошо, но нам больше нужны исследования организма человека в космосе. Чтобы лететь к другим планетам, необходима программа, по которой экипаж работал бы более автономно. И мы пока не знаем, что делать, если человек в полете серьезно заболеет, - не провели в космосе ни одного эксперимента с хирургическим вмешательством.

Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:

- Нам нужно делать то же самое, что американцы и китайцы. Американцы отправляют роботов на Марс, а китайцы высаживают растения в лунном грунте. Нам негоже от них отставать.

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:

- Да, акция с полетом актрисы и режиссера на орбиту - звонкая. (Кстати, почему-то все забыли о пилоте «Союза МС-19» - о выдающемся исследователе Антоне Шкаплерове, даже фамилия его почти нигде не звучит.) Но это кино «парит» где-то в стороне от важных задач, которые наша великая космическая держава должна решать на орбите.

Александр ФОКИН, историк, участник «Comedy Баттл», Челябинск:

- Много чего не делали в космосе - не рожали детей, музыкальные группы не записывали песни.

Амаяк АКОПЯН, иллюзионист:

- У моего отца, Арутюна Акопяна, был трюк, символизировавший достижения советской космонавтики. Папа разворачивал платок, над ним всплывал земной шар, а там, где наша страна, крупно: «СССР». И над всем этим - гагаринский «Восток-1»! Этот фокус теперь показывают артисты и во многих других странах. А хотелось бы, чтобы он был прежде всего нашим символом. Сегодня я понял - этот символ у нас не отнять.

Андрей РОЖКОВ, юморист, участник шоу «Уральские пельмени»:

- Было бы неплохо сделать искусственное солнце, чтобы освещало северные районы в полярную ночь!