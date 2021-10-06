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Наука6 октября 2021 14:20

Нобелевскую премию по химии за 2021 год дали за молекулярный конструктор

Престижной научной награды удостоены ученые, ускорившие химические реакции
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Лауреаты Нобелевской премии по химии за 2021 год отличились катализаторами.

Лауреаты Нобелевской премии по химии за 2021 год отличились катализаторами.

Продолжается Нобелевская неделя. Уже известны имена ученых, которые признаны лучшими из лучших в области физиологии и медицины и физики.

Сегодня 6 октября Королевская шведская академия наук (Royal Swedish Academy of Sciences), чуть замешкавшись – минут эдак на 20, назвала лауреатов Нобелевской премии 2021 года по химии. Ими стали немец Бенджамин Лист (Benjamin List) из Института Макса Планка (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Germany) и американец Дэвид Макмиллан (David MacMillan) из Принстонского университета (Princeton University, USA). Ученых наградили «за развитие асимметричного органического катализа» (for the development of asymmetric organocatalysis). Проще говоря за создание инструментов - катализаторов, позволяющих целенаправленно конструировать различные молекулы. Этот самый ассиметричный органо-катализ сейчас широко используют повсеместно - в фармацевтической промышленности для конструирования, скажем, всевозможной парфюмерии и лекарств, в химическом производстве, делая его «зеленее» - более дружелюбным по отношению к окружающей среды.

Процесс асимметричного органического катализа, как его проиллюстрировали в пресс-релизе.

Процесс асимметричного органического катализа, как его проиллюстрировали в пресс-релизе.

Катализаторы для химиков - что скальпель и пинцет для хирурга. Фундаментальные инструменты. Они ускоряют и контролируют химические реакции, не становясь частью конечного продукта. Некоторые реакции без катализаторов вообще не идут.

Даже в нашем организме есть катализаторы. Ими «работают» разнообразные ферменты, которые снабжают людей необходимыми для жизни молекулами.

Ферменты – это один тип катализаторов, металлы – другой. Они были известны химикам. А иных и нет вовсе, как долгое время полагали. Но в 2000 году нынешние лауреаты, независимо друг от друга, создали новый тип катализаторов и, соответственно, новый тип каталитического процесса – тот самый асимметричный органический, основой для которого стали небольшие органические молекулы.

Как отмечено в пресс-релизе Нобелевского комитета, «органические катализаторы приносят наибольшую пользу человечеству». У них стабильный каркас из атомов углерода, они экологически чисты и дешевы в производстве. Органические катализаторы можно использовать для управления множеством химических реакций и создавать что угодно - от новых фармацевтических препаратов до молекул, способных улавливать свет в солнечных батареях.

Химики-лауреаты оба хороши: поделят Нобелевскую премию пополам.

Химики-лауреаты оба хороши: поделят Нобелевскую премию пополам.

В прошлом году Нобелевской премии по химии были удостоены генетики - Эммануэль Шарпентье (Emmanuelle Charpentier) и Дженифер Дудна (Jennifer Doudna). Но они и в самом деле «нахимичили», что называется, от всей души. Женщин-ученых отметили «за развития метода редактирования генома» - конкретно за создание так называемых генетических ножниц CRISPR/Cas9, которыми можно вырезать из цепочки ДНК отдельные участки и вставлять их в другие цепочки, меняя при этом последовательность молекул ДНК.

КСТАТИ Семенов - он один такой

Из отечественных ученых в Нобелевские лауреаты по химии выбился только один – академик Николай Семенов. Получил премию в 1956 году, разделив ее пополам с британским ученым сэром Сирилом Хиншелвудом (Cyril Hinshelwood). Их отметили «за исследования в области механизма химических реакций» (for their researches into the mechanism of chemical reactions).

Решающие эксперименты Николай Семенов проводил в 20-х – 30-х годах прошлого века, создав, в итоге, теорию разветвленных цепных реакций.

Картинка из далекого прошлого.

Картинка из далекого прошлого.

Миллиона Нобелевских премий, а то и больше, достоин выдающийся русский химик Дмитрий Менделеев. Просто обязан был ее получить - «за создание Периодической таблицы элементов - выдающегося труда всех времен и народов», как мог бы сформулировать Нобелевский комитет. Но не получил, хотя и был трижды номинирован – в 1905, 1906 и 1907 годах. В первые два года помешали козни конкурентов, а на следующий год Дмитрия Менделеева уже не стало.

Наука: Клуб любознательных