Растаял в далеком тумане Рыбачий...

Дальше этих мест фашисты продвинуться не смогли. На фото - каменный домик-крепость командующего немецкими войсками генерала Дитля. Фото: Евгений САЗОНОВ

Признаюсь честно, я и сама до этой экспедиции была целиком и полностью вся во власти стереотипов. Поехать туристом в промозглое Заполярье? Зачем? Больше того, когда не раз бывала в Мурманске по делам, то с сожалением смотрела на водителей (и тем более байкеров), которые зачем-то сюда приехали из Москвы и Питера.

- Что вы здесь потеряли? - лезла к ним с вопросами.

- Ну круто же! Заполярье, такие места… И дорога интересная!

«Несчастные, - думала я тогда. - Чтобы я сюда, да еще за рулем? Никогда! Дураки, дороги, все вот это…» Но зарекаться ни от чего нельзя, как известно. И вот я в составе экспедиции Российского военно-исторического общества и «Комсомольской правды» сажусь в отечественный внедорожник LADA Niva Travel и отправляюсь из центра Москвы, от стен редакции, прямо на край земли - полуострова Средний и Рыбачий, в самую северную континентальную точку европейской части России - на мыс Немецкий. Чуть ли не две с половиной тыщи километров только в одну сторону! Была готова к чему угодно, но... не думала, что так крепко заблуждалась, жалея тех «несчастных водителей», которых допекала своими вопросами...

Ни одна из отечественных машин не подвела на бездорожье. Фото: Евгений САЗОНОВ

«Вперед, к Заполярью»

Маршрут, если коротко, у нас был такой: Москва - Вологда - Медвежьегорск - Мурманск - полуострова Средний и Рыбачий и обратно в Москву. Всего около 5000 км. 5 машин, 12 человек.

И экспедиция наша с благородной целью отправилась в этот далекий край. В этом году исполнилось ровно 80 лет с начала героической обороны советского Заполярья в период Великой Отечественной войны. Достойная юбилейная дата.

Немецкие и финские войска атаковали северные границы СССР 29 июня 1941 года, неделей позже, чем остальные, более южные рубежи. В планы Гитлера входило молниеносное взятие портов Мурманска и Архангельска, а любимцу фюрера генералу Эдуарду Дитлю и частям его горнострелкового корпуса «Норвегия» была поставлена задача захвата полуостровов Средний и Рыбачий. Особенно интересовал последний, за свое стратегическое положение в Баренцевом море прозванный в Союзе «непотопляемым линкором Заполярья».

Монумент бойцам, сражавшимся на Муста-Тунтури. В кружочке - обелиск на вершине, которую штурмовала наша морская пехота. Даже сейчас добраться туда нелегко. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Однако немецкий блицкриг не состоялся и в итоге здесь, на хребте с загадочным названием Муста-Тунтури (Черная гора с финского), вояки фон Дитля завязли на долгих три года. Сюда были брошены отборные спецподразделения горных егерей, но это единственная земля, где западная граница СССР не подвинулась на Восток ни на метр. Правда, очень дорогой ценой. Тысячи наших краснофлотцев заплатили за победу своими жизнями.

В годы войны тут было настоящее кровавое месиво. И буквально до конца 90-х территории полуостровов были закрыты для всех - приграничная зона. Никого не пускали! Потому следы войны тут сохранились и по сей день. На Муста-Тунтури они видны на каждом шагу. Хребет до сих пор покрыт слоем ржавых стреляных гильз - от ружейных до пушечных, а останки многих солдат и офицеров по сей день не захоронены. И наших, и немцев, и финнов.

Местные рассказывают, что еще лет 10 назад тундра весной, когда сходил снег, буквально белела костями. И неизвестно, сколько десятилетий еще понадобится немногочисленным отрядам поисковиков-добровольцев, чтобы отыскать останки всех бойцов и предать их земле.

При поддержке Российского военно-исторического общества и лично его председателя Владимира Мединского экспедиция отправилась в Мурманскую область, чтобы возложить венки к мемориалам и братским могилам героических защитников советского Заполярья. А заодно проверить их состояние и доложить в РВИО, как сохраняется память о войне в тех местах.

Роскошный асфальт...

Пробег наш стартовал 9 сентября. По пути побывали во многих интересных местах вроде Вологды, Кирилло-Белозерского монастыря, Медвежьегорска, Мурманска и других городов, где есть что посмотреть российскому туристу (а что именно, - читайте в следующих номерах и на kp.ru).

Федеральная автотрасса «Кола» протяженностью более полутора тысяч километров пересекает Ленинградскую область, Республику Карелия, Мурманскую область и несколько природных зон. Она поразила меня своей красотой. Причем, показалось, чем ближе к Мурманску, тем необычнее и красивее.

И вы не поверите, на протяжении всех 1500 километров от Москвы до Мурманска нет плохих дорог. Вот реально! Асфальт везде прекрасный. Как так-то? Будто не в России мы. Это все участники пробега подметили. Удивительный факт!

Автопробег был посвящен 80-летию начала обороны Заполярья. Фото: Евгений САЗОНОВ

...и шикарное бездорожье

Оно нас все-таки ждало. Да еще какое! Недетское. Прямо после пограничного пункта

Титовка, где мы свернули с шикарного асфальта на перешеек в сторону полуостровов Средний и Рыбачий, оно, родимое, и началось.

Здесь не дороги - направления. Лужи, больше похожие на озера, а спуски и подъемы усыпаны валунами с конскую голову. Народ дал участкам этих «дорог» свои меткие названия. Например, крутой горный спуск с перевала с виражом под прямым углом нарекли Незабудкой, а десяток километров с ямами, похожими на кратеры - Лунной дорогой. Участок пути с крутыми подъемами-спусками, конечно же, назвали Американскими горками.

Мужчины наши прямо балдели от этих приключений. Наконец-то испытания! Опять же по две двадцатилитровых канистры бензина не зря везли - заправок тут нет!

И мы мгновенно превратились из автотуристов в экстремалов на колесах. Ни тебе деревень, ни поселков, ни-че-го!

Просто для понимания, что такое брутальное бездорожье: расстояние до места ночлега - всего-то 30 километров - мы покоряли часов 6 - 7. Правда, с остановками: то на водопаде, то на перевале - виды-то какие! Такая золотая осень - хоть каждую секунду снимай...

Так, медленно, но верно, мы двигались к своей цели. И к закату вдруг совершенно неожиданно оказались в космическом месте. На Луне. Или на Марсе, как хотите.

На фоне Баренцева моря возникли абсолютно неземные шатры-полусферы, окруженные золотой тундрой и серыми скалами.

Это был глэмпинг «Китовый берег»! Самый необычный отель,в котором мне когда-либо доводилось проживать. А объездила я больше полусотни стран и много где в России была - от Камчатки до Калининграда.

«Вот тебе и российская глушь, вот тебе и окраина!» - в который раз подумала я.

Но, конечно, не ради отдыха мы были здесь.

Громкое эхо войны

Во время путешествия по Заполярью мы возлагали цветы к памятникам героям Великой Отечественной от Российского военно-исторического общества. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Одна из самых популярных экскурсий «Китового берега» - по местам боевой славы на Муста-Тунтури. Больше всего поразило то, что Великая Отечественная тут, в Заполярье, будто только вчера закончилась. Буквально в 5 километрах от этого шикарного отеля оживает весь ужас войны и героизм наших солдат. Приехать сюда, увидеть все это и каждой клеточкой ощутить - это сильнее, чем посмотреть десяток фильмов о той войне.

Как громом меня поразило все увиденное здесь. Сильно. До слез. До сих пор хребет Муста-Тунтури усыпан осколками мин, опутан немецкой колючей проволокой, и усыпан гильзами. Как сказал один из участников нашего автопробега, взяв горсть этих гильз: «А ведь каждая десятая из них - это чья-то смерть…»

Наверху, на стратегически выгодных точках - немецкие блиндажи и укрепления. За хребтом в тылу врага - крепкие казармы, госпитали, штабы… И все это сохранилось до наших дней!

Как нашим солдатам вообще удалось не то что удержать позиции, но еще и сбросить с господствующих высот Муста-Тунтури к чертовой матери элитные полчища немцев? Только глядя на крутые склоны хребта, понимаешь, что такое настоящий подвиг…

Вот мы сейчас, выйдя из прекрасного отеля, в теплой одежде и в хорошую погоду, полезли на отвесный склон, и нам было тяжело. А каково было всё это штурмовать в 1943-м под свинцовым огнем? Я не знаю, как наши ребята это смогли. Просто не представляю! Как они карабкались на эти высоты, как на ладони у врага, - тут же тундра, ни деревьев, ни кустов. Некуда спрятаться. И… холодно, очень холодно!

Народный музей

Внизу, у подножия высоты Погранзнак есть удивительный Музей обороны полуостровов Рыбачий и Средний. Неказистый снаружи, обычный вагончик геологов. Сюда приносят найденные артефакты военных лет волонтеры-поисковики.

Основатель музея - 80-летний Юрий Александрович Кобяков. Геологом он приехал сюда в экспедицию, да так и остался. Живет здесь на Среднем с женой Валентиной Михайловной вот уже 30 лет. Потрясающе колоритный и энергичный дед. И великолепный рассказчик. Мне показалось, Юрий Александрович знает об обороне Среднего и Рыбачьего всё. А его рассказы настолько увлекательны, что посетители музея частенько выкладывают в интернете видео с ним. Сам того не подозревая, Кобяков давно стал популярным героем соцсетей.

- Здесь всё народное! - рассказывает он про свое детище. - Ни копейки бюджетных денег не вложено ни в музей, ни в захоронения, что тут же рядом, под горой, на которой шли смертоносные сражения.

Здесь нет ни мрамора, ни гранита, ни ровных, выбитых золотом имен. А есть просто холмики, поросшие мхом и кроваво-красной ягодой княженикой. И скромные надгробия с неизменно одинаковыми эпитафиями: «12 краснофлотцев. Имена неизвестны. Подвиг их бессмертен». «36 краснофлотцев. Имена неизвестны. Подвиг их бессмертен». «42 краснофлотца. Имена неизвестны. Подвиг бессмертен»... И это мемориальное кладбище растет. Свежие холмики найденных и захороненных воинов появляются каждый год. Война здесь будто не кончилась и по сей день…

На пожертвования посетителей поставлен и памятный обелиск, и небольшая часовенка. Рядом висит колокол, который своим протяжным звоном словно плачет по тысячам погибших здесь. И его звуки волнами расходятся по тундре. Я не могла сдержать слез. Тут все реально ощущается кожей. После всего увиденного и услышанного в Заполярье в мою ДНК точно встроилась еще одна клеточка нашего культурного кода.

Литературная землянка

Памятный знак «Литературная землянка». Здесь работали многие знаменитые поэты и писатели. В том числе и Константин Симонов. Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ

…На маршруте к суровому (по виду, природе и погоде) мысу Немецкому меня тронул еще один мемориал, который называется Литературной землянкой.

В годы войны тут была редакция газеты «Североморец». Здесь бывали известные советские поэты и писатели. В том числе и лучший журналист Великой Отечественной, поэт Константин Симонов. Именно в Заполярье он написал знаменитую поэму «Сын артиллериста» - про двух друзей-военных и подвиг сына одного из них - Леньки Петрова. Наверняка помните ее со школы: «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла! Такая уж поговорка у майора была».

Фото: Евгений САЗОНОВ

Так вот, это произведение написано по реальным событиям на острове Среднем в июле 1941 года. А подвиг совершил, вызвав огонь на себя, молодой артиллерист - лейтенант Иван Лоскутов. Он стал прообразом того самого Леньки...

Родились здесь и другие бессмертные строки. В этой землянке состоялась встреча известного поэта Константина Симонова с молодым краснофлотцем Николаем Букиным. Эта встреча так вдохновила парня, что он написал стихи, ставшие вскоре известной песней о Рыбачьем: «Прощайте, скалистые горы...».

Популярна она до сих пор.

И конечно, мы не могли не спеть ее в нашем путешествии…

Продолжение следует.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Прощайте, скалистые горы

Слова: Н. Букин

Музыка: Е. Жарковский

Прощайте, скалистые горы,

На подвиг Отчизна зовет!

Мы вышли в открытое море,

В суровый и дальний поход.

А волны и стонут, и плачут,

И плещут на борт корабля...

Растаял в далеком тумане

Рыбачий,

Родимая наша земля.

Корабль мой упрямо качает

Крутая морская волна,

Поднимет и снова бросает

В кипящую бездну она.

Обратно вернусь я не скоро,

Но хватит для битвы огня.

Я знаю, друзья, что не жить

мне без моря,

Как море мертво без меня.

Нелегкой походкой матросской

Иду я навстречу врагам,

А после с победой геройской

К скалистым вернусь берегам.

Хоть волны и стонут, и плачут,

И плещут на борт корабля,

Но радостно встретит героев

Рыбачий,

Родимая наша земля.

1942.