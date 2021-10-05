Анастасия Макеева выставила нового мужа посмешищем

Многодетный отец Роман Мальков послушно выполняет сомнительные указания актрисы Фото: СОЦСЕТИ

Несколько дней назад нуждающаяся в деньгах Анастасия Макеева показала своего четвертого мужа Романа Малькова в тот момент, когда многодетный отец принимал душ. Это уже не первый раз, когда строитель послушно выполняет сомнительные указания своей возлюбленной. Однако сейчас поступок актрисы вызвал неоднозначную реакцию публики. Поклонники не понимают, зачем красавица выставляет своего любимого посмешищем.

Анастасия Макеева счастлива в браке с четвертым мужем Романом Мальком. Любви актрисы и строителя не мешают ни злопыхатели, которые травят артистку, ни тот факт, что звезда отчаянно нуждается в деньгах. Настя, едва выйдя из комы, работает на износ, чтобы прокормить семью. Недавно стало известно, что ее супруг зарабатывает всего 65 тысяч рублей. Сейчас он вынужден платить алименты на троих детей, которые проживают с его бывшей женой Светланой Мальковой.

Чтобы хоть как-то свести концы с концами, Макеева вынуждена экономить. «Не имея лишних денег стала искать варианты реализации своих желаний. Я научилась многие вещи делать своими руками», - писала она.

И вот теперь показала возлюбленного в чем мать родила во время водных процедур. "Муж отжал у меня мой шампунь и кондиционер...", - подписала она ролик, рекламируя свою косметическую линию.

Поклонники пришли в ужас. Они оставляют в блоге Анастасии сотни вопросов с комментариями и недоумевают, зачем нужно было "так позорить своего мужа".

А острая на язык Лена Миро и вовсе не сдержалась. "Настюшка Макеева поставила своего гастарбайтера в душ и заставила рекламировать шампунь с вкусом и запахом «дерзкого цитруса». Бывает, конечно, мужики в жизни позорятся, но наш Ромка «Дерзкий цитрус» всех переплюнул. Сначала Макеева показала его вырванные гнилые зубы. Потом протащила по миру в бессменных тещиных бриджах, а теперь вот обязала врываться в давно закончившееся лето вместе с «дерзким цитрусом»", - написала блогер.