Бывший топ-менеджер Facebook рассказала, как эта соцсеть наживается на ненависти

Френсис Хауген обвинила Facebook в преднамеренном распространении контента, разжигающего вражду и ненависть. Фото: REUTERS

Экс-менеджер социальной сети Facebook Френсис Хауген обвинила своих бывших работодателей в преднамеренном распространении контента, разжигающего вражду и ненависть. По ее словам, размещение подобных материалов на помогает Facebook привлекать большее количество пользователей.

Хауген утверждает, что распространение материалов, вызывающих сильные эмоции, является частью внутренней политики соцсети, направленной прежде всего на финансовую выгоду самой компании.

– То, что я видела в Facebook снова и снова, - это конфликт интересов между тем, что хорошо для публики, и тем, что хорошо для Facebook. И Facebook снова и снова выбирал оптимизацию для своих собственных интересов, например, чтобы заработать больше денег, рассказала Хауген в интервью изданию CBS.

Френсис Хауген, 37-летняя жительница Айовы, трудилась в Facebook специалистом по обработке данных. В ее активе - учеба в Гарварде и работа в солидных компаниях, включая Google и Pinterest. В Facebook она проработала больше двух лет.

В какой-то момент Хауген начала копировать внутренние документы и теперь утверждает, что имеет сотни страниц, доказывающих, что Facebook использует ненависть и вражду пользователей ради своей наживы, поскольку именно сильные негативные эмоции заставляют людей проводить больше времени на страницах соцсети.

Представители Facebook от интервью отказались, однако на запрос CBS ответили следующее:

– Каждый день наши команды должны балансировать между защитой права миллиардов людей на открытое самовыражение и необходимостью поддерживать нашу платформу. Мы продолжаем вносить значительные улучшения в борьбу с распространением дезинформации и вредоносного контента.

Вместе с тем, Хауген продолжает утверждать, что в случае конфликта интересов руководство Facebook всегда выбирает прибыль.