Завершен прием заявок на премию "Экология-дело каждого"

Фото предоставлено пресс-службой Росприроднадзора

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» завершила прием заявок. На конкурс заявились около 6000 участников из России и 27 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Участниками проекта стали дети и подростки от 7 до 16 лет из всех регионов России и 27 стран мира, которые подготовили и опубликовали в социальных сетях видеоролики, фото, рисунки, проекты, акции и другие активности, посвященные теме защиты окружающей среды.

Международную экологическую премию «Экология-дело каждого» в марте 2021 года учредил Росприроднадзор.

Главная цель проекта – повысить экологическую сознательность молодежи, вовлечь подрастающее поколение в природоохранную повестку с использованием популярных форматов, таких как челлендж или видеоблог. Заявки на участие принимались в течение шести месяцев по 12 номинациям, было предусмотрено как индивидуальное, так и командное участие.

«По предварительным итогам мы собрали около 6000 заявок на премию от детей и подростков со всей России и 27 стран мира. Только за последние два дня пришло около 2000 работ. Номинация «Экорисунок» стала самой популярной. Дети эмоционально высказывают свое отношение к экологии именно через живопись. Причем активность проявила не только Россия, но и другие страны, много рисунков из Китая, Индии и Казахстана. Чаще всего дети поднимают вопросы разделения мусора, сохранения животных, пожаров в лесах, но есть и уникальные работы - кафе на воде, где выращивается вся необходимая продукция для его работы. Очень много глобальных и неожиданных работ из регионов. Кто-то говорит о проблеме кормления краснокнижных серых китов, кто-то об осушении болот или о новых технологиях. Эмилия де Ла Круз Сальседо из Перу вместе с друзьями сделали видеоролик, где рассказывают о том, почему важно сохранить природу и окружающую среду и почему экология – дело каждого», - рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Итоги премии объявят во время торжественной церемонии награждения в Москве 24 ноября. Победители поедут в выездной экологический лагерь, который пройдет во Всероссийском детском центре «Орлёнок».