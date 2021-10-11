На вакцину надейся – а сам не плошай!

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Поэтому сейчас как никогда важно подключить дополнительные ресурсы для укрепления иммунитета. Даже если обычное недомогание ослабит наш иммунитет, коронавирус не замедлит этим воспользоваться, и даже успешно пройденная вакцинация не сможет защитить нас от заражения. Есть ли способы поддержать организм, чтобы снизить риски заболеть?

Быть прививке или не быть

Большинство из нас осознали, что на сегодняшний день вакцинация – единственный действенный способ борьбы с заболеваемостью. Сорок миллионов россиян уже привились полностью. Примерно столько же находится на первом этапе. Но есть и те, кто до сих пор колеблется, взвешивает все «за» и «против», боится неизвестности: «А вдруг поднимется высокая температура? Не будет ли у меня аллергии? Не появятся ли побочные эффекты?» Особенно осторожничаем мы, женщины, и не напрасно, ведь наш женский иммунитет зависит от многих факторов, и не последнюю роль играют возраст, баланс гормонального фона, общее состояние организма.

Крепкий иммунитет – залог успешной вакцинации

Всем хочется, чтобы вакцинация прошла без осложнений, с хорошим иммунным ответом в виде достаточного количества антител. Но для этого необходимо заранее подготовиться к предстоящей процедуре. И в первую очередь обратить внимание на поддержание иммунитета. Чем сильнее иммунитет, тем эффективнее действие вакцины. Усилить эффективность вакцины и свести на нет побочные эффекты – наши главные задачи.

Витамины и минералы – опора для иммунитета

Многие ученые уверенно заявляют, что важную роль в подготовке к вакцинации играют витамины и минералы. Эксперты Европейского управления по безопасности продуктов питания (EFSA) назвали имена главных защитников иммунитета. Их список возглавляют витамины С, D и цинк, за ними следуют витамины Е, А, В6, В9, В12, минералы – селен, железо и медь. Помощь витаминов С, D и цинка незаменима при подготовке к вакцинации и после нее, в период болезни, если вы все же заразились, а также в период восстановления после перенесенных вирусных инфекций.

Тройка главных иммунопротекторов

Самый важный компонент для работы иммунной системы – это цинк. Цинк укрепляет противовирусный иммунитет и тормозит развитие воспаления. Он разрушает структуру белков бактерий и вирусов (в том числе и COVID) и препятствует их размножению в организме. Этот микроэлемент сокращает длительность заболевания, тормозит развитие осложнений и способствует нормальному самочувствию после вакцинации. Только вот беда – он не производится нашим организмом. Поэтому необходимо его поступление извне.

Витамин С обеспечивает быстрый иммунный ответ на вторжение любой инфекции, в том числе в момент прививки. Он способствует активной выработке антител и противовирусных белков – интерферонов, снимает воспалительный процесс, тем самым обеспечивает защиту организма от вирусов и продлевает длительность действия вакцины.

Витамин D3 прописан в рекомендациях профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, помогает успешно пройти вакцинацию, снижает риски возможных негативных последствий. Этот витамин активно участвует в выработке антител и Т-лимфоцитов, снижает риск «цитокинового шторма», так как способен замедлять образование «воспалительных белков» (противовоспалительных цитокинов). Он снижает риск развития острых дыхательных инфекций, а также препятствует развитию аллергии – одного из возможных осложнений вакцинации.

Прием витамина D3 вместе с цинком и витамином С помогает сократить длительность заболевания и избежать осложнений.

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Решаем иммунные проблемы в комплексе

Состояние постоянной усталости, сонливость или нервозность, частые ОРВИ чаще всего говорят о недостатке необходимых микроэлементов в организме. Хронические заболевания, диабет, лишний вес всегда сопровождаются дефицитом важнейших витаминов и минералов. В этих случаях врачи советуют за месяц или два до вакцинации начать прием общеукрепляющих комплексов для повышения иммунитета. В них витамины, микроэлементы и экстракты лекарственных растений находятся в оптимальном соотношении, прекрасно сочетаются, дают максимальный эффект. Важно понимать, что тот же витамин D не усваивается без магния, а необходимый для крепости костей кальций необходимо принимать вместе с витамином D. То есть важно учитывать, что все микроэлементы следует принимать в комплексе – в правильно сбалансированном составе и верно подобранных дозировках, чтобы они усвоились организмом и принесли пользу.

Особая поддержка для женского иммунитета

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Женский иммунитет отличается от мужского, поэтому женщинам нужны свои витамины. Большую эффективность по сравнению с обычными витаминными комплексами показывают специальные биокомплексы для женщин. Кроме комплекса витаминов и минералов они содержат особые растительные компоненты – фитоэстрогены, предназначенные для поддержки гормонального баланса и укрепления иммунитета. Дело в том, что прекрасный пол намного больше мужчин зависим от состояния гормонального фона. Малейший дисбаланс – и происходит сбой в работе всех органов, снижается иммунная защита, риск простудных и вирусных заболеваний вырастает вдвойне. Фитоэстрогены же помогают нормализовать гормональный баланс, укрепляют иммунную систему, дают силы и энергию, повышают общий тонус организма.

Витаминно-минеральный коктейль для успешной вакцинации

Если вы решились на прививку и хотите к ней подготовиться или как раз не можете сделать прививку из-за наличия противопоказаний и хотите поддержать свой иммунитет, обратите внимание на биокомплекс Lady’s Formula Больше чем поливитамины. Его состав тщательно подобран с учетом особенностей женского организма. В него входит весь список веществ, рекомендованных экспертами Европейского управления по безопасности продуктов питания для приема перед прививкой. Это 17 наиболее важных витаминов, 13 минералов, а также 5 экстрактов редких лекарственных растений. Все вместе они решают главную задачу препарата – укрепление иммунитета. Препарат поддерживает организм тройной защитой мощных иммунопротекторов витаминов D, C и цинка. Экстракт эхинацеи пурпурной оказывает общеукрепляющее и противовирусное действие. А витамины В6, В9, А и Е, селен, магний, железо многократно усиливают действие защитников иммунитета, ускоряют ответную реакцию иммунной системы на вакцину, повышают титры антител после прививки.

Создатели препарата учли зависимость иммунитета женщины от благополучия ее гормонального фона и включили в состав биокомплекса экстракты главных «женских» трав – донг квая и дикого ямса. Эти природные фитоэстрогены помогают устранить дисбаланс гормонов, тем самым укрепляют иммунную защиту организма и сводят к минимуму возможные осложнения после прививки.

В биокомплекс также включены специальные компоненты (кверцетин, рутин, фолиевая кислота, экстракт гинкго билоба) для борьбы с распространенным опасным осложнением коронавируса – тромбозом. Этот квартет способствует снижению риска тромбозов и эмболий. Кроме того, экстракт гинкго билоба улучшает снабжение мозга кислородом, нормализует свертываемость крови, уменьшая риск осложнений как во время заболевания COVID-19, так и после вакцинации.

Биокомплекс Lady’s Formula Больше чем поливитамины приведет ваш организм в состояние боевой готовности к прививке, подготовит иммунную систему к адекватному ответу, уменьшит вероятность осложнений и аллергических реакций. А в качестве бонуса повысит энергию, придаст силы, поддержит организм в сезон осенних простуд и хандры!

Настройте себя на успех! До и после прививки следите за здоровьем, тщательно соблюдайте меры для предотвращения заболевания – соблюдайте дистанцию, надевайте маску в общественных местах, дезинфицируйте руки и предметы, которыми часто пользуетесь, чаще проветривайте помещение. Вместе с укреплением иммунитета это поможет благополучно пройти вакцинацию и снизить риски заболевания.

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