Генпрокуратура и ФСИН изучит кадры изощренных пыток заключенных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генпрокуратура России организовал проверку в саратовской областной туберкулезной больнице для заключенных (ОТБ-1), где лечение проходило через изощренные пытки. На видеокадрах, которые попали в сеть, сцены насилия над обнаженными людьми имеют явную садисткую наклонность.

Под подозрение попали в том числе и сотрудники Управление Федеральной службы исполнения наказаний ФСИН по Саратовской области, без которых подобные съемки осуществить в подобных закрытых учреждениях невозможно. По закону там вообще запрещены какие-либо камеры и телефоны.

Видеозаписи по сети и родственникам собрали в 2019-2021 годах правозащитники, которые обратили внимание журналистов, что только изнасилование больных туберкулезом заключенных древком от швабры и насильные половые контакты между мужчинами занимают уже 40 Гб. На кадрах отчетливо видны лица и обнаженные тела пострадавших, а значит идентифицировать жертв, а потом взять с них показания у следователей не должно составить труда.

Источники во ФСИН России пояснили "Комсомолке", что подобный прессинг заключенных имеет место во многих колониях. Если местные "воры в законе" или заключенные узнают, что на воле осужденный украл солидную сумму или его родственники имеют недвижимость, его начинают "прессовать". Угрозы и давление продолжаются до тех пор, пока родственники осужденного не перечислят деньги на указанные электронные кошельки.

- Даже самым обычным заключенным приходится покупать в камеру новую бытовую технику, проводить за свой счет ремонт. При этом часто в доле с криминалитетом оказываются сотрудники колоний, которые имеют доступ к делам осужденных, где есть контакты их родных, - отмечает собеседник kp.ru.

В данном случае заключенных пугали тем, что отправят в тюремную туберкулезную больницу, где если не заразят туберкулезом, так чем-нибудь еще пострашнее во время изнасилования.

О том, что в больнице пытают извращенцы знали все заключенные колонии: во время пыток там громко включали музыку, чтобы не были слышны крики и стоны.

Расследование общественников уже взяли на контроль во ФСИН России. Директор ФСИН России Александр Калашников отправил в тюремную больницу десант из опытных сотрудников центрального аппарата.

В ЭТО ВРЕМЯ

Первая реакция на кадры с пытками из колоний: директор ФСИН России уволил четырех сотрудников саратовского ведомства, а Следственный комитет России по фактам противоправных действий в саратовской туберкулезной тюремной больнице (ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН России по Саратовской области) возбудил еще 4 уголовных дела в в отношении четверых осужденных. Статьи говорят сами за себя: "насильственные действия сексуального характера" и "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения".

По уголовным делам назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе по изъятым в ходе следственных действий предметам. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, лица, причастные к ним, а также другие возможные эпизоды преступной деятельности.

Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения. Аналогичные проверки также начались в колониях на Камчатке, Забайкальском крае и Белгородской области.