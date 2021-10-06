На участок главы сети кофеен Cofix в Истре вломился человек с ружьем

41-летний Блажей Бернард Райсс — известный бизнесмен, он является учредителем и главой нескольких крупных компаний. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

41-летний Блажей Бернард Райсс — известный бизнесмен, он является учредителем и главой нескольких крупных компаний. За время карьеры успел поработать в "Эльдорадо" и Philips .2 года назад Блажей стал генеральным директором российского Cofix.

Вот уже несколько лет мужчина вместе с супругой Патрисией живут в загородном доме в элитном поселке Балтия. С соседями никогда не было разногласий, да и в профессиональной деятельности врагов на наблюдалось. Но недавно на его участок в подмосковной Истре вломился человек с ружьём.

Вот уже несколько лет мужчина вместе с супругой Патрисией живут в загородном доме в элитном поселке Балтия. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Поступило заявление от 31-летней гражданки, о том, что пьяный сосед пришёл с оружием. По данному факту проводится проверка. Мужчина угрожал открыть огонь, причем причины он не объяснил. Как рассказали очевидцы, пьяный мужчина бормотал что-то себе под нос и выкрикивал непонятные слова. — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Kp.ru связались с Блажеем Райсс, но как-либо комментировать эту ситуацию бизнесмен отказался. Сейчас в случившемся разбирается полиция. Личность мужчины с оружием и его намерения в данный момент проверяют.