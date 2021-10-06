В столице установлен кулинарный рекорд

Еда - одна из главных потребностей человека. Поэтому кулинарные шоу мало кого оставляют равнодушным. Особенно если его проводит бренд, чью продукцию потребляет половина жителей столицы.

Итак, самому известному российскому бренду куриного мяса – «Петелинке» - исполнилось 20 лет. Юбилей отпраздновали широко: устроили кулинарное ревю с приготовлением куриного барбекю весом 200 кг.

Над созданием гигантского блюда трудились десять гриль-мастеров под руководством шеф-повара Вадима Королева. Для установки рекорда им потребовалось более 300 кг филе грудки и специй.

Мировой рекорд засвидетельствовали журналисты, блогеры, генеральный директор международного агентства регистрации рекордов ИНТЕРРЕКОРД2 Влад Копылов, и другие причастные к празднику. Они же этот гастрономический шедевр с удовольствием съели, попутно узнав много интересного о бренде. Например о том, что москвичи и петербуржцы в подавляющем большинстве предпочитают именно петелинскую продукцию из охлаждённого мяса птицы. В Санкт-Петербурге её покупают 39,3% любителей курятины, а в Москве и Московской области - 47,4%. А полМосквы не могут ошибаться! Если же говорить в целом по России, то и тут «Петелинка» на первом месте - ее доля на рынке брендированного куриного мяса составляет 17,3%. За последние пять лет продажи продукта выросли в 2,5 раза.

ТАК И СКАЗАЛ

«Мы планируем сохранить положительную динамику продаж «Петелинки» за счет сохранения лидерских позиций на ключевых рынках Москвы и Санкт-Петербурга, а также активного развития в крупных мегаполисах центральной России и в Новосибирске».

Директор ТД «Черкизово» Олег Заков.

К СВЕДЕНИЮ

«Петелинка» - один из брендов группы «Черкизово» – крупнейшего в России производителя мясной продукции. Компания входит в пятерку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. Это…

... 9 птицеводческих комплексов полного цикла,

… 16 современных свинокомплексов,

… 11 мясоперерабатывающих предприятий,

… 9 комбикормовых заводов,

… 300 тысяч га сельскохозяйственных земель.

128,8 (128 800 000 000) млрд рублей составила консолидированная выручка компании по итогам 2020 года.

Среди других брендов Группы – «Черкизово», «Куриное царство», «Пава-Пава», Pit Product.

Своим преимуществом компания считает вертикальную интеграцию, объединяющую все звенья аграрной цепочки - от выращивания зерновых до производства готовой продукции.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

* Историческая родина бренда - Одинцовский район Московской области. Основанная в 1965 году Петелинская птицефабрика получила название от местной деревни Петелино.

* В состав ГК «Черкизово» птицефабрика вошла в 1997 году. Название «Петелинка» выбрали потребители. В 2001 году оно зарегистрировано как товарный знак.

* Сегодня «Петелинка» - это 59 продуктов, которые выпускаются на восьми предприятиях.

* Основные потребители бренда - семейные люди 25-45 лет, интересующиеся здоровым образом жизни и экологией.

* Каждый час продается 11 тонн продуктов под брендом «Петелинка».

СДЕЛАЙ САМ

Рецепты от бренда

За 20 лет представители бренда придумали или довели до совершенства множество блюд из курятины. Приводим всего два.

Курица, запеченная с картофелем и яблоками

Время приготовления - 70 минут

Пряное и уютное осеннее блюдо.

• Ингредиенты

• Куриное филе 350 г

• Картофель 600 г

• Яблоки 2-3 шт

• Бульон (или вода) 150 мл

• Растительное масло 3 ст. л.

• Молотый кориандр ½ ч. л.

• Сушеный тимьян ½ ч. л.

• Перец-соль - по вкусу

Как готовить

1. Нарежьте филе небольшими кусочками.

2. Выложите в смазанную растительным маслом форму для запекания.

3. Посолите, поперчите, посыпьте кориандром и тимьяном.

4. Нарежьте картофель тонкими кружочками.

5. Из яблок удалите сердцевину, почистьте, нарежьте их на дольки.

6. Выложите картофель на кусочки курицы, а в середину положите дольки яблок.

7. Поставьте форму в разогретую до 180°С духовку и запекайте 20-30 минут.

8. Снимите фольгу и запекайте до полной готовности еще 15-25 минут, чтобы картофель и яблоки слегка подрумянились.

9. Перед подачей на стол можно полить томатным или чесночным соусом, а для детей — сметаной.

Совет

Проверить готовность мяса можно деревянной шпажкой или зубочисткой. Если из прокола вытекает прозрачный сок, блюдо можно подавать к столу, а если сок красный — подержите еще. Не надо сокращать время приготовления, увеличивая температуру. Скорее всего, блюдо подгорит снаружи или останется сырым внутри.

Куриные рулеты со сливочным сыром и овощами

Время приготовления - 60 минут

Ингредиенты

• Филе малое «Петелинка» 1 уп.

• Сливочный сыр 200 г

• Сметана 20% 100 г

• Бекон 6-8 полосок

• Болгарский перец 1 шт.

• Томат 1 шт.

• Петрушка несколько веточек

• Соль и перец по вкусу

Как готовить

1. Филе отбейте под пленкой до толщины примерно 0,5 см, посолите и поперчите.

2. Мелко нарежьте овощи, петрушку порубите и смешайте все со сливочным сыром до однородности.

3. Выложите начинку на край каждого филе и сверните тугие рулеты, смажьте их сметаной и оберните беконом.

4. Выложите рулеты в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25-40 минут, до готовности.

Совет

Если рулет не держит форму, на помощь придет кулинарная нить. Перед подачей не забудьте удалить её, а также зубочистки и шпажки.