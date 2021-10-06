Шойгу: На учениях Россия впервые применила ударных роботов

Ударный роботизированный комплекс (РТК) "Уран-9" в рамках совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021" на полигоне "Мулино". Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

- В основу российско-белорусского стратегического учения "Запад-2021" была заложена отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов. Некоторые образцы вооружений, включая ударных роботов, использовался впервые на практике, - заявил Сергей Шойгу в среду, подводя итоги учений.

Министр рассказал, что впервые на 21 самолета Ил-76 МД "в ночное время при неблагоприятных погодных условиях был десантирован парашютно-десантный батальон на 30-ти современных БМД-4М". А военные топографы впервые испытали возможности унифицированной программной системы "Калейдоскоп".

- Система позволяет создать трехмерное изображение виртуального боевого пространства, тем самым более точно оценить обстановку и в разы сократить время принятия решений командованием, - пояснил назначение "Калейдоскопа" глава военного ведомства.

Военнослужащие также уделили серьезное внимание боевому применению боевых беспилотников, которые помогали вести разведку и эффективно корректировать огонь артиллерии и авиации.

- Успешно отработано дистанционное выведение из строя так называемой "стаи" ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника, - заявил министр.

По словам главы военного ведомства, в это же время на полигонах под Калининградом и Нижним Новгородом впервые применялись ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта",

Глава военного ведомства заверил, что группировки войск России и Белоруссии "надежно гарантируют региональную безопасность". Для этого, в частности, на территории Белоруссии строится два учебно-боевых центра для совместной подготовки специалистов Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

- В ходе учений была проверена организация боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь, - пояснил назначение центров Сергей Шойгу.

Напомним, к учениям "Запад-2021", которые прошли с 10 по 16 сентября, привлекалось около 200 тысяч человек, в том числе 2 тысячи военнослужащих от государств ОДКБ, ШОС и других стран.

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