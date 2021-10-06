Декарбонизация в России: поиск консолидированного подхода

Практические шаги по совершенствованию законодательства в контексте глобальной климатической повестки обсудили участники форума «Вызовы, риски и точки роста российского бизнеса в контексте глобальной климатической повестки» Фото: Shutterstock

Мероприятие прошло в рамках Недели русского бизнеса.

Представители ветвей власти и крупного бизнеса рассмотрели вопросы государственного углеродного регулирования, а также процессы декарбонизации в секторах экономики и корпоративные климатические практики. Особое значение поднятые темы приобретают накануне 26-й Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Глазго в ноябре этого года.

«Нам не хочется, чтобы климатическая повестка была частью геополитической игры и недобросовестной конкуренции. Нам нужно от взаимного понимания стратегических целей переходить к реализации конкретных разработок национального климатического законодательства, - отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. - Безусловно очень важно создать необходимую инфраструктуру для реализации отечественных климатических проектов, обеспечить соответствие их результатов международным стандартам. Тем самым создать условия для признания этих результатов и вклада РФ в глобальную борьбу с изменением климата».

Большой интерес к реализации экологических проектов со стороны частных компаний отметил председатель комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию, член совета директоров EuroChem Group и СУЭК Андрей Мельниченко. Он отметил, что бизнесу и властям удалось выработать консолидированные позиции по этим вопросам.

Однако есть немало вопросов, требующих решения. В том числе – механизмы управления климатическими проектами, высокая стоимость достижения углеродной нейтральности в производстве и распределение финансирования проектов по декарбонизации, особенности налогообложения.

«Процесс декарбонизации несет для российских компаний риск двойного налогообложения выбросов парниковых газов. Нас могут обложить налогами в РФ, исходя из запланированных законодательных инициатив, нас однозначно ждет налогообложение при экспорте нашей продукции в Европейский союз. Для сохранения конкурентоспособности российским промышленным компаниям придется увеличивать инвестиции в зеленые технологии, а дополнительный внутренний углеродный налог в какой бы он форме не был, соответственно, будет снижать наши инвестиционные возможности», - сказал заместитель генерального директора ПАО «Фосагро» Александр Шарабайко.

«Мы обязаны превратить риски, связанные с декарбонизацией, в возможности, - подчеркнул вице-президент НЛМК по энергетике и экологии Сергей Чеботарев. - Для этого при разработке механизма углеродного сбора на импорт должны быть учтены следующие принципы. Нельзя допустить, чтобы кто-то из европейских производителей получил более выгодные условия, нежели российские компании. Необходимо учитывать индивидуальные показатели углеродоемкости. По нашим расчетам, по этому показателю большинство российских компаний превосходят средние показатели в Европе 4,6 процента. Углеродный сбор не должен приводить к созданию новых торговых барьеров».

Вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев поддержал идею выработки консолидированной позиции по декарбонизации и рассказал, что компания планирует потратить 686 млрд рублей на реализацию комплексной стратегии в области экологии и изменения климата. Так «Норникель» системно занимается темой мониторинга состояния вечной мерзлоты. В Компании разработана и внедрена геотехническая система мониторинга, которая позволяет обеспечить постоянное автоматизированное наблюдение за температурой многолетнемерзлых грунтов оснований и деформационным поведением фундаментов в суровых арктических условиях. При финансовом и организационном содействии «Норникеля» в Норильске создан «Научно-исследовательский центр технологий строительства и мониторинга состояния зданий и сооружений на северных арктических территориях» в составе «Полярного государственного университета».

По мнению Грачева, у «Норникеля» есть возможность получить дополнительный положительный эффект от реализации климатических рисков в виду изменяющейся структуры спроса на металлы, необходимые для развития низкоуглеродной экономики.

«В июле 2021 года «Норникель» выпустил первую в истории компании сертифицированную партию углеродно-нейтрального никеля в объеме 5 тысяч тонн никелевых катодов. Это стало возможным благодаря модернизации энергетических активов, питающих наши производственные объекты, а также компенсирующим мерам по снижению выбросов парниковых газов (CO2) на всех этапах производства готовой продукции. Объем добычи углеродно-нейтрального никеля будет расти, до конца 2021 года Компания планирует выпустить порядка 10 тысяч тонн такого металла», - сказал Андрей Грачев.