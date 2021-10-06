Германия готовится выживать зимой без света и отопления, но воротит нос от российского газа

Первыми прибили все атомные электростанции на территории бывшей ГДР. Фото: Shutterstock

В 2010 году немецкий политик Тило Саррацин выпустил книгу, чье название стало крылатым: «Германия. Самоликвидация». В ней Саррацин беспощадно проанализировал демографию «страны-локомотива Евросоюза», придя к неутешительному выводу: бесконтрольная миграция рискует привести к эрозии социальных структур и закату ФРГ в нынешнем виде. Притом, что до кризиса с беженцами, который превзошел самые мрачные прогнозы скептиков, оставалось еще лет пять.

Однако сейчас понятно, что Тило Саррацин копал не туда. Даже с миллионами «новых граждан» при грамотной политике прожить вполне можно. И пример тому — Россия, приютившая множество вынужденных переселенцев после начала боевых действий в Донбассе.

А вот без тепла и электричества очень быстро загнется даже самая сильная страна. Именно это сейчас и происходит с Германией. Война официального Берлина с традиционными источниками энергии выглядит столь же самоубийственно, как его антироссийские санкции. И приводит к такой же деградации экономики.

Уже немногие помнят, что 31 год назад, к моменту объединения Западной Германии и Восточной, у немцев была мощнейшая ядерная промышленность — порядка 25 реакторов, дававших свыше четверти всей национальной энергогенерации.

Но потом начался «ядерный погром». Первыми прибили все атомные электростанции на территории бывшей ГДР. Доходило до полного абсурда: пятый энергоблок АЭС «Грайфсвальд», построенный по советскому проекту, успели ввести в строй на излете социализма в 1989 году… и закрыли уже через год, спустя всего восемь недель после объединения Германии. По официальной версии — якобы из-за «устаревшего и опасного» проекта. Однако в других постсоветских странах аналогичные АЭС до сих пор прекрасно действуют. То есть от нас явно что-то скрывают.

«Ядерный погром» усилился в 1998 году. Тогда к власти пришла коалиция социал-демократов и «зеленых» — кстати, именно такую конфигурацию может принять и следующее правительство по итогам недавних выборов в Бундестаг.

Будучи насквозь прозападным и проамериканским проектом, «Зеленые» протащили идею полного отказа от АЭС. Якобы те вредят природе. Хотя при грамотной эксплуатации атомная энергия, наоборот, является самой экологически чистой — ведь при ее получении не выделяются парниковые газы. Но здравый смысл никого не волновал. «Куратор сказал закрыть — значит, закрываем».

«Ядерный погром» продолжился при следующем канцлере — Ангеле Меркель. Формальным поводом для такого решения стала авария на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году. Но если вы любите конспирологию — то как раз в это время американцы, как позже рассказал Эдвард Сноуден, интенсивно прослушивали телефонные переговоры немецкого лидера. Нельзя исключать, что они получили некий компромат и с его помощью подтолкнули Берлин к «правильному» решению.

«План Меркель» воплощался с ужасающей точностью. Сейчас от былого немецкого великолепия осталось лишь шесть ядерных реакторов, но все они должны быть закрыты до конца 2022 года. Притом, что на ядерные установки до сих пор приходится 10-12% всего энергобаланса Германии. Для сравнения — в отсталой в России (в кавычках, конечно же) действуют 38 энергоблоков и строятся новые.

Вы спросите: но зачем? Зачем резать золотую индюшку, дарующую почти бесплатную энергию? В этом и ответ. Дешевизна энергоносителей — ключ к успешной экономике. Ведь чем ниже цена отопления и электричества — тем дешевле товар, который производится с их косвенной помощью.

И если европейские товары — от автомобилей до продукции химической промышленности — будут слишком дорогими, то окажутся неконкурентоспособными по сравнению с американскими. А «зеленые идеи», ради которых ликвидируется реальная экономика — лишь отравленная конфета в красивой упаковке от заокеанских кукловодов.

Следующий вопрос — но чем же заменить энергию с закрытых АЭС? Одно крыло немецкой элиты — проамериканские либералы — уповает на «возобновляемые источники»: всевозможные ветряки и солнечные батареи. Но они не панацея, а, самое главное, не могут обеспечить бесперебойную подачу электричества. Нет ветра, нет солнца — и тока тоже нет. Сиди и кукуй, жди у моря погоды.

Другое крыло немцев — промышленники, завязанные на Советский Союз со времен ГДР — были более прагматичны и, вопреки неимоверному давлению США, продавили строительство первой, а потом и второй очереди «Северного потока». Надеясь заменить урановые брикеты — на голубое топливо из России.

Теперь просто сравниваем две цифры. С пикового 2006 года — среднемесячная энергогенерация Германии упала в 1,5 раза. И это несмотря на то, что импорт природного газа, в том числе из России, за тот же период возрос почти в два раза. То есть даже ТРЕТИЙ «Северный поток» (притом, что и ВТОРОЙ пока толком не запущен) не покроют всех энергетических потребностей ФРГ.

Отсюда возникает последний вопрос: что делать? Только одно: как писал классик современной литературы — «готовиться к зиме».

На днях германский аналог Министерства по чрезвычайным ситуациям выпустил душераздирающую «социальную рекламу». Как одиноким пенсионерам согреться в случае «блэкаута»? Сидеть дома в одежде и заклеить окна фольгой (она отражает тепловое излучение от свечей, чье пламя красиво освещает комнату изнутри).

Или другая полезная информация от МЧС ФРГ. Гражданам советуют запастись продуктами длительного хранения. Цитата из «аварийной поваренной книги по-немецки» настолько прекрасна, что приведем ее полностью:

«Как приготовить миндальный кускус? Возьмите курагу и консервированные каштаны, мелко порежьте их, затем добавьте кукурузу из банки и маринованные перцы, предварительно тоже измельчив. Разожгите походную плиту и слегка обжарьте миндаль. Выложите на сковородку мелко порезанный лук и потомите его. Теперь смешайте все с кускусом, который вы заблаговременно сварили на бульоном концентрате, разведенном бутилированной водой — электричества нет, насосы не работают, вода из крана не льется. Добавьте маргарин, посыпьте блюдо кинзой и зажгите свечу, если стемнело. Ням-ням!»

И это не специфический тевтонский юмор — население мягко готовят к тому, что его энергетические нужды не будут первоочередными. Бесперебойная подача тепла и света требуется лишь для больниц, канцлер-амта и фабрик непрерывного цикла — а обычные люди могут и у печек-буржуек погреться.

И прощальная открытка экологам: энергодефицит из-за перебоев с ветряками и АЭС немцы пытаются заменить… старым добрым углем. Он выбрасывает парниковые газы и отравляет экологию, ради сохранения которой и закрывали АЭС. Занавес!

И только русский медведь в неказистой, но теплой берлоге сидит и грустно смотрит на иззябшего немецкого волка. Без стратегического союза с Россией — Германия, да и вся Европа, может забыть о хорошей жизни. Но там этого так и не поняли.

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