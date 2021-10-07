Бюджет Ямала на 2022 год сохранит социальную направленность

Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов дал старт серии комиссий по бюджетным проектировкам на 2022 – 2024 годы. В течение нескольких дней руководители законодательных и исполнительных органов государственной власти автономного округа представляли свои предложения по финансированию приоритетных направлений расходования средств в ближайшие три года. В соответствии с вектором развития региона, заданным Дмитрием Артюховым…

ТРИ ГЛАВНЫХ ВЕКТОРА

«Безусловным приоритетом при формировании бюджета для нас является его социальная направленность, – отметил губернатор. - В полном объёме сохраняются все меры поддержки жителей. Также особое внимание трём нашим главным сферам - расселению аварийного фонда, модернизации здравоохранения и ремонту дорог. В целом экономическая ситуация и грамотное распределение средств позволяют нам сохранить финансирование всех ключевых для ямальцев направлений, а по некоторым – даже увеличить его».

Под пристальным вниманием отдельная важная тема – создание современной, комфортной среды для жизни ямальцев. Также предусмотрено выполнение первоочередных задач, связанных с обеспечением устойчивого развития региона и достижения целей, поставленных президентом России в национальных проектах.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Фото: Правительство ЯНАО

Решение об установлении новых расходных обязательств принимается членами бюджетной комиссии на конкурсной основе с учётом оценки их экономической и социальной эффективности, а также анализа результативности деятельности органов государственной власти региона. Помимо ведомственных расходов главные распорядители средств окружного бюджета представляют предложения по расходным обязательствам местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт дотаций и субсидий из регионального бюджета. В соответствии с законодательством проект бюджета округа поступит в региональный парламент до 1 ноября 2021 года.

ГОСИМУЩЕСТВО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ? ВЕРНУТЬ В ОБОРОТ

В эти дни губернатор Ямала Дмитрий Артюхов также провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Из федерального и регионального бюджета ежегодно выделяются существенные средства на реализацию национальных проектов, развитие инфраструктуры и повышение качества жизни ямальцев. Важнейшая задача – обеспечить жесткий контроль за расходованием этих средств.

Фото: Правительство ЯНАО

«Этим летом наш президент утвердил документы, которые определяют ключевой вектор борьбы с коррупцией, - отметил глава региона. - Обновились Стратегия национальной безопасности и Национальный план по противодействию коррупции до 2024 года. Особое внимание в них уделяется недопущению нецелевого использования бюджетных средств и государственного имущества. Это является и нашим приоритетом. Систематически мы выявляем нарушения в этой сфере. Необходимо направить все усилия на ужесточение контроля и недопущение таких фактов».

Директор департамента имущественных отношений округа Сергей Черняев сообщил о контроле за использованием государственного имущества округа. За последние два года проведено 170 плановых проверок, в ходе которых осмотрено более 36 тысяч объектов. Выявлен незначительный процент нарушений, которые устраняются под контролем департамента. Сергей Черняев отметил, что пользователи государственного имущества в округе в целом обеспечивают его сохранность и целевое использование.

На заседании принято решение продолжить работу по вовлечению неиспользуемого государственного имущества в хозяйственный оборот. Главам муниципалитетов рекомендовано провести мониторинг эффективности использования муниципального имущества.

Обсуждая вопрос о снижении коррупционных рисков при проведении закупок, Дмитрий Артюхов поставил задачу уделить особое внимание выявлению фактов конфликта интересов в государственных и муниципальных органах власти и учреждениях. Губернатор дал поручение о проверке в отношении конфликта интересов при совершении муниципальных закупок в Красноселькупском районе.

Фото: Правительство ЯНАО

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ямальцам вручат премии за сохранение культурных ценностей

На Ямале стартовал конкурс на присуждение специальной премии главы региона за успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера в 2022 году. Кандидатами на получение гранта от губернатора могут стать деятели культуры и искусства, внесшие значительный вклад в сохранение и развитие традиционной культуры народов Севера, имеющие личные достижения в области культуры и искусства.

Премии присуждаются по результатам конкурса в следующих номинациях: «За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера», «За вклад в воспитание творческой молодежи», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «Музыкальное искусство и исполнительское мастерство».

Документы на соискание премии принимаются до 30 декабря 2021 года на портале «Культура Ямала». Итоги конкурса объявят в День работника культуры, который празднуют 25 марта.

Специальная премия губернатора присуждается на Ямале с 2003 года в поддержку сохранения и популяризации культурных ценностей коренных народов Севера. В 2021 году лауреатами премии стали артисты музыкального фольклора, специалист по народному творчеству и мастер декоративно-прикладного искусства.