Лучшим чтецом русской классики стал итальянский школьник Джиорджио Гранди: "Я положу руки вот так и засмеюсь, как индеец"

В Санкт-Петербурге состоялся суперфинал юбилейного сезона Международного конкурса "Живая классика". Фото: представлено пресс-центром фонда "Живая классика"

Фраза "Я положу руки вот так и засмеюсь, как индеец" - стала мемом после суперфинала конкурса "Живая классика". По-другому и быть не могло, итальянец Джиорджио Гранди произнес ее так, что это надо было видеть и слышать.

"Живая классика" - что-то вроде детского "Голоса", только лучше. Дети соревнуются здесь не как певцы, а как чтецы. Когда выпускница петербургскго филфака Марина Смирнова затевала конкурс, только ленивый ей не сказа о том, что дело провальное, конкурс не пойдет, да и вообще, кому интересно слушать прозу в детском исполнении. Марина, по свойственной ей привычке, никому не поверила и правильно сделала. В этом году конкурс юных чтецов "Живая классика" отметил свой первый юбилей, а среди его участников засветились не только дети со всей России, но и вообще весь мир. На мой взгляд, это лучшее мероприятие, популяризирующее русский язык за рубежом.

Артист театра и кино Денис Рожков комментирует выбор жюри. Фото: представлено пресс-центром фонда "Живая классика"

Порой смотришь и не веришь ушам своим. А что, в Египте тоже говорят по-русски? Африканский парень читает "Тараса Бульбу"? Да ну? Вот тебе и "да ну".

На суперфинале, прошедшем на днях в Санкт-Петербурге, соревновались и отечественные и зарубежные победители этого года.

Дважды лауреат Живой классики Катя Крыцина в жюри конкурса 2021. Фото: представлено пресс-центром фонда "Живая классика"

Лучшим чтецом стал одиннадцатилетний итальянец Джиорджио Гранди.

- Мы покатывались со смеху, когда со своим итальянским акцентом Джиорджио читал отрывок из Аверченко "Человек за ширмой", - рассказывала одна из участниц конкурса Эвелина Ураевская. - Джиорджио просто покорил публику "индейским смехом" и невероятной харизмой, движениями. Его "Хи-хи-хи" и "Да уже теперь поздно" вообще стали мемом.

Награждение победителей и все участники суперфинала. Фото: представлено пресс-центром фонда "Живая классика"

Публика хлопала так, что отбила ладони.

Фишкой конкурса стало то, что дети читали отрывки из произведений в диалоге с профессиональными актёрами. Джиорджио выступал вместе с Максимом Волковым и (такое ощущение сложилось не только у меня) итальянец совершенно затмил профессионального актера.

Под знаком Тэффи

- В этом году звучали современные тексты. Дети читали Дашевскую, Жвалевскую и Пастернака, что нас очень радовало, но в большинстве своем участники оставались верны старой доброй классике и текстам, которые уже звучали в прошлых сезонах, - констатировала президент фонда Марина Смирнова. Причем, констатировала с известной долей грусти, потому что Марина изо всех сил бьется за разнообразное детское чтение. Ей интересно, когда звучит новая проза, но в этом году в финал прорвалось старенькое. Впрочем, великолепно прочитанное.

Президент фонда Марина Смирнова вручает грамоты. Фото: представлено пресс-центром фонда "Живая классика"

В мае этого года вместе с Мариной и я была членом жюри одного из этапов конкурса. Удивилась тому, что конкурс прошел под знаком Тэффи, чьи произведения звучали особенно часто. Потом выяснилось, что что Надежду Александровну выбирают не только дети, но и Юрий Башмет. На фестивале в Красноярске, маэстро подготовил очередной номер мелодекламации по произведениям этого автора.

- "Почему Тэффи", почему нельзя что-то более современное? - этот вопрос мы задавали и Башмету, и участникам "Живой классики", на что они пожимали плечами и отвечали в духе Вакарчука: "просто так склалось".

В итоге, ко всеобщему удивлению, Тэффи победила. Четырнадцатилетняя Акулина Павлова из Западной Двины с произведением Тэффи стала еще одной "лучшей из лучших".

Третьей победительницей судьи назвали петербурженку Милену Королеву с отрывком из повести Железникова "Чучело".

Светлана Крючкова обращение к участникам. Фото: представлено пресс-центром фонда "Живая классика"

Вообще-то и "Чучело" относится к разряду гиперпопулярных текстов, звучащих каждый год и по многу раз, но Милена читала так, что занизить баллы за неоригинальный выбор не поднялась рука ни у кого из судей. А в бригаде была, например, звездная Светлана Крючкова. Актриса очень страдала, что детям приходится выставлять оценки, "была бы моя воля, никому бы ничего не ставила и просто хвалила бы", - жаловалась она.

Среди других членов жюри - декан ГИТИСа Тарас Белоус и победительница проекта "Голос" Дарья Антонюк. Если Тарас подходил к своим воспитанникам строго, то Дарья была самой щедрой и доброй, ставила всем высшие баллы.

- Нам важно, чтобы живая классика оставалась живой, противоречивей, неоднозначной, - сказала президент фонда Марина Смирнова. А потом сложила руки вот так и засмеялась как индеец.

СПРАВКА КП

Конкурс юных чтецов «Живая классика» — крупнейший литературный проект в стране. Ежегодно в нём принимают участие 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России и 80 стран мира. В 2021 году конкурс проходил под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации. Генеральным партнером "Живой классики" на протяжении многих лет остается компания «Норникель». Благодаря поддержке спонсора, у проекта родилось несколько новых направлений, в том числе - школа актерского мастерства и школа социального проектирования.

Новый сезон конкурса стартует в ноябре 2021 года. Все подробности о конкурсе и форма регистрации на сайте.