«Пора спасать человечество»: почему миру грозит экологическая катастрофа

На прошлой неделе в Сколково прошел Международный конгресс по ответственному финансированию ECUMENE. Мероприятие подобного уровня прошло в Москве впервые. Оно было посвящено изменению климата и технологиям, в том числе финансовым, которые помогут избежать катастрофических последствий этого процесса. «Комсомольская правда», являясь постоянным информационным спонсором и инициатором многих экологических программ, провела онлайн-конференцию на тему: «Финансирование устойчивого развития компаний: отечественная практика и опыт стран ООН». Приводим основные выдержки из прямого онлайн-эфира.

НОВЫЙ УГЛЕРОДНЫЙ НАЛОГ

Климатические изменения начинают влиять на деятельность человека и производственную активность крупных компаний. Все это вызывает озабоченность многих экспертов. Предыдущие климатические инициативы практически не повлияли. Состояние окружающей среды не улучшилось. А значит, пора что-то менять во всемирной экологической повестке. Пока не стало слишком поздно.

- На протяжении последних лет, несмотря на все программы, мы ни разу не зафиксировали реального снижения темпов увеличения выбросов парниковых газов в атмосферу. Их общий объем увеличивается ежегодно на 1,1%. Если мы пойдем дальше такими же темпами, человечество столкнется с серьезными угрозами, - заявил Владимир Лукин, партнер отдела консалтинга КПМГ России и СНГ, кандидат биологических наук.

В Европе решили перейти от меморандумов и убеждений к денежным штрафам. Там собираются «бить евро» по тем компаниям, которые не соблюдают экологические нормы. В частности, оставляют глубокий карбоновый след, то есть слишком сильно нагревают нашу планету. Причем речь идет не только о европейских компаниях, но и о компаниях других стран, которые поставляют свою продукцию на территорию ЕС. Все это называется трансграничным углеродным регулированием.

- Политика пряника заменяется политикой кнута. Все страны будут побуждать к тому, чтобы сокращать объем выбросов мерами не поддержки, а денежного воздействия. Если объем выбросов будет выше некой нормативной величины, за превышение этого уровня компания будет платить определенную сумму в бюджет ЕС. Пока окончательно не определено, какой будет норма выбросов и сколько нужно будет платить. Но этот механизм точно будет введен, потому что он полностью соответствует многолетней политике ЕС, - говорит Максим Канищев, руководитель Центра по достижению углеродной нейтральности Ансельм.

По его мнению, потери российского бизнеса в случае введения нового налога могут составить от 20 до 200 млрд долларов.

ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЮ

И чтобы избежать этих финансовых последствий для наших компаний, нужно уже сейчас, в превентивном порядке, заниматься модернизацией производства и сокращать выбросы.

- Это лучше, чем платить деньги европейцам. Пускай они останутся у нас в стране, и на них будут созданы рабочие места. Тем не менее любая модернизация крупного производственного объекта - процесс очень долгий. Если начнем сегодня, то первые изменения сможем увидеть не раньше, чем через три года, - сетует Максим Канищев.

По его мнению, нужен механизм, который побудит предприятия заниматься сокращением выбросов. Законы на эту тему нужно принимать в ближайшие месяцы. Тем более что модернизация (например, снижение энергопотребления) снизит не только влияние на окружающую среду, но и затраты самой компании. То есть инвестиции в энергоэффективность окупятся.

- Ученые говорят, что это десятилетие - самое важное для истории. И именно сейчас мы можем внести свой вклад, чтобы изменить ситуацию. К 2030 году мы взяли на себя обязательство стать климатически позитивной компанией, - пояснила Юлия Бунина, бизнес партнер по устойчивому развитию ИКЕА.

В частности, шведская компания запустила комплексную программу по снижению своего углеродного следа. Закупает электромобили, забирает у покупателей подержанную мебель, развивает возобновляемую энергетику.

ФИНАНСЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

По мнению экспертов, в России есть огромный потенциал снижения выбросов парниковых газов, повышения энергоэффективности, доли возобновляемых источников энергии, сокращения ресурсоемкости экономики производств, работы с отходами, сокращению пожаров. Все это можно и нужно делать. Вопрос: какими способами эти меры финансировать?

- В мире есть определенный тип финансовых инструментов - «зеленые» облигации. На прошлой неделе вышло постановление правительства о том, что такое «зеленое» финансирование по-российски. Это проекты, направленные на достижение положительного эффекта на экологию. То есть, строительство высококлассных по своим экологичным характеристикам промышленных производств, использование экологически чистых материалов и энергоэффективных технологий при создании инфраструктуры, а также электрический и водородный транспорт, - говорит Дмитрий Аксаков, руководитель ESG-банкинга в ВЭБ.РФ.

По его словам, еще несколько лет назад не было четких правил. У очень многих компаний и инвестфондов был соблазн маркетировать себя в качестве «зеленых». Но сейчас правительства разных стран стандартизируют их.

- Громкими заявлениями сейчас не отделаться, нужно обозначать конкретные цели, которые компании хотят достичь. Рынок становится более цивилизованным, - пояснил Аксаков.

Теперь «зеленые» инициативы - это не только дань моде, но и финансовая необходимость для крупных и ответственных компаний, нацеленных на долгосрочное развитие.

- Сейчас каждый инвестор принимает решение о покупке акций, исходя из нескольких параметров. Причем руководствуются как финансовой, так и нефинансовой отчетностью. Если компания не уделяет достаточного внимания ESG-повестке, в будущем у нее могут возникнуть риски и потенциальный инвестор не получит тот доход, на который он рассчитывал, - говорит Максим Канищев.

«ЗЕЛЕНЫЙ» ТУРИЗМ И «ЗЕЛЕНЫЙ» КОД

При этом речь не только о крупных промышленных производствах, но и о такой массовой сфере, как туризм. Антропогенный фактор оказывает достаточно серьезное негативное влияние на природу. Поэтому задача туристической отрасли - снизить этот эффект.

- В 2021 году «Роза Хутор» выступил с инициативой по формированию зеленых стандартов для проектирования и строительства инфраструктуры в секторе природной рекреации и туризма на ООПТ, используя в качестве заготовки собственный корпоративный стандарт – «Зеленый код», - говорит Дмитрий Колосов, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор».

В ближайшие годы сфера туризма в России будет активно развиваться. А учитывая наши географические особенности, самым востребованным, скорее всего, станет «зеленый» туризм. При этом гостям хочется и быть ближе к природе, и жить в комфорте.

- Потребители туристских продуктов, выбирающие природную рекреацию и активный туризм, в равной степени демонстрируют ожидания как в отношении сервиса, комфорта и безопасности, так и качества окружающей среды и доступности природных красот. Курорт развивает сеть горных туристских лагерей, соединенных непродолжительными маршрутами. Этот проект направлен на формирование условий для доступного, безопасного и комфортного пешего туризма, - говорит Колосов.

По его словам, «Роза Хутор» и Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве заключили партнерство, направленное на разработку отраслевого зеленого стандарта для природно-рекреационной индустрии. Заготовкой для него послужит «Зеленый код». Ожидаемый результат совместной работы – общедоступный для всех участников рынка стандарт проектирования и строительства инфраструктуры для природного туризма, опирающийся на принципы экологической эффективности, ресурсосбережения и благополучия конечных потребителей.

«ГРИНВОШИНГ» И НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЩИХ ПРАВИЛ

При этом альтернативных вариантов по снижению для бизнеса пока нет. В мире обсуждаются варианты по строительству карбоновых полигонов. Но их пока не научились правильно считать.

- Мы можем сколько угодно строить карбоновые полигоны. Это позитивно повлияет на климат, но с точки зрения регулирования никак не работает. Проблема в том, что никто не знает, как их считать. Урегулирование этих правил игры займет несколько лет, - считает Максим Канищев.

Опасения европейцев понятны. Когда нет четких стандартов и регулирования, очень легко преувеличить собственные достижения. И заняться так называемым «гринвошингом».

- Мы видим очень много формализма. Даже в рамках выполнения нацпроекта «Экология». К примеру, бизнесмены покупают самые дешевые заводы по переработке мусора, чтобы выполнить норматив. В Кабардино-Балкарии официально работает мусоросортировочный комплекс - буквально гараж со ржавым столом, на котором отбирается макулатура. И этот объект официально стоит в результатах нацпроекта, - говорит Сергей Хорошаев, заместитель председателя «Российского экологического движения».

По мнению экспертов, инициатива по разработке и внедрению зеленых стандартов нуждается в публичной верификации. Система оценки должна быть абсолютно прозрачной.

- Гринвошинг – точно не наш метод, поэтому для совершенствования нашей разработки считаем важным ее обсуждение в экспертной среде. Формирование нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» со значительным объемом государственных инвестиций в отрасль, выбор туризма в числе основных направлений экономического развития в целом ряде регионов на фоне заметной активизации этого рынка – очевидные сигналы, указывающие на долгосрочную положительную тенденцию, - подчеркивает Дмитрий Колосов.

По мнению экспертов, выступавших на конгрессе ECUMENE в Сколково, перед лицом наступающих экологических проблем нужно объединиться. Причем как внутри страны, так и за ее пределами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Фетисов, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы:

«Пора прекратить политические разборки»

- Человечество надо спасать. Экологическая катастрофа надвигается с ускорением. Перепотребление, мусор везде, неаккуратное отношение с огнем. Надо заканчивать политические разборки, нужно проводить разъяснительную работу, искать новые технологии. При этом нельзя санкционировать технологии, которые помогут нам справиться с накопленным ущербом. Иначе произойдут необратимые процессы. Время пришло. Пора задуматься о будущем. Общество, государство и бизнес должны работать вместе. Надеюсь, природа нас отблагодарит и сможет восстановиться.