Анжелика Варум: «Петь про секс после 50 лет? Есть в этом что-то нездоровое, нелепое»

Анжелика Варум откровенно рассказала о себе и своих близких. Фото: Кадр видео

В последнее время Анжелика Варум редко появляется на ТВ, участвует в телешоу (в отличие от Леонида Агутина) или выпускает клипы с молодыми артистами и блогерами. Она увлеклась виноделием, поймала внутренний дзен и отстранилась от токсичной жизни внутри шоу-бизнеса. В интервью ютуб-блогу «А поговорить?» певица вспомнила, что не так с именем Анжелика, почему петь «я хочу тебя» в 50 лет — это примитив и с чем можно сравнить мужские измены.

Варум ответила на вопросы в интервью ютуб-блогу «А поговорить?» Фото: Кадр видео

ПРО ИМЯ

«Имя Анжелика (настоящее имя Варум — Мария) как-то не прижилось. Как думаю, так и говорю. Оно мне кажется каким-то жестким, и много чего к нему прилеплено: «Анжелика и король», «Анжелика — маркиза ангелов» (названия романтических французских фильмов), что там еще? И поскольку эти фильмы мне всегда казались легкомысленными, то [и мне не подходило имя]. Но продюсерский ход был таким. Мне тогда было 18, я не спорила. Сегодня я привыкла к этому имени. Понимаю, что это игра и с радостью продолжаю играть».

Артистка отстранилась от шоу-бизнеса и увлекается виноделием. Фото: Кадр видео

ПРО СЕКС ПОСЛЕ 50 ЛЕТ

«На сцене возраст имеет значение. Первое и самое важное — репертуар. Чего-то я уже не могу себе позволить. Из того, что зритель хочет слышать. В силу возраста. Например, песню «Пожар». Как это? Выходит тетя 52 лет, и эге-гей, давай устроим пожар! («Пусть кто-то скажет: «Кошмар», пожар средь белого дня, я хочу тебя!»). Это нелепо. Довольно примитивные, в лоб, тексты. Как шутку можно исполнить, но всерьез...я не знаю. Петь про о сексе после 50 лет — мне кажется, есть что-то в этом нездоровое. Почему? Пора бы и о душе подумать в том числе. Эта тема [секс] настолько примитивна и неактуальна уже после 40 лет, настолько второстепенная, что воспевать это просто нелепо. Или вы о чем? Что в 50 лет секс это как акт милосердия? Я не знаю, с чем это сравнить [чтобы было понятно]. Вот представьте, как в первый раз вы попробовали гамбургер — это очень вкусно. И в 20 лет вы этим делитесь со всеми. Ни с чем не сравнимое удовольствие. А когда вы говорите об этом в 50 лет и готовы это воспевать? Хм. Неужели вы до 50 лет не пробовали гамбургер?»

Анжелика Варум: "Чего-то я уже не могу себе позволить. Из того, что зритель хочет слышать. В силу возраста." Фото: Кадр видео

ПРО ИЗМЕНЫ АГУТИНА

«Даже эти моменты [измены, в которых признавался Агутин] я не хочу вычеркнуть из нашей жизни. Я с ними росла. Когда вы будете в отношениях лет 10-15, то почувствуете, что отношение к человеку рядом с вами меняется. Моменты, которые были в приоритете, когда начинали отношения, трансформируются. Дальше вопрос только в том, насколько вы сможете жить в новой ипостаси. Обижаться на цунами — это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор»

Анжелика Варум сама водит трактор. Фото: Кадр видео

ПРО ОТЦА

«Папа пил. Это была семейная проблема. С этим никак нельзя бороться. Нервная система организована так, что человек не способен действовать в предлагаемых обстоятельствах. Ему нужен допинг для того, чтобы держать равновесие. И это жизнь этого [пьющего] человека, это он принимает в ней решения. Ты не можешь влезть в его мозг, шкуру и принимать решения. Нет никакого «добра». И «зла». Все относительно. Если бы Леня [Агутин] не отдыхал, как он отдыхает с алкоголем, мы бы потеряли его лет 10 назад. Если не больше»