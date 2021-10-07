Клинт Иствуд разбогател на $6 миллионов благодаря литовским фирмам

Актер Клинт Иствуд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда Голливуда Клинт Иствуд и владеющая правами на использование изображений актера фирма Garrapata подали в суд на литовские фармацевтические компании, незаконно использовавшие образ знаменитости в рекламе их продукции из конопли.

Согласно материалам дела, Sera Labs и Mediatonas UAB использовали фото Клинта Иствуда в фейковом интервью с актером. Статья, рекламирующая биодобавки с каннабидиолом, была размещена в литовских СМИ. Помимо прочего в тексте находились активные ссылки для перехода в онлайн-магазины, сообщает Daily Mail.

Согласно описанию, биологически активные добавки с каннабидиолом якобы не имеют психотропного эффекта и помогают избавиться от тревожности, справиться с депрессией или избежать панических атак.

Представители Клинта Иствуда заявили, что актер никогда не общался с представителями данных фармакологических компаний и не давал своего разрешения на использование его фотографий.

– Мистер Иствуд не имеет никакого отношения к каким-либо продуктам, содержащим каннабидиол, и никогда не давал такого интервью, – говорится в исковом заявлении.

Сумма иска составила $6,1 миллиона из которых $6 миллионов отправятся самому актеру и компании Garrapata, а $95 тысяч ответчики должны выплатить адвокатам Иствуда в качестве гонорара.

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