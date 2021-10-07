Точно как в «Шоу Трумана»: Байдена поймали на съемках в фальшивом Белом доме

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Обычные американцы, увидевшие в выпусках вчерашних теленовостей сюжет из Белого дома с участием главы государства, обратили внимание на то, что за окном президентской резиденции деревья и кусты в Розовом саду цвели во всю свою мощь. И это при том, что в американской столице осень уже давно вступила в свои права.

Проанализировав все последние сюжеты с участием Байдена, включая тот, где он на камеру в третий раз привился от COVID-19, многие поняли, что съемки ведутся не на фоне интерьеров Овального кабинета или Восточного зала Белого дома, а на фоне виртуальных декораций, сообщает FoxNews. В таких случаях съемка ведется на каком-то нейтральном, однотонном фоне, чаще всего зеленом, а специальные компьютерные программы добавляют при выпуске сюжета так называемый задник, т.е. любую нужную картинку.

Бывший советник Дональда Трампа Стивен Миллер предположил, что «причиной, по которой Байден использует этот странный виртуальный прием, является его нежелание использовать телесуфлер, который может быть виден на камеру».

Для того, чтобы телесуфлер не попадал в кадр, герой сюжета должен обладать хорошим зрением. Во всех остальных случаях ему можно читать заготовленный текст лишь со специального устройства, крепящегося к видеокамере.

Проще говоря, пожилому Байдену не хочется надевать очки, чтобы американцы не заподозрили наличие у него еще одного признака старения.

Пользователи Сети, бурно обсуждающие сделанное «открытие», окрестили происходящее «Президентством Трумана» по аналогии с названием известного кинофильма «Шоу Трумана», главный герой которого Труман Бербанк рос в городке, на самом деле являвшимся искусно созданной декорацией. А кое-кто даже предположил, что немощного Байдена и вовсе не впускают в настоящий Белый дом.

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