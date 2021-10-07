Зюганов - о встрече с президентом: Беседовали час. Поздравил Путина с днём рождения. Предложил выпить по чарке по Камчатскому времени

Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции из Ново-Огарево с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В среду вечером, 6 октября 2021, в режиме видеоконференции прошла встреча председателя КПРФ с главой государства. О подробностях нашему обозревателю рассказал сам Зюганов.

- Геннадий Андреевич. Как прошла встреча вчера?

- Весьма продуктивно. Она продолжалась в течение часа. Время сейчас крайне ответственное и сложное. Требуется новый курс, новая политика.

- А конкретно о чем вы с президентом говорили?

- Я подробно изложил наш взгляд на сложившуюся ситуацию. И особо подчеркнул, что у нас готова реальная программа вывода страны из кризиса. Она сформулирована и представлена обществу. И общество нас поддержало. Оно требует реальных перемен.

Об этом, кстати, президент говорил на встрече с лидерами думских фракций ещё в феврале текущего года, затем подтвердил это в апреле в своем Послании Федеральному собранию. Но я не вижу серьезных изменений в финансово-экономической политике правительства.

- А конкретнее?

- Сейчас вот в Госдуму внесли проект бюджета (на 2022-й. - А. Г.), мы его анализируем обстоятельно...

Если опять будут темпы роста экономики топтаться вокруг одного процента, это означает полный провал и тяжелейшую политическую обстановку в стране. Поэтому нужны темпы высокие. А под них - соответствующие ресурсы.

- Ваши предложения?

- Надо удваивать ресурсы, инвестиции - в образование, в здравоохранение. Все делать для того, чтобы остановить развал инфраструктуры.

Смотри, только за этот год - 19 авиационных аварий, каждую неделю - то там, то там. Потому что износ авиапарка колоссальный. А в промышленности - очень высок износ оборудования. Даже в нефтегазовой промышленности он превышает 50-60 %. У нас готова программа и три локомотива.

- В смысле?

- Первый и главный локомотив - связанный с наукой и образованием. Без образованных и грамотных людей, современной науки делать в этом мире нечего. А у нас на науку тратится 0,4 %, а по Указу президента еще 2012 года должно быть 1,8 %.

На образование – 3,6 %. Все страны, когда прорывались в будущее, они минимум 6-7 % тратили. Советская страна вообще тратила 6 % даже в 1942 году, когда фашисты под Москвой стояли. В 1945-м – больше 10 процентов. А в 1950-м – практически каждый четвертый-пятый рубль шел на эти цели.

Потому мы и прорвались первые в космос, создали ракетно-ядерный паритет.

У нас великолепный опыт народных предприятий. Я предложил этот опыт обобщить, провести общероссийские семинары и в каждом районе, в каждом субъекте федерации открыть такие предприятия. Они у государства не берут ничего, создают великолепную социальную инфраструктуру, школы, сады, бытовки, все, что необходимо для отдыха граждан, жилье. И одновременно платят приличную, большую зарплату. Наш опыт совхоза Ленина, «Звениговского» в Марий-Эл, Усолья-Сибирского в Иркутской области предложил обобщить и представить всей стране. Мы готовы прокурировать эти направления.

Две программы у нас готовы – «Устойчивое развитие села» и «Новая целина». Причем - отработаны неплохо, сейчас внедряются у меня на Орловщине. Орловщина получила в прошлом и в этом году в расчете на одного человека самый высокий урожай в стране. Это заслуживает особого внимания.

Так что, Саш, обсудили многие проблемы.

- Как президент реагировал?

- Нормально реагировал. Говорит: готовьте свои предложения, в том числе и в письменном виде. Мы уже отправили свои соображения в министерства и ведомства. По целому ряду направлений, конечно, обобщенный опыт есть.

И ещё мы с президентом обсудили дистант, удаленку, трехдневку. Я сказал, что это прямой путь к дальнейшему разложению общества. Потому что местные феодалы некоторые вместо того, чтобы организовывать нормальные выборы, выжимают последнее, лишь бы дать заказанный результат. А это ведет к обману, лжи, фальсификациям, что недопустимо в принципе.

По дистанту, видимо, будет создана комиссия.

- Во время разговора Путин кому-то какие-то задания давал, указания, поручения?

- Нет, в этом плане он, кстати, некоторым поучиться надо, - он всегда записывает подробно, потом подробно комментировал каждую свою запись и наши предложения. В этом отношении разговор абсолютно деловой и предельно конкретный. Договорились, что ряд записок и материалов я ему сегодня-завтра переправлю. Ну, и у меня готов материал по анализу текущей ситуации, основных притирок бюджета. Я его разошлю всем - премьеру, руководителям парламента.

- А вот из комментариев президента что запомнилось?

- В принципе, абсолютно позитивное отношение к необходимости улучшить систему образования. Он же объявил 2023-й Годом учителя и педагогик. А у нас учительство оказалось в капкане того доклада, который в свое время Всемирный банк подготовил. И «баба ЕГЭ», и все остальное. Тут требуются принципиальные, серьезные изменения. У нас уже во многих школах нет специалистов.

Абсолютно позитивное отношение у президента к продовольственной безопасности. Потому что то, что готовил академик Кашин со своими, выносили на Госсовет, принято. Но Силуанов это не предусмотрел – в бюджете нету ничего под эту статью. Принято, но надо финансировать это дело.

- Путин же вас первым принял же из всех руководителей думских фракций...

- Здесь дело не в этом. Я-то договаривался с ним. Но принял немедленно. В прошлый раз (неделю назад, на общей встрече. - А.Г.) переговорили, и через несколько дней назначили.

- С наступающим днем рождения президента вы поздравляли?

- Поздравил, конечно.

- Что вы ему сказали?

- Да, просто сказал: уже по камчатскому времени наступило 7 октября. Вместо того, чтобы по чарке, мы сидим тут и обсуждаем. Он говорит: дождемся, когда наступит по московскому времени.

- По чарке не стали выпивать?

- Договорились попозже.

- А что вы ему пожелали?

- Ну, как и всегда в этом случае, успехов всей нашей великой стране, ну и здоровья, естественно. Ну, и все сделать для того, чтобы общество сплачивалось. Потому что олигархия жиреет, а народ нищает. А должно быть наоборот. Нищать должны олигархи, а народ – богатеть. И будет все в порядке.

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