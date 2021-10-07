Чудеса глобального потепления: археологи нашли лыжи древних предков Бьорндалена

Из под норвежского льда стали показываться артефакты. Например, древние лыжи.

Почему норвежцы быстро бегают на лыжах и стреляют метко? В кого он такой Оле Эйнар Бьорндален - многократный чемпион мира по биатлону? В своих древних предков.

То, что лыжи в Норвегии появились в глубокой древности, демонстрируют находки, а именно лыжи, которые нашлись подо льдом на горе Дигерварден, расположенной на юге северной страны. Лед там подтаял в процессе глобального потепления и обнажил артефакты – кем-то потерянные.

Вот же она - лыжа. Торчит.

Одну лыжу норвежские археологи, вовлеченные в проект под названием Secrets of Ice program, откопали еще в 2014 году. Спустя 7 лет, когда лед подтаял еще сильнее, они вернулись на то же самое место, рассчитывая найти вторую лыжу. И нашли – 26 сентября 2021 года. Теперь у них пара.

Археологи легко докопались до второй лыжи.

Лыжа, обнаруженная в 2014 году.

Лыжи не совсем одинаковые – одна 187 сантиметров в длину и 17 сантиметров в ширину, другая на 17 сантиметров короче и на 2 сантиметра уже. Но археологи, которыми руководил Ларс Холгер Пило (Lars Holger Pilо), считают, что принадлежали они одному человеку – охотнику на оленей – в каком-то смысле биатлонисту. Он и на лыжах бегал, и стрелял, правда, не из винтовки, а из лука.

Находка 2021 года.

Первая лыжа: размеры.

Лыжи – одной модели, если так можно выразиться. А размер их не так уж и важен – как уж получились. Ручная же работа.

На лыжах сохранились крепления – кожаные ремешки. Один порван. Возраст находки ученые определили в 1300 лет. Это Железный век, эпоха викингов.

Крепление. Ремешок оборван.

В те времена лыжи стоили немало. Просто так их не бросали. Что же тогда случилось? Ларс Пило и его коллеги задавались этим вопросом. Но к единому мнению так и не пришли. Мол, всякое могло произойти. Мог ногу сломать. Мог под лавину попасть. И замерзнуть. Археологи не исключают, что и тело древнего «биатлониста» находится где-то недалеко от места обнаружения лыж. Собираются его поискать в будущем году, когда ледяной покров на горе подтает еще сильнее глобальное потепление продолжается. В любом случае вероятность того, что на тех лыжах катался кто-то из древних предков Бьорндалина или другого норвежского биатлониста, весьма велика.

Примерно так выглядел древний норвежский охотник - "биатлонист" эдакий.

Оле Эйнар Бьорндален собственной персоной.