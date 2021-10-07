В столице завершается реконструкция моста между исторической и новой территориями зоопарка

Фото: пресс-служба департамента строительства

В скором времени посетителям Московского зоопарка на Красной Пресне станет проще ходить от вольера к вольеру. Площадь старейшего зверинца Европы немаленькая - более 21,6 гектара. А желающих полюбоваться животными и птицами каждый день много. Особенно на мосту между исторической и новой территориями зоопарка. В последние годы переправа с трудом выдерживала огромные потоки людей. Поэтому в скором времени здесь появится современный просторный мост.

«Строители завершают реконструкцию моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего старую и новую территории Московского зоопарка, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Специалисты выполнили монтаж декоративного ограждения в форме волны над пролетным строением моста».

Дополнительное пролетное строение возведено с западной стороны от существующего моста. После реконструкции переход расширится с нынешних четырех до девяти метров.

Новый мост по форме напоминает закручивающуюся морскую волну. Такого эффекта удастся достигнуть благодаря декоративным ограждающим конструкциям из алюминиевых сплавов.

Одновременно с реконструкцией моста в зоопарке продолжается строительство ещё двух сооружений. Павильон «Ластоногие» станет высокотехнологичным комплексом бассейнов с помещениями для морских животных - белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, настоящих тюленей.

А новый вход в зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная» сделают в виде двухэтажного павильона. Внутри - билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, образовательный центр. На второй этаж с универсальным зрительным залом можно будет подняться по траволаторам и лестницам. А уже отсюда посетители попадут на аллеи зоопарка и в небольшой сквер с «сухими» фонтанами.