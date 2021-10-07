Росреестр вступился за отечественное вино: земли под виноградники оградят от строек

Для выращивания винограда вводится отдельный вид участков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 8 октября в России появится новый вид земель — для виноградарства. Такие изменения приказом Росреестра вносятся в действующий классификатор видов разрешенного использования земельных участков.

Как поясняют в ведомстве, новый вид разрешенного использования - «виноградарство» - будет означать, что на участке нельзя вести строительные работы и выращивать что-либо еще, кроме винограда.

-Изменения в классификатор помогут сохранить в регионах площади для выращивания винодельческого сырья, - пояснил глава Росреестра Олег Скуфинский.

Предыстория вопроса такова. Сейчас государство всячески поддерживает производство вина именно из отечественного сырья. Но в таких регионах как Крым и Краснодарский край на земли, пригодные для выращивания нужных сортов качественного винограда, много других желающих. Вложения в виноградники — дело долгосрочное, строительство окупается куда быстрее. Законодательно оградить от застройки земли, подходящие для выращивания винограда, предлагал, в частности, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

До сих пор виноград полагалось выращивать на участках для садоводства. Это очень расплывчатый вид использования. Например, садовые товарищества, где сейчас разрешено возводить индивидуальные жилые дома, тоже находятся на землях «под садоводство».