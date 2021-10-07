Утверждены даты проведения Российского инвестиционного форума

Российский инвестиционный форум (РИФ-2022) состоится в Сочи с 17 по 19 февраля 2022 года. Об этом сообщил Председатель Правительства Михаил Мишустин на заседании Правительства Российской Федерации 7 октября.

Российский инвестиционный форум (РИФ-2022) состоится в Сочи с 17 по 19 февраля 2022 года. Об этом сообщил Председатель Правительства Михаил Мишустин на заседании Правительства Российской Федерации 7 октября.

«Планируем обсудить реализацию стратегических инициатив на Российском инвестиционном форуме в Сочи с 17 по 19 февраля следующего года», – сказал Михаил Мишустин, комментируя завершение работы по утверждению перечня из 42 инициатив, которые должны обеспечить достижение национальных целей развития, сформулированных Президентом.

Как уточнил вице-премьер, председатель оргкомитета форума Дмитрий Чернышенко, РИФ состоится в Сочи на площадке «Сириуса».

«В течение трех дней работы форума будут обсуждаться вопросы социально-экономического, инновационного и научно-технологического развития. Готовится насыщенная культурная и спортивная программа. Заключительный день форума будет посвящён молодёжной тематике, в том числе неформальному общению с талантливыми ребятами», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В ближайшее время по поручению Михаила Мишустина пройдет первое заседание оргкомитета.

Свои предложения в программу уже представили регионы, а также Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

«Для нас, как для нефинансового института развития, подготовка Российского инвестиционного форума – это прежде всего возможность регионам продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность. В этом году, основной фокус будет направлен не только на развитие регионов, но и на реализацию национальных проектов в рамках региона. Это значимое деловое мероприятие, площадка для диалога представителей бизнеса и власти российских регионов с участием международных экспертов мирового значения. Уверен, что РИФ-2022 поможет заинтересованным сторонам найти оптимальные пути сотрудничества», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

По итогам работы Форума 2019 года сумма контрактов, заключенных на Российском инвестиционном форуме в Сочи, выросла почти до триллиона рублей. Число участников также заметно увеличилось в 2019 году на форум приехали свыше 8 тысяч делегатов, что более, чем на 30% больше по сравнению с 2018 году. Также в 2019 году в Сочи приехали 79 глав регионов и рекордное число иностранных участников. Главными темами форума в Сочи стали «умное регулирование» бизнеса и инвестиции, прежде всего в цифровизацию и социально значимые инициативы.

«Особое внимание при подготовке мероприятий форума будет уделено соблюдению мер безопасности в условиях пандемии. На сегодняшний день регионы и другие участники приступают к формированию выставочной экспозиции и привлечению партнеров», – добавил Дмитрий Чернышенко.

Официальный сайт Российского инвестиционного форума: rusinvestforum.org.