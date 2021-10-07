«Миллион гектаров не желаете?»: Россия готова сдать свою землю в аренду Узбекистану

Трудовые мигранты на уборке урожая капусты, Новосибирская область. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Россия может отдать Узбекистану миллион гектаров в аренду для выращивания сои и пшеницы (так гласит сообщение пресс-службы министерства сельского хозяйства Узбекистана). Это примерно половина Крыма.

Земли и воды в этой среднеазиатской республике мало, в России много. Поэтому, министр сельского хозяйства Узбекистана объявил, что договорился с российским коллегой об аренде пашен. Начнут узбеки с 35 тысяч гектаров «для налаживания взаимодействия, а также практической отработки с последующим вывозом урожая в Узбекистан». Позже арендованную площадь планируется увеличить до 1 млн га.

Интересно, что, по словам замминистра сельского хозяйства России Сергея Левина, уже 23 региона готовы принять узбекских крестьян и выделить даже не миллион гектар, намного больше! По оценке российского Минсельхоза, в нашей стране брошены 8–13 млн га земли, на которых неплохо бы что-нибудь посеять.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

Еще один любопытный факт – еще зимой первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов попросил вице-премьера Викторию Абрамченко помочь привлечь иностранных рабочих на сезонные работы в сельском хозяйстве.

По словам Хатуова, местные жители в России не хотят работать в полях. А иностранные рабочие хотят. Абрамченко после обращения Хатуова поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос.

А теперь изучим лишь надводную часть миграционного айсберга. Посчитаем.

Опять-таки этой зимой вице-премьер Марат Хуснуллин потребовал привезти в страну как можно больше иностранцев.

«5 миллионов трудовых мигрантов необходимо привлечь на российские стройки до 2024 года, – заявил он.

- Потому что русским строителям, – объяснили экономисты, – платить надо. А это невыгодно. Рентабельность получается не та.

Сказано – сделано. На стройки вернулись узбеки-таджики. Зарплаты местных строителей покатились вниз.

Потом вышеупомянутый замминистра сельского хозяйства Хатуов, человек прямой и искренний, заявил – русские не хотят пахать землю.

Первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Фото: Стоян Васев/ТАСС

(У как будто у них налоги нулевые, развитая инфраструктура, дотации сумасшедшие, кредиты льготные. Этого всего, конечно, нет. Но вывод такой – работать русские не хотят! Железная, сука, логика!)

А теперь новый проект - миллион гектаров для Узбекистана. Что означает еще несколько миллионов иностранцев, пашущих российские поля.

И понятно, что российские чиновники обожают простые решения. Подобно алкашу, отвечающего на ежеутренний вопрос – «где взять трешку?» постепенно отдают экономику бесправным, низкооплачиваемым рабам – мигрантам.

Слишком сложно предоставить русскому крестьянину условия, чтоб он вкалывал не за кусок хлеба с дошираком, а за достойный гражданина великой (как говорят по телевизору) страны. Проще – заселить страну иностранцами, наивно надеясь при выполнении работ их депортировать.

Не получится. Россия не слезая с нефтяной иглы, с мазохистским удовольствием насаживается еще на миграционную.

Словно отказываясь увидеть свое скорое будущее.

Миллион узбекских гектаров (а потом китайских, таджикских, азербайджанских), разумеется, улучшит чиновничью отчетность. Чиновники – бабочки-однодневки. Им важно отчитаться здесь и сейчас, что будет лет через 10 неинтересно. Причем, самым честным из них. Страшнее – тайные лоббисты олигархов. Эти чиновники обслуживают интересы миллиардеров, разбиваясь в лепешку, лишь бы не снизить им прибыль. Именно они держат уровень русских зарплат на предельно возможном низком уровне, жертвуя благосостоянием своих настоящих хозяев – обыкновенных российских граждан.

Но в итоге мы рискуем оказаться в странном, незнакомом мире, где и привычной России как таковой не будет. Она будет отдана в выгодную аренду. Навсегда.

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