Находка, поставившая ученых в тупик: На руинах тысячелетнего замка обнаружен армейский жетон США

У самих археологов каких-либо версий о происхождении значка нет, а на все вопросы они с недоумением пожимают плечами.

Раскопки Зерзеванского замка на юго-востоке Турции начались еще в 2014 году. Место это очень интересное, ведь в крепости, которая существовала еще с IX века до нашей эры, найдено множество бесценных для историков артефактов. Например, археологи обнаружили там храм бога Митры возрастом 1800 лет и лампы, закопанные еще полтора тысячелетия назад. Но самой удивительной находка оказался… простой значок солдата армии США.

Загвоздка заключается в том, что предмет был обнаружен на глубине 1,25 метра, под слоем земли и песка. Сначала ученые подумали, что значок случайно попал сюда вместе с мусором откуда-то снаружи, но проведенное исследование (да не абы какое, а дисперсноэнергетическая рентгеновская флуоресцентная спектрометрия) показало, что находка пролежала в земле около 250-300 лет. А сами США этим летом отметили лишь 245 годовщину независимости. И это не считая того, что жетоны, похожие на обнаруженный артефакт, вообще использовались в начале XX века (хотя некоторые образцы и относятся к 1850-м годам), а сами технологии изготовления подобного оттиска были известны только с XV века.

По словам руководителя раскопок Айтача Джошкуна из Университета Дикле, подобных находок в Азии вообще не случалось ни разу. У самих археологов каких-либо версий о происхождении значка нет, а на все вопросы они с недоумением пожимают плечами.

Но где не справляется официальная наука, там свой вариант предложит народная молва! В Турции уже поползли слухи о том, что члены влиятельных американских семей якобы регулярно приезжают в окрестности замка, чтобы поучаствовать в различных ритуалах и подзарядиться в этом месте силы, связанном с митраизмом и древними астрономическими наблюдениями. Как тут не упомянуть «машину времени», ведь, возможно, во время какого-то кровавого ритуала очередной Ротшильд вполне мог попасть в прошлое и обронить там «кусочек» будущего. Так что, не исключено, что скоро нас ожидают публикации разоблачителей, для которых Зерзеванский замок станет вторым Стоунхеджем.

Клим ЖУКОВ, военный историк, археолог

- В научной археологии таких загадок нет. Начну с того, что на сегодняшнем уровне развития техники невозможно провести датировку изделий из металла. По замку можно предположить, что сам слой, где ведутся раскопки, был перекопан, может случайно, может специально. Надо присмотреться к тому, месту, где работают археологи, и станет понятно, что слой перекопан. Приведу простой пример. Есть деревянные стены Киева времен Владимира Святого. Они засыпаны землей, в которой находятся артефакты, которые на сто лет старше того периода, к которому относятся стены. Вот и получается, что у нас происходит смешение эпох. Но, повторяюсь, никакой тайны тут нет.

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