Завершились съёмки сериала IVI Originals «И снова здравствуйте!»

Кадры со съемок сериала «И снова здравствуйте!»

10-серийный проект войдёт в линейку IVI Originals и будет эксклюзивно доступен зрителям онлайн-кинотеатра уже в следующем году.

Картина рассказывает о бандите по имени Борис (Андрей Мерзликин), который просыпается после смерти и решает отомстить своим убийцам. Добиваться справедливости ему помогает Артём (Денис Власенко) – студент-практикант из морга, в котором оказался главный герой.

Кадры со съемок сериала «И снова здравствуйте!»

Режиссёром и автором сценария выступил Егор Чичканов, работавший на популярных картинах «Ёлки новые» и «Ёлки Последние», а также сериале «Совершенно летние».

Кадры со съемок сериала «И снова здравствуйте!»

Съёмки продолжались почти два месяца и проходили в Москве и Подмосковье. Команда проекта начала работать в июле, когда стояла 35 градусная жара, финальные сцены записывали уже в холодном сентябре при плюс пяти. Согревались юмором, который объединил творческую команду проекта, отметил режиссёр Егор Чичканов.

Кадры со съемок сериала «И снова здравствуйте!»

«Мы все время смеялись, даже когда было очень тяжело и не все получалось — и группа, и актеры всегда поддерживали друг друга. Я считаю, что это самое важное — в итоге это всё останется в кадре. Такую живую и необычную комедию, как у нас, создать иначе невозможно. Я уверен, что если делать честно, искреннее, открыто перед собой и всеми, то только тогда получается настоящее кино. У нас получилось! Я с нетерпением жду возможности ещё поработать над нашим материалом и пережить все те эмоции, которые мы пережили, пока снимали «И снова здравствуйте!».

Кадры со съемок сериала «И снова здравствуйте!»

Режиссёр также отметил партнёрство с онлайн-кинотеатром IVI.

«Мне очень понравилось сотрудничать с онлайн-кинотеатром IVI — там классная команда, с современным молодым взглядом и энергией. Было приятно осознавать, что мы говорим на одном языке и прекрасно друг друга понимаем. Теперь очередь зрителей влюбиться в нашу историю. Очень хочется всем показать и рассказать, что мы там наснимали».

Кадры со съемок сериала «И снова здравствуйте!»

Вадим Соколовский, директор IVI Originals:

«Итог съёмочного процесса – блестящая работа операторской группы, продюсеров, автора и режиссёра, которая видна уже сейчас в отснятых материалах. Впереди монтаж и подготовка проекта к релизу. Дерзкая история, сплетение жанров, яркие актёрские работы в этом проекте, уверен, заинтересуют многих зрителей».

Помимо главных героев сериала в исполнении Андрея Мерзликина и Дениса Власенко, в проекте снялись такие известные актёры, как Алексей Серебряков, Павел Чинарев, Аглая Тарасова, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако.

Кадры со съемок сериала «И снова здравствуйте!»

Актёр Андрей Мерзликин признался, что работать на съёмочной площадке было непросто, но благодаря режиссёру всё получилось.

Кадры со съемок сериала «И снова здравствуйте!»

«Когда к концу работы у тебя энергии в два раза больше, чем в момент, когда ты только приступил, — это значит, что всё было сделано правильно. Я получил от этого проекта больше, чем потратил. А потратили мы немало. Было непросто. Помогла жизнеутверждающая энергия нашего режиссёра — Егора Чичканова, как мы его называем «человек-улыбка», «человек-зажигалка», который постоянно находится в эмоциональном, добром тонусе, любит актеров, сценарий и классно умеет снимать. Егор стал основной связующей нитью, стержнем нашего проекта», – поделился впечатлениями от съёмок Андрей Мерзликин.

Большим подарком судьбы и украшением своей фильмографии назвала проект «И снова здравствуйте!» актриса Любовь Толкалина.

Кадры со съемок сериала «И снова здравствуйте!»

«Во-первых, по актерскому составу: Андрей Мерзликин один из самых вожделенных партнеров, талант и органику Дениса Власенко я знаю с сериала Happy End. Что касается Егора Чичканова, то это тоже большой подарок для меня. Так, как работает Егор с жанром комедии, чёрной комедии, наверное, в моей жизни не работал никто. Для меня он и мастер, учитель, большой друг и творец, которого я бесконечно уважаю. Я буду счастлива, если этот проект продлится, мне кажется он будет очень любим народом».

Сериал «И снова здравствуйте!»

Жанр: комедия, криминал

Страна: Россия

Производитель: компания «Медиаслово», IVI Originals

Продюсеры IVI: Олег Туманов, Вадим Соколовский, Илья Бурец

Продюсеры «Медиаслово»: Данила Шарапов, Петр Ануров

Креативный продюсер: Яна Лебедева

Ведущий продюсер: Марина Бебенина

Исполнительный продюсер: Анна Бочкарева

Линейный продюсер: Екатерина Старкина

Автор сценария и режиссёр-постановщик: Егор Чичканов

Оператор постановщик: Улугбек Хамраев

Художник-постановщик: Виктор Зудин

Художник по костюмам: Ирина Миронова

Художники по гриму: Ирина Давлетьярова, Ирина Ляшко

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: Андрей Мерзликин, Алексей Серебряков, Денис Власенко, Павел Чинарев, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Дмитрий Журавлев, Кирилл Жандаров, Аглая Тарасова, Сергей Годин.

Тизер-постер

Кадры со съемок