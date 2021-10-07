Шойгу рассказал о формировании нового зенитно-ракетного полка на востоке России

Министр обороны Сергей Шойгу заявил на коллегии о создании на востоке нашей страны сразу двух новых тактических формирований: нового мотострелкового полка и зенитно-ракетного полка мобрезерва. Фото: mil.ru

Министр обороны Сергей Шойгу заявил на коллегии о создании на востоке нашей страны сразу двух новых тактических формирований: нового мотострелкового полка и зенитно-ракетного полка мобрезерва.

- Формирование нового мотострелкового полка и зенитно-ракетного полка мобильного резерва в Восточном военном округе (ВВО) – реакция на угрозы безопасности России. В целях адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в текущем году в Восточном военном округе предусмотрено 35 организационных мероприятий, - заявил Шойгу.

Министр ответил, что до конца года этот округ получит 1 606 единиц современных видов вооружений и военной техники. Это приведет к тому, что доля современных образцов оружия в округе возрастет до 56%.

В своем выступлении министр с удовлетворением отметил, что 1 июля спущен на воду четвертый из серии корвет "Резкий" проекта 20380 для Тихоокеанского флота, а созданная на востоке страны группировка ВМФ позволяет "проводить оперативные учения с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне". В интересах Сухопутных войск по данным министра "созданы образцы военной техники, которые по своим возможностям превосходят лучшие зарубежные аналоги: модернизированные танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв-3", модернизированная боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", защищенный автомобиль "Тайфун-К"".

Шойгу поблагодарил военнослужащих Восточного военного округа, которые активно участвуют в реконструкции Байкало-Амурской магистрали, занимались в этом году ликвидацией последствий пожаров и паводков в Якутии, Еврейской автономной и Амурской областях. Оказывается, до сих пор ряд населенных пунктов снабжается всем необходимым благодаря переправам, которые наладили понтонные подразделения.

Министр обороны также подчеркнул, что планы боевой подготовки Вооруженными силами на 2021 год "выполнены полностью".

- Средний налет молодых летчиков оперативно-тактической авиации увеличился в два раза, а транспортной и армейской – более чем в полтора раза, - отметил министр обороны.

Качество проведения учений в Минобороны планируется наращивать.

По словам министра, в военных округах уже заканчивается обустройство 89-ти учебных объектов на 56-ти полигонах, поставлено в войска свыше 1200 единиц полигонного оборудования.

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