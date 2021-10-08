Секс-символы и в холода красивые: ищем шапки и дубленки как у Собчак, Нетребко и Ивлеевой

Анна Нетребко. Фото: Instagram.com

В онлайн магазинах и торговых центрах осенне-зимние коллекции на любой вкус и кошелек. Бренды масс-маркета весьма качественно отшивают модели, похожие на те, что представлены в коллекциях класс люкс. Поэтому достаточно легко найти модели, как у звезд только раз в десять дешевле. Вместе со стилистом Анваром Очиловым рассказываем, как модно нарядиться в холода. В качестве моделей выбрали наших звезд с безупречным вкусом.

Голову держи в тепле

Оперная дива Анна Нетребко умеет выделяться. Следуйте ее примеру в эти холода. В тренде самые яркие оттенки – от розового с красным до лимонного с абрикосовым. На Анне ультрамодное стеганое пальто. Простеганная верхняя одежда была популярна еще в 17 веке, но в повседневный мужской гардероб они вошли только в 1965 году, когда был основан бренд вещей для охоты и рыбалки Husky. А в 21-м году 21-го века стеганые пальто в гардеробах богатых и знаменитых модниц.

Нетребко демонстрирует головной убор, который стал трендом сезона. Платок, завязанный на голове классическим бабушкиным способом (узлом под подбородком) сейчас на пике моды. Платки могут быть кожаными, кашемировыми, вязаными, из искусственного меха.

Анна Нетребко в стеганом пальто — базовой вещи сезона. Фото: Instagram.com

Кожаные леди

Звезда «Comedy Woman» Надежда Сысоева выгуляла кожаный комплект – весьма актуальный. Пиджаки и косухи разных фасонов и цветов все еще считаются модными. У Нади модный головной убор – еще недавно эти береты считались ретро вариантами, но на 2021 и 2022 год они вернулись на мировые модные подиумы. Береты универсальны – этот головной убор может завершить образ деловой женщины в костюме или модницы в мини платье. Береты из кожи, бархата, кашемира или меха добавляют образу женственности и французского шика.

Надежда Сысовева выгуливает кожанку на голое тело, а стилисты советуют — кашемировый свитер или водолазку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Клетка решает все

Классическое пальто – главная вещь в демисезонном гардеробе. В этом сезоне главная расцветка здесь – клетка. Без креатива, классическая клетка с оттенками серого, кэмел или бежевого. Вот такая как у актрисы Юлии Меньшовой. Фасон может быть любым - однобортным или двубортным, с широкими плечами (это очень модно) или с обычными, с накладными карманами и поясом или без них. Самая востребованная модель оверсайз – под нее носят жилетки с высоким воротником или тонкие куртки, чтобы не мерзнуть. Многослойность – тренд на ближайшие пару лет.

Юлия Меньшова и ее классическая клетка. Фото: Instagram.com

В моде пышные женщины

Укороченные дутые куртки, яркие и сдержанные пуховички, длинные пальто-одеяла – теперь носят чаще чем шубы. Главное, чтобы куртки были пышные. У телеведущей Ксении Бородиной самая модная вариация – дутый пуховик-жакет, он не спасет в серьезные морозы, но сделает ваш образ элегантным: в таком можно ездить за рулем на работу или на такси на свидание. Черные куртки дополняйте яркими шапками. Красные пуховики отлично сморятся с розовыми шапками-балаклавами, а ярко-алые – с аксессуарами голубых и бежевых оттенков. Теперь разрешено экспериментировать – пробовать сочетать яркие цвета, которые раньше было непринято носить вместе.

Ксения Бородина в ультра модной дутой куртке. Фото: Instagram.com

Лихие 90-е вернулись

Кожаные и латексные пальто теперь, как в 90-е заняли почетное место в демисезонном гардеробе. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева выгуливает модную модель – макси длина, широкие рукава, мужской стиль. Черный в этом случае идеальный цвет, но дизайнеры советуют еще для базового гардероба шоколад. В почете – и гладкая, и лакированная кожа. Рядом с Настей одна из главных столичных модниц Ксения Собчак. Телеведущая передвигается исключительно на авто с водителем, поэтому даже осенью может себе позволить объемную рубашку вместо куртки. Рубашки-куртки теперь шьют из тонкой искусственной кожи, велюра и других тканей. Эти рубашки выполняют функцию верхней одежды, дизайнеры говорят – overshirt-а.

Модницы Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак. Джинсы идеально подходят и под пальто, и под куртку-рубашку. Фото: Instagram.com

Никакого меха

Актриса Светлана Ходченкова демонстрирует тренд на искусственный и цветной мех. Шуба-жилет, как у Светы, отличный варианты нарядиться во все лучшее сразу и отдать должное еще одной модной фишке – многослойности. Остались в моде пушистые шубы, естественно из искусственного меха.

Светлана Ходченкова в тренде — цветной искусственный мех вместо натурального. Фото: Instagram.com

Вместо шуб – одни дубленки

В коллекциях именитых дизайнеров много моделей дубленок из искусственной кожи, есть модели и из натуральных материалов. В моде разные модели – дубленка-авиатор, оверсайз, с мехом и из глянцевой кожи. У певицы Зары приталенный вариант, но теперь чаще выбирают модели, под которые можно надеть свитер и жилетку. Дубленки носят с джинсами, юбками, спортивными брюками и даже платьями.