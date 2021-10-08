Анекдоты: Сегодня в торговом центре увидел, что кто-то написал мою зарплату на ценнике для ботинок

- Ну, и на какую оценку сдал экзамен?
- На присягу.
* * *
Комиссия принимает новый панельный дом. Решили проверить звукоизоляцию. Два члена комиссии разошлись в соседние квартиры. Один через стену кричит другому:
- Ты меня слышишь?!
- Не ори! Я тебя вижу.
* * *
- Дедушка, ты учился на удаленке?
- Конечно, внучек, от нашей деревни до школы было пешком 5 километров.
* * *
Пьяный пожарный упал с 40-метровой пожарной лестницы, но остался цел и невредим! Его спасло то, что он успел подняться только на вторую ступеньку.
* * *
- Мой папа говорит, что всегда приятнее давать, чем получать.
- Он у тебя, наверное, священик?
- Нет, боксер.
* * *
Только у слабой женщины мужчина во всем виноват!
У сильной он еще и наказан.
* * *
Звонок в турагентство.
- Вы Египет продаете?..
- Да, конечно, продаем...
- Скажите, а какие курорты там есть?
- Шарм-эль-Шейх, Хургада, Таба, Нувейба...
- Во, стоп, Нувейба, точно, Нувейба подходит мне!
- Когда вы собираетесь поехать?
- А, нет, мы тут кроссворд разгадываем, спасибо вам, Нувейба подходит.
* * *
В Одессе:
- Моня, будешь над гробом говорить, помни таки: о покойном либо ничего, либо хорошо.
- Вот и ушел от нас дорогой Яков Моисеевич, но это ничего, это даже хорошо.
* * *
Если с хорошей компанией и достаточным количеством водки попадаешь на природу, то уже нет особой разницы: грибы ловить или рыбу собирать.
* * *
Я не подпускаю своего мужа к кухне.
В последний раз, когда он там хозяйничал, он сжег салат оливье.
* * *
- Эх, надо было мне отца слушать, когда я пацаном был. Надо было! А я его, дурак, не слушал...
- А что ж он тебе говорил?
- А кто знает? Я ж тебе говорю - я его не слушал!
* * *
- С днем рождения, Петрович! Лучший подарок - это впечатление!
- Меня очень впечатляют деньги.