Анекдоты: Сегодня в торговом центре увидел, что кто-то написал мою зарплату на ценнике для ботинок

- Ну, и на какую оценку сдал экзамен?

- На присягу.

* * *

Комиссия принимает новый панельный дом. Решили проверить звукоизоляцию. Два члена комиссии разошлись в соседние квартиры. Один через стену кричит другому:

- Ты меня слышишь?!

- Не ори! Я тебя вижу.

* * *

- Дедушка, ты учился на удаленке?

- Конечно, внучек, от нашей деревни до школы было пешком 5 километров.

* * *

Пьяный пожарный упал с 40-метровой пожарной лестницы, но остался цел и невредим! Его спасло то, что он успел подняться только на вторую ступеньку.

* * *

- Мой папа говорит, что всегда приятнее давать, чем получать.

- Он у тебя, наверное, священик?

- Нет, боксер.

* * *

Только у слабой женщины мужчина во всем виноват!

У сильной он еще и наказан.

* * *

Звонок в турагентство.

- Вы Египет продаете?..

- Да, конечно, продаем...

- Скажите, а какие курорты там есть?

- Шарм-эль-Шейх, Хургада, Таба, Нувейба...

- Во, стоп, Нувейба, точно, Нувейба подходит мне!

- Когда вы собираетесь поехать?

- А, нет, мы тут кроссворд разгадываем, спасибо вам, Нувейба подходит.

* * *

В Одессе:

- Моня, будешь над гробом говорить, помни таки: о покойном либо ничего, либо хорошо.

- Вот и ушел от нас дорогой Яков Моисеевич, но это ничего, это даже хорошо.

* * *

Если с хорошей компанией и достаточным количеством водки попадаешь на природу, то уже нет особой разницы: грибы ловить или рыбу собирать.

* * *

Я не подпускаю своего мужа к кухне.

В последний раз, когда он там хозяйничал, он сжег салат оливье.

* * *

- Эх, надо было мне отца слушать, когда я пацаном был. Надо было! А я его, дурак, не слушал...

- А что ж он тебе говорил?

- А кто знает? Я ж тебе говорю - я его не слушал!

* * *

- С днем рождения, Петрович! Лучший подарок - это впечатление!

- Меня очень впечатляют деньги.