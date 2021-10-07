Политолог Богдан Безпалько назвал хамством сравнение русских журналистов с террористами

Политолог Богдан Безпалько Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов позволил себе резкие высказывания в отношении всех российских журналистов.

Дипломат принимал участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, в Нью-Йорке. В ходе короткого брифинга он услышал, что вопрос собирается задать представитель российского СМИ, дипломат с пренебрежением ответил:

"Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами", - заявил Лакомов.

Отвечая на встречный вопрос, считает ли он все российские СМИ террористами, дипломат продолжил оскорблять российских журналистов: "Да, пропагандистские террористы".

Напомним, ранее, во вторник, в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Владимир Лакомов назвал Россию «главной причиной усугубления режимов глобального и регионального контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения из-за дестабилизирующей деятельности в отношении суверенного государства». Он также заявил о «продолжающейся временной оккупации Россией Крыма, а также частей Донецкого и Луганского регионов».

На что представитель российской делегации Денис Лозинский призвал украинского дипломата «не перекладывать с больной головы на здоровую» и начать исполнять Минские соглашения.

А вот как прокомментировал kp.ru выходку украинского дипломата политолог Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ:

- К сожалению, хамство становится одним из трендов украинской политики. Владимир Лакомов продемонстрировал нам, что не способен выразить свою мысль и аргументировать свою позицию, общаясь с журналистами, и ему нечего делать в дипломатии и в ООН. Печально, но последствий для него никаких не будет.

В целом для Украины и за более страшные вещи не было никаких последствий. Не расследовали гибель людей на Майдане, в Одессе, и даже установленные, в том числе с помощью анализа ДНК, убийцы Бузины спокойно разгуливают на свободе.

В целом вся политика на Украине превратилась с одной стороны в пиар, с другой стороны в шутовство. Реальной политикой и проблемами там никто не занимается. Давайте вспомним как себя вел министр иностранных дел Украины Андрей Дещица, он пел матерные частушки возле посольства России в Киеве, в то время как молодчики громили автомобили принадлежавшие сотрудникам посольства и пытались убить всех, кого считали его работниками. Поэтому всерьез относится к заявлениям украинских дипломатов не стоит. К ним стоит серьезно относится только тогда, когда они откровенно признаются в том чего они хотят от России, как например это когда-то сделал Кулеба, заявивший о том что минские соглашения имеют свой смысл только в том виде, чтобы использовать их против России как инструмент санкционного давления.