Старые депутаты пакуют чемоданы, а новички расписываются за военную тайну

Как в Госдуме идет смена народных избранников. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как в Госдуме идет смена народных избранников и зачем в «джентльменском наборе» парламентариев дешевый китайский телефон? Все это узнал спецкор kp.ru.

ИЗБРАННИК ИЗБРАННИКУ РОЗНЬ

Есть время сдавать думские мандаты, а есть время их получать. И оба дела удивительным образом сочетают бюрократизм и налет торжественности.

Уже 3 недели победившие на выборах депутаты ходят в Думу оформляться. С самого утра мужчины разной степени упитанности в неизменных дорогих синих костюмах тянутся к пятому подъезду Колонного зала Дома Союзов.

Богатство и положение каждого в неформальной депутатской иерархии легко понять по тому, кто как прибыл на зов секретариата. Парламентарии попроще приходят пешочком. Избранники посолиднее - на черных отполированных «Мерседесах», демонстративно останавливаясь под запрещающим знаком у входа. Машины сугубо личные с красивыми номерами разных регионов. Интересно, как в Москву доставили членовоз, зарегистрированный в Сахалинской области? Если бы я его лично не увидел, не поверил бы.

Ну а самых топовых депутатов сопровождают стильные помощники и низколобые охранники. Правда, челядь внутрь не пускают, и все они в ожидании начальства попивают кофе в забегаловке напротив.

Но главные отличительные признаки депутата в дни оформления: паспорт в одной руке и синяя пластиковая папочка из киоска «Союзпечать» - в другой. А вы как хотели? Ксерокопии документов и возможные справки с собой надо носить не только простым смертным.

ВЫСОКИЙ БРЮНЕТ С ЖЕЛТОЙ КОРОБКОЙ

Новоизбранный депутат (до последнего момента редактор Высшей лиги КВН) от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаев пришел к 5-му подъезду в приталенном темно-зеленом пальто.

В КВН Сангаджи Тарбаев был капитаном команды РУДН. И пообещал «Комсомолке», что в Госдуме останется таким же находчивым. А по возможности даже веселым. Фото: РУДН

- Немодный цвет. Сейчас в Думе все синее носят, - сделал я замечание с высоты своего опыта длительного разглядывания других парламентариев.

- Да ему уже 10 лет, - парировал Сангаджи. Ну понятно - попробуй угадай заранее, какой цвет станет популярен через столько времени.

Меня, как и всяких охранников с секретарями, в Колонный зал не пустили. Пришлось ждать Тарбаева полтора часа в популярном в околодепутатских кругах кафе.

Сангаджи вышел из подъезда, держа в руке ярко-желтую коробку. Тут меня осенило - это же знаменитый китайский смартфон, которым никто не пользуется! Объясняю: каждому депутату к новому созыву Госдумы государство покупает телефон. Как и положено, на тендере побеждает самый дешевый вариант. Ожидаемо, депутаты, у которых только зарплата 450 тысяч рублей в месяц, не хотят пользоваться копеечными трубками. Поэтому аппараты обычно отдают помощникам, дарят или теряют.

В этой коробке депутатский телефон, который через 5 лет предстоит вернуть. Или заплатить его полную стоимость.В этой коробке депутатский телефон, который через 5 лет предстоит вернуть. Или заплатить его полную стоимость.

- Берегите телефон, - говорю я Сангаджи. - Через пять лет за него отчитаться надо будет.

- Положу его на антресоль, чтобы точно не потерять, - пообещал Тарбаев.

В этот раз депутаты получили смартфоны Realme C21. На 450 аппаратов потратили 4,3 млн бюджетных рублей. В прошлый раз - в 2016-м - избранникам выдавали трубки французского бренда Alcatel. Тоже китайские, конечно, но хотя бы с тенью европейскости.

КАК НА БЫСТРЫХ СВИДАНИЯХ

- Как все прошло?

- Утомили ПЦР-тестами. Я сдал перед приходом сюда, но внутри пришлось еще один сдать.

Вообще же обращение в депутаты мало отличается от обычного приема на работу. Только бегать по кабинетам не надо - все делается сразу и на месте. Сангаджи рассказал, что в вытянутом Колонном зале вдоль стен расставили массу офисных столов с оргтехникой. За каждым столом - свой специалист.

- Прошло, как на быстрых свиданиях. Посидел за одним столом - пересел за следующий. Сначала рассказали о медобеспечении в спецполиклинике, потом про финансы.

- Сколько платить будут?

- Базовый оклад 91 тысяча, потом надбавки по коэффициенту 3,5, плюс ежеквартальные премии - зарплата может варьироваться от 380 до 450 тысяч в месяц.

Депутат может бесплатно пользоваться любым транспортом. Но надо собирать все чеки и отчитываться потом перед бухгалтерией.

- А еще у меня... У меня теперь неограниченный доступ к военной тайне, - гордо сказал Сангаджи. - Но перед изучением каждого секретного документа надо расписываться о неразглашении.

Никаких персональных водителей с мигалкой рядовым депутатам не положено. Можно оставить заявку на служебную машину из общего парка - отвезет в любое место Москвы и области.

Очередь при оформлении была только в одном месте. Маленькая комнатка с белым фоном и старенькой зеркалкой Canon не смогла разом вместить всех избранников, фотографирующихся для личного дела.

Сейчас все новые депутаты ходят с удостоверениями от ЦИК. Полноценные думские корочки выдадут после первого заседания (12 октября), на котором выберут спикера Госдумы. Он должен лично расписаться на каждом удостоверении.

И 5300 ЗА СЛУЖЕБНУЮ ТРУБКУ

А вот о том, что происходит в конце парламентской карьеры, kp.ru рассказал Вячеслав Лысаков. Депутат на очередные выборы не пошел.

Вячеслав Лысаков в новую Госдуму не пошел. И депутатом перестанет считаться 12 октября - в день первого заседания свежеизбранного парламента. Но свои вещи с Охотного Ряда он уже вывез. Фото: Артем КОРОТАЕВ/ТАСС

- Вы позвонили, а я как раз сижу в своем пустом кабинете и жду грузчиков. Они должны забрать мой личный сейф из кабинета. Я дисциплинированный, все делаю заранее, а то после прошлых выборов некоторые депутаты до ноября ждали помещение - то старые хозяева съехать не могли, то потом распределение затянулось, - рассказал народный избранник.

Все депутаты старого созыва формально продолжают работать до первого заседания новой Думы.

- Удостоверения у нас не забирают. С ним еще где-то месяц можно заходить в парламент, во все министерства. Потом оно перестает работать, - с сожалением добавил Лысаков.

Всем избранникам из регионов, если они на время мандата перебираются в Москву, положено служебное жилье в специальном «депутатском» доме на улице Улофа Пальме. Срок в Думе закончился - квартиру надо освободить. Раньше бывало, что непереизбравшихся депутатов годами пытались выселить. В 2016 году до декабря (!) 16 человек не смогли съехать из квартир. Причем больше всего среди них оказалось коммунистов. Сейчас таких запущенных случаев уже нет.

- Зато все парламентарии с московской пропиской могут оставить прикрепление к думской поликлинике и ходить в нее по полису ОМС. Небольшой, но все же бонус, - похвастался Лысаков.

- А что вы сделали со своим служебным телефоном?

- Тут забавно получилось - я так и не вспомнил, где он у меня. Возможно, я его кому-то подарил. Мне пришлось компенсировать 5300 рублей за него. Между прочим, взяли полную его стоимость! То есть никакой уценки за 5 лет не произошло, - пожаловался уходящий депутат.

Лысаков с сожалением рассказал, что ему не хватило всего 3 месяцев думского стажа для получения максимальной пенсии. Если проработал в парламенте от 5 до 10 лет, то потом получаешь надбавку 46 тысяч рублей. А если больше 10 лет, то 66 тысяч рублей. Вот до этой суммы четверти года и не хватило.

КАБИНЕТНАЯ ВОЙНА

Но самое главное внутридумское таинство - распределение кабинетов - начинается после того, как депутатов раскидают по комитетам. Помещения стараются раздать так, чтобы все члены одного комитета сидели рядом.

Большинство народных избранников получает скромные закутки в 18 - 20 квадратов. Там надо и самому поместиться, и для помощника с секретарем место найти.

Но есть еще и большие офисы с приемными - вот за них-то подковерная борьба и идет. Понятно, что солидные хоромы достаются всем главам комитетов и их первым заместителям, - по статусу положено. А вот дальше начинается чистая магия.

Бывает, помещение оставляют за старые заслуги.

- Я когда был первым замглавы Комитета по госстроительству, мне дали большой кабинет с двумя приемными. Потом, поругавшись с партией, я стал обычным членом комитета, но выселять из офиса уже не стали, - рассказал Лысаков.

- Похожее было в Общественной палате, в которой я состоял. Такая подковерная борьба за кабинеты шла, будто люди там жить собираются, - вспомнил Тарбаев.

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