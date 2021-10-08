Виктор Золотов поздравил СОБР с 29-й годовщиной

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Виктор Золотов. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил сотрудников и ветеранов подразделений Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) с 29-й годовщиной образования. Свой профессиональный праздник его бойцы отмечают 8 октября.

- СОБР по праву называют элитой войск национальной гвардии. За плечами разных поколений сотрудников СОБР десятки тысяч блестяще проведенных боевых операций и специальных мероприятий, нередко – с риском для жизни. За проявленные мужество и отвагу более 3 тысяч офицеров полицейского спецназа Росгвардии удостоены государственных наград. Тридцати восьми сотрудникам СОБР присвоено высокое звание Герой Российской Федерации, из них 29 - посмертно, - заявил в поздравлении Золотов.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии России отметил, что с 2016 года бойцы СОБР приняли участие в более чем 130 тысячах специальных мероприятий, в ходе выполнения которых задержано свыше 60 тысяч лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, в том числе около 2000 вооруженных, ими было освобождено 72 заложника, изъято около 10 тысяч единиц огнестрельного оружия, свыше 630 тысяч боеприпасов, более 5 тысяч взрывоопасных предметов, больше 16 тонн взрывчатых веществ и более 2 тонн наркотиков.

Главнокомандующий поблагодарил всех сотрудников и ветеранов подразделений СОБР за мужество и профессионализм, а также пожелал им "крепкого здоровья, твердости духа, оптимизма и новых свершений".