Подписаться симкой: в перспективе купить квартиру можно будет прямо с мобильника

Самый защищенный вид электронной подписи — усиленную квалифицированную — хотят привязать к сим-карте, которую можно использовать в мобильном телефоне. Фото: Shutterstock

Самый защищенный вид электронной подписи — усиленную квалифицированную — хотят привязать к сим-карте, которую можно использовать в мобильном телефоне. Таким образом предполагается сделать использование этой цифровой подписи массовым.

Пока предполагаемое новшество - на уровне обсуждения и разработки, сообщают "Ведомости". Для чего по инициативе Минцифры создается рабочая группа. Зачем это вообще нужно?

Усиленная квалифицированная подпись — единственный вид электронной подписи, которая юридически полностью заменяет обычную, от руки. Если отвлечься от дел бизнеса, то пока в обычных бытовых ситуациях она нужна, например, при сделках с квартирой и любой другой недвижимостью в электронном виде — все документы в Росреестр можно передать, никуда не ходя, через его портал. То же касается и многих других государственных услуг. Во всех случаях, когда вы онлайн через госуслуги можете только подать заявление и копии документов, а потом топаете в нужную контору лично, - с усиленной квалифицированной подписью никуда ходить не надо. И дело идет к тому, что, имея на руках такую подпись, все бюрократические вопросы с любыми организациями можно будет решать через личный ноутбук. Разбираться с налоговой, официально трудоустраиваться (отослать свои документы и подписать трудовой договор), временно зарегистрировать у себя родственников или квартирантов — не выходя из дома. Ну или, если кому-то так милее, из кафе или хоть с пляжа.

Проблем пока несколько. Первая — процесс получения такого рода подписи достаточно сложен, а механизм пользования ею обычным гражданам не совсем понятен. Надо лично идти в специальный аккредитованный удостоверяющий центр. Платить деньги (в районе 1,5-2 тыс.). Установить специальную программу себе на компьютер. Плюс выдадут еще сертификат электронной подписи (обычно на флешке), который надо не потерять.

Чтобы было понятнее. Когда вы оплачиваете что-нибудь онлайн через личный банковский кабинет и вводите код, который приходит по смс, вы используете самый простой вид электронной подписи. Она так и называется — простая электронная подпись. Ваш логин-пароль — это именно оно, а ключом служит тот самый код. С более защищенными видами электронных подписей все сложнее — тут набором случайных чисел в качестве ключа не обойтись. Для усиленной квалифицированной подписи используются специальные системы шифрования, утвержденные ФСБ.

Это, конечно, правильно — с учетом количества электронных мошенников. Но вызывает ряд трудностей. Симка, которая вставляется в телефон, - более понятна и уже привычна. А, кроме того, позволяет использовать наиболее защищенную электронную подпись с телефона (сейчас обязательно нужен компьютер или ноутбук). У всевозможных приложений от разных ведомств и финансовых учреждений для мобильников появляется масса новых возможностей.

Правда, есть и другая проблема. Перспектива купить-продать машину или даже квартиру прямо с телефона — это, конечно, круто. Но такую симку лучше не терять. Эксперты в один голос утверждают, что подделать усиленную квалифицированную подпись практически не возможно — на это нужно слишком много времени. В отличие от обычных автографов, которые подделывают сплошь и рядом. Но мошенничества с электронными подписями, включая и усиленные квалифицированные, уже известны — обычно их просто тем или иным путем крадут.

По любому, как сообщили «КП» эксперты, прямо в ближайшие дни ждать симок с усиленной квалифицированной подписью не стоит. Для начала надо проработать ряд вопросов, как раз связанных с безопасностью, а, кроме того, внести изменения в законодательство.