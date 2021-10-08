Кто виноват: Россия и ЕС упрекают друг друга в затягивании процесса регистрации «Спутника V» в Европе

Вопрос признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе давно перешел из медицинской плоскости в политическую. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на прогресс в вопросе признания российской вакцины, Минздрав ожидает инспекторов ЕМА только в декабре

Вопрос признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе давно перешел из медицинской плоскости в политическую. Однако в ЕС уверены, что данную проблему политизирует вовсе не Брюссель, а Москва. Посол ЕС в России Маркус Эдерер в интервью РБК высказал предположение, что в смещении сроков инспекций виноваты российские представители, а не сотрудники Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

- Российская сторона откладывает сроки проведения инспекции, запрашиваемой EMA. Это тормозит процесс. Это технический, а не политический процесс. Когда российские официальные лица говорят о задержках и политизации с европейской стороны, мне иногда кажется, что они говорят скорее о себе, потому что именно они политизируют этот вопрос, - заметил посол.

Эдерер заверил, что повлиять на инспекторов ЕМА извне невозможно. Это люди погруженные в свой собственный мир, поэтому не восприимчивы к давлению. Любые задержки, связанные с регистрацией российского препарата от COVID-19, никак не связаны с действиями ЕМА или Евросоюза.

- Вы, возможно, слышали, что ВОЗ публично назвала ряд выявленных проблем и приостановила процедуру признания «Спутник V». Поэтому все вопросы о сроках нужно было бы задавать российским властям, - добавил дипломат.

На слова Маркуса Эдерера отреагировал глава МИД России Сергей Лавров. Министр заметил, что вопрос вакцин с ЕС нужно решать на основе профессионального диалога, поэтому политики должны не мешать этому процессу, а оказывать содействие.

По его словам, Москва сотрудничает с EMA по регистрации «Спутник V» и работа в этом направлении значительно продвинулась. Об этом же свидетельствует заявление российского Минздрава. В ведомстве отметили, что в данный момент идет согласование деталей визита инспекторов ЕМА для регистрации отечественной вакцины. Но их визит может состояться только в декабре.

Перенос вины за затягивание процесса регистрации «Спутника V» с Брюсселя на Москву раскритиковал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он напомнил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку о регистрации российского препарата в ЕМА еще в январе этого года и в срок предоставил все необходимые документы, запрашиваемые европейскими инспекторами.

Но помимо бюрократических проволочек, по словам Косачева, существует еще две проблемы. Во-первых, европейские политики живут под постоянным давлением. Наглядным примером тому служат недавние заявления госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона и премьер-министра Италии Марио Драги. Они скептически отозвались о российской вакцине и призвали ее не признавать. Во-вторых, существует негласная конкуренция между фармпроизводителями, которые не заинтересованы в появлении сильного игрока в лице «Спутника V» на их рынке.

«А страдают от этих политико-конкурентных игр, как всегда, люди. Понятно, что каждый день непризнания на Западе наших вакцин – это большие прибыли для кого-то. Но пора уже и меру знать», - напомнил Косачев.