Как сделать из наперстка казачий оберег: В уральском музее наперстков показали таинственные экспонаты

Хранитель фондов Анна Малиновская с самым большим напёрстком коллекции. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Разгадайте старую загадку: "На одной яме сто ям с ямкой". В прошлой статье я уже оповещал общественность, что путешествую по Уралу.

На сей раз решил совершить вояж по маленьким частным музеям. Первый объект - частный музей наперстков в Копейске. Загадка про ямы посвящена как раз ему.

Музей наперстка расположен на окраине, в помещениях швейной фабрики. Его владелец - директор швейной фабрики Владимир Малиновский. Десять лет назад он придумал выставлять наперстки из коллекции, чтобы привлечь внимание молодежи к швейному делу.

- Над нами сначала смеялись, потому что наперстков было мало, нас считали чуть ли не выскочками, - рассказала хранитель фондов Анна Малиновская.

Однако за годы те, кто больше всего смеялся - заплакали. Музей разросся, экспонатов стало больше двух тысяч, а школьники ходят сюда и радуются. Потому что наперстки удивительные.

Дети очень смеются, когда узнают, на какой палец следует надевать наперсток. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Наперстки появились в незапамятные времена, так давно, что никто не помнит, когда. Их находили в скифских захоронениях и даже в пепле Помпеи. Скорее всего, их начали делать в Китае. А может быть и нет. И вообще, только кажется, что такие шапочки на палец - одинаковые. На самом деле они ни разу не одинаковые, поскольку по расположению насечек на наперстке можно даже определить страну, из которой наперсток пришел. Для этого существуют специальные каталоги.

По насечкам на этом наперстке, найденном в Крыму, специалисты поняли, что изделие было изготовлено в Нюрнберге сто лет назад. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Похоже, что обручальные кольца произошли от этих маленьких штучек. По крайней мере, такая версия есть. Молодожены обменивались наперсточками, а потом при желании отрезали верхушку и носили как кольцо. А в наше время уже существуют наперстки в виде кольца. Не то чтобы сильно удобные, но зато смешные.

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

МИСТИЧЕСКОЕ О НАПЕРСТКЕ

Однажды в музей пришла пожилая женщина и рассказала потрясающую историю. В годы войны на Урале наперстки использовали как оберег. Перед тем как сын уходил на фронт, матери снимали с пальца наперсток и относили знакомому священнику. Тот изнутри рисовал на наперстке крестик, после чего изделие запечатывали, сплющивали, проделывали в нем дырочку и продевали нитку. Получившийся талисман надевали на шею новобранцу. Считалось, что это очень действенная защита.

На Урале вообще много казачьих поселков, жители которых от скуки занимаются домашним казацким колдовством. Так вот казаки наперсток сильно уважают и знают кучу разных гаданий с его помощью. Самая простая казачья примета - что наперсток в кармане приносит удачу.

Другие народы тоже не отстают и приписывают наперстку разное мистическое. Например, однажды Владимир проходил мимо ателье в Танзании и решил прикупить танзанийский наперсток для коллекции. Мужчина-портной сначала отказывался, мол, столько лет работаю, что привык. Но потом, видимо, впечатлившись суммой, продал артефакт. А еще сказал историю, что это старый семейный наперсток сделан вручную и использовался для ритуалов.

Каких именно - здесь не уточняют, но я на всякий случай примерять его не стал.

Деревянный напёрсток из Танзании. Его использовали в ритуалах. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Хотите верьте, хотите нет, но сотрудники музея тоже верят в особые силы своих экспонатов. Здесь есть сувенирный фарфоровый наперсток, посвященный Леди Диане и принцу Чарльзу. Причем, между Дианой и Чарльзом, изображенными на изделии, красуется скол и ползет трещина. Выглядит примерно как Царь-колокол.

- Это специально такой "Царь-наперсток" сделали? - заподозревал я.

- Вы не поверите, нет! - ответила Анна. Однажды наперсток словно сам по себе свалился с полочки и отбил себе кусочек. Причем, инцидент произошел в годовщину смерти Леди Ди!

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Еще у моей прабабушки имелись два наперстка: один рабочий, другой - праздничный, серебряный. Из чисто утилитарного девайса наперсток давно стал украшением.

В наше время швейное изделие постепенно перекочевывает в разряд ювелирных. В коллекции Малиновских есть необычный наперсток-зуб, сделанный из керамики и драгоценных металлов.

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Заветный экземпляр любого диджитабулиста (так называют коллекционеров наперстков) - маленький шедевр Николаса Гиша. Американский Левша специализируются на наперстках и каждое изделие имеет свой секрет. Например, мне показали карусель и гусыню, которая "несет" золотые яйца.

Взгляд у Владимира Малиновского наметанный, он видит наперстки даже в тех изделиях, в которых никто другой ничего подобного не углядит. Так произошло с фигуркой Шекспира, найденной Владимиром в одной английской лавочке.

- А дайте-ка мне вон тот наперсток-Шекспира, - попросил Владимир.

- А с чего вы взяли, что это Шекспир? это просто пальчиковая куколка, - возразил продавец.

- Э, нет, - возразил Малиновский, стал вертеть игрушку и нашел секретик. Одно ловкое движение руки - и у Шекспира открылась голова и обнажился череп Йорика. Получилось как в одной русской загадке: "у дядюшки Никона вся лысина истыкана". В данном случае справедливо сказать "у сэра Уильяма", а вместо "лысина" - назвать предмет одежды.

Догадаетесь, куда полагается "тыкать" иглой?

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

КАК ПОПАСТЬ В МУЗЕЙ

Для того чтобы попасть в музей, надо приехать в Челябинск. Копейск - это город-спутник, и примыкает к столице Южного Урала. Музей напёрстков расположен на территории «Копейской швейной фабрики». Можно доехать из Челябинска на такси, обойдется в 250-300 рублей. Но можно добраться и на общественном транспорте. Рядом с музея расположена остановка общественного транспорта «Швейная фабрика».

Цена билета - копеечные 130 рублей. Если в составе экскурсии - то еще дешевле. В принципе, всю информацию можно посмотреть на страничке ВКонтакте. Я совершил ошибку и не позвонил перед визитом. Поэтому застал хозяина врасплох, но в экскурсии мне не отказали. А узнав, что я приехал издалека - даже денег не взяли.

Я обрадовался и решил было, что все частные музеи Урала такие классные и гостеприимные. На радостях поехал в частный музей камня Александра Маторы в селе Фершампенуаз и понял, что ошибся. Там меня встретили совсем без энтузиазма, а узнав, что я из Москвы - попытались еще и улучшить свое благосостояние за мой счет. Ай-ай-ай. А вот Владимиру Малиновскому - респект и уважуха. И музей - прекрасный. Как говорится, будете проходить мимо - не проходите.

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