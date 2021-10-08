Ольга Малашкина: «Профориентация – многоступенчатый процесс»

Ольга Малашкина, заместитель генерального директора по развитию персонала холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех

Заместитель генерального директора по развитию персонала Ольга Малашкина рассказала о привлечении и развитии научных кадров, а также о роли в этом процессе образовательных и профориентационных мероприятий.

«Швабе» уже сотрудничал с NAUKA 0+, но еще ни разу в таком формате. Какое значение это имеет для холдинга?

«Швабе» – инновационный холдинг, и развитие науки интересует нас как жизненная необходимость. Фестиваль NAUKA 0+ является крупным международным событием – он привлекает к участию ведущих ученых со всего мира, позиционируется на широчайшую аудиторию, рассказывая о новейших тенденциях в современном мире. Иными словами, это идеальный инструмент для популяризации как целой отрасли, так и собственного отдельных актуальных направлений развития и достижений бренда «Швабе».

С фестивалем мы сотрудничаем не первый год, но впервые делаем это в качестве генерального партнера. Это своего рода вызов для нас. Программа довольно насыщенная. Планируется ряд выступлений спикеров холдинга на площадках Шуваловского корпуса МГУ. Так, замгендиректора «Швабе» по перспективным исследованиям и разработкам Сергей Попов расскажет о передовых достижениях в области создания чувствительных элементов для оптоэлектроники и фотоники. Заместитель директора по строительству, эксплуатации и развитию ИТС «Швабе-Москва» Иван Морданов выступит с докладом про интеллектуальные транспортные системы. Другие специалисты расскажут об истории и применении лазеров, развитии микроскопии и астрономической оптики и не только.

В Экспоцентре будет презентация детской книги «Приключения Швабика и его друзей в удивительный мир оптики», пройдут мастер-классы и показ анимационного фильма. Школьникам устроят экскурсии на предприятия «Швабе» – Лыткаринский завод оптического стекла и Красногорский завод им. С.А. Зверева. Представители холдинга посетят школы для профориентационных занятий, лекций и мастер-классов.

«Швабе» активно сотрудничает с вузами. Как в рамках этого взаимодействия осуществляется подготовка перспективных кадров для работы в «Швабе»?

Сотрудничество с вузами является одним из этапов нашей работы по подготовке кадров. Система профориентации Холдинга формализованная многоступенчатая и идет с раннего детства. Программа по обучению будущих сотрудников Холдинга включает в себя три основных этапа: дошкольную программу – средний уровень (осознание выбора) – профессиональное образование.

Мы понимаем, что вузы не создают профессионалов «под ключ», которые придут к нам и с первого же дня включатся в полноценную работу. Готовить их нужно как можно раньше. В идеале – со школы или даже до нее. У нас есть свои профильные детсады, подшефные школы на предприятиях, специалисты, которые проводят с ребятами познавательные занятия. При наличии желания и способностей мы даем выпускникам школ возможность поступить в ведущие российские технические вузы. И речь идет не о разовой поддержке – в организациях «Швабе» у студентов всегда будет место для прохождения практики, написания диплома и последующего трудоустройства.

Если говорить о плановой работе с вузами, то у нас существуют два основных направления взаимодействия. Первое направление – подготовка кадров. Сегодня «Швабе» взаимодействует с 45 вузами, 12 профильных кафедр функционируют в организациях самого холдинга. Ежегодно мы заключаем около 100 целевых договоров на обучение студентов. В рамках самого целевого обучения упор сделан на взаимосвязь теоретического и практического знания. Именно поэтому все практики целевики проходят на предприятиях «Швабе» и научные работы готовят по тематике их деятельности. Основная задача за период обучение сформировать интерес к развитию в отрасли путем более глубокого погружения в деятельность организаций Холдинга.

Целевая подготовка для кадрового обеспечения инновационной экономики требует совершенствования образовательного процесса и развития высокотехнологичной образовательной среды на основе глубокой интеграции с научно-исследовательской, инновационно-предпринимательской деятельностью. Актуальным форматом формирования и развития компетенций у инженерных кадров является участие в национальных и международных профессиональных конкурсах, таких как, WorldSkills. Это комплексная работа, ежегодно привлекающая к нам порядка 500 молодых специалистов, большая часть которых – выпускники инженерных специальностей.

Второе не менее важное направление – это развитие научно-технического потенциала за счет создания совместно с вузами центров по определенным компетенциям. В частности, не так давно «Швабе» приступил к реализации совместного проекта с Московским физико-техническим институтом – создание научно-исследовательского центра оптоэлектроники, медицинской техники и искусственного интеллекта. Основное назначение данного центра – разработка целого ряда продуктов для медицинской и оптической отраслей и решений в сфере искусственного интеллекта для дальнейшего производства на предприятиях Холдинга.

Холдинг активно поддерживает различные образовательные мероприятия, например, олимпиаду «Я – профессионал» в направлении фотоники. Мы также проводим собственные, такие как «Сила света» – корпоративный конкурс научных работ для детей от 14 до 18 лет. Он проводится с 2019 года с целью формирования интереса у подрастающего поколения к науке и оптической отрасли, развития творческого и исследовательского потенциала, профориентации. С момента создания в конкурсе приняли участие около 500 детей со всех уголков страны.

На какие должности вы их чаще всего берете? Много ли выпускников работает у вас в принципиально новых специальностях и как вы их этим специальностям обучаете?

В вузах целевики изучают основы оптического приборостроения, автоматизации проектирования оптических систем и другие предметы, при этом на практике в условиях реального производства на заводах Холдинга осваивая технологические аспекты создания различной оптики и приборов. На базе вузов для наших предприятий готовятся преимущественно инженеры-оптотехники. В отрасли это одна из наиболее важных и востребованных специальностей.

От инженера сегодня зависит очень многое – от качества отдельных деталей до лидерства страны на международной арене благодаря уникальным разработкам. Только для одного из заводов «Швабе» за 40 лет совместной работы на факультете «Оптико-электронное приборостроение» МГТУ им. Н. Э. Баумана подготовлено более 1,5 тысяч высококвалифицированных инженерных, а также инженерно-технических кадров.

Как я уже упоминала ранее, многолетний опыт нашего взаимодействия с вузами связан не только с подготовкой специалистов, но и с научно-технической деятельностью. Совместно мы реализовали уже ряд важных для отрасли и научной среды проектов, в том числе с МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали модуль нейромышечного интерфейса для экзопротезов в рамках реализации масштабной федеральной программы «Медицина будущего». Благодаря этой разработке в будущем может быть решена одна из значимых медико-социальных проблем – реабилитация пациентов, утративших подвижность вследствие несчастных случаев, тяжелых болезней и операций.

Работа на предприятиях Холдинга «Швабе» осуществляется с учетом передовых стандартов мирового менеджмента. Повсеместное внедрение современных IT-технологий открывает перед работниками возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала. Поэтому от выпускников хочется видеть заинтересованность в работе и желание развиваться в различных направлениях для достижения высоких результатов на благо оптической промышленности и развития страны.

Как, на ваш взгляд, правильно замотивировать молодых людей заниматься наукой?

Здесь нужно понимать их психологию. Молодые специалисты больше заточены под проектную деятельность и, как правило, не готовы работать десятилетиями, чтобы когда-нибудь, возможно, увидеть плоды своего фундаментального труда.

Необходимо учитывать и то, что с раннего возраста ребят учат быть личностью. В результате такого воспитания растут люди с ярко выраженной потребностью в признании. И речь идет не про материальную мотивацию – для молодежи куда важнее осознавать себя полноправным и самостоятельным элементом большой системы, а не ее винтиком. Поэтому важно давать им возможность высказаться и быть услышанными, сокращать дистанцию власти – у молодого специалиста нет страха зайти к руководителю в кабинет и завести с ним диалог, обсудить актуальные вопросы.

Не провоцирует ли такой подход конфликт поколений?

В определенной степени. Если, как уже сказано, молодежь заточена под проектную деятельность, то старшее поколение – оно воспитано в другом времени, на иных ценностях; для них важнее фундаментальная составляющая, длительная обстоятельная работа на результат. Нередко это становится камнем преткновения молодых специалистов с их старшими, порой значительно, коллегами. Первые смотрят на вторых как на архаичных представителей профессии, вторые на первых – как на нетерпеливых выскочек, которым важнее сиюминутный эффект от работы, нежели долгосрочные перспективы.

И здесь как раз в дело вступает HR, чья функция – навести мосты между этими противоположными сторонами мышления, заменить камни преткновения на точки соприкосновения. Эффективность реализации HR-программы зависит от двух взаимосвязанных параллельных процессов: продуктивное выстраивание партнерских отношений с персоналом по системе обратной связи на каждом этапе взаимодействия; постоянный всесторонний анализ компетенций сотрудников. Ведь каждая сторона по-своему права, и работать на обозримый результат не менее важно, чем планомерно готовить почву для будущих открытий.

Как «Швабе» развивает научный потенциал внутри холдинга?

Один из путей – участие в корпоративных образовательных программах. Таким, например, является «Вектор», созданный Академией Ростеха несколько лет назад. Программа нацелена на повышение квалификации сотрудников предприятий ОПК в области создания и развития технологической продукции гражданского назначения, принять в ней участие могут все сотрудники из контура Госкорпорации.

Специалисты наших организаций также постоянно становятся лауреатами различных стипендий и грандов, в том числе Президента РФ. Мы всецело приветствуем и поддерживаем активность наших сотрудников и готовы оказывать им в этом всяческую поддержку.

Только постоянная работа с собой и своим персоналом дает тот эффект, который необходим для достижения поставленных бизнесом целей.

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Всероссийский Фестиваль науки НАУКА 0+ — один из крупнейший просветительских проектов в области популяризации науки в мире — реализуется ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах нашей страны на более чем 400 площадках. В 2006 Фестиваль зародился в МГУ, за 15 лет проведения в нем приняли участие более 25 миллионов человек. В этом году проходит в статусе одного из ключевых событий объявленного президентом В.В. Путиным Года науки и технологий в Российской Федерации.

Фестиваль организуют Министерство науки и высшего образования России, Правительство Москвы, МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке РАН.

В этом году традиционно Фестиваль науки соберет 5 лауреатов Нобелевской премии, зарубежных ученых со всех 6 континентов нашей планеты – Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии, Антарктиды, лучших исследователей из России, лауреатов государственных премий, молодых ученых.

Крупнейшие научно-популярные выставки и лектории 9 и 10 октября пройдут на базе МГУ имени М.В.Ломоносова, ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, парка «Зарядье», Российской академии наук, на тематических площадках Года науки и технологий (НИТУ «МИСиС», РХТУ им. Д.И. Менделеева, Московский авиационный институт, московский Музей космонавтики, Национальный Исследовательский Центр «Курчатовский Институт», Яндекс, НИУ ВШЭ), в более чем 90 вузах, музеях и научных центрах, а также в 80 регионах страны.

В программе фестиваля интерактивные научно-популярные выставки, виртуальные лабораторные, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, показы научных фильмов, соревнования роботов, научные бои, квизы и квесты и многое другое.

Ведущие российские технологические компании покажут свои новейшие разработки, подробно раскрывая каждую из тем Года науки и технологий РФ.

Познакомиться с космосом на Земле и узнать, как создаются космические корабли, и как готовят космонавтов, можно будет на предприятиях Роскосмоса, узнать об уникальных российских производственных технологиях можно будет на предприятиях холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, о «чистых технологиях» в рамках экологической тематики можно будет узнать на экспозиции и лектории En+ Group, об атомной промышленности России вам расскажут на стендах и экскурсиях ГК «Росатом».

Центральные региональные площадки Всероссийского фестиваля науки 2021 года – Москва, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Самара и Сочи.