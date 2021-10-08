Россияне стали покупать больше ноутбуков: продажи выросли на 25%

Фото предоставлены пресс-службой компании Honor

В ходе мероприятия был представлен доклад международной исследовательской компании GfK, по итогам которого ведущие представители отрасли, в том числе М.Видео-Эльдорадо, Microsoft и Яндекс, обсудили ситуацию на рынке, тренды и основные поведенческие изменения потребителей в России по сравнению с Европой.

Тренды потребительского поведения на рынке ноутбуков

По данным GfK, до начала пандемии в 2019 году в России половина всех заменяемых ноутбуков была старше 6 лет, при этом в большинстве случаев новый ноутбук россияне покупали только после выхода из строя предыдущего. Пандемия создала условия для глобального роста рынка в данном сегменте: ноутбук стал центром личного и рабочего пространства.

Фото предоставлены пресс-службой компании Honor

Среднее количество ноутбуков в расчете на семью значительно возросло: удаленная работа и учеба обусловили необходимость покупки персонального устройства.

По данным М.Видео-Эльдорадо, экосистема «домашнего офиса» в этом году продолжает пользоваться повышенным спросом, эту тенденцию подтвердили и в Яндекс.Маркете. В 2021 году россияне стали покупать новые ноутбуки не только для работы и учебы, но и обработки видео и фото. По мнению экспертов, в будущем обновлять ноутбук пользователи будут уже раз в 3 года на фоне растущих потребностей.

Требования к ноутбукам также претерпели существенные изменения: в 2021 году в России большим спросом стали пользоваться ноутбуки среднего и премиального ценового сегмента, сочетающие в себе высокий уровень производительности и большую полезную площадь экрана. Сейчас российский рынок вырос до объема, которого не достигал с 2014 года, согласно данным компании GfK. Только за 2 года рост составил 48% в России, в Европе – 39%.

«Будучи одним из ключевых игроков в сфере исследования и производства инновационных устройств, мы планируем выводить на рынок ноутбуки во всех ценовых категориях, в том числе в премиум-сегменте, так как видим растущий спрос аудитории, – поделился Тони Ран, президент HONOR в России, Турции и странах СНГ. – Мы следуем трендам и внимательно следим за изменениями на рынке, чтобы предлагать покупателям наиболее актуальные и востребованные продукты. Спустя всего два года после появления наших устройств мы смогли добиться больших результатов: в прошлом году всего за 8 месяцев компания HONOR достигла 21% доли рынка в категории ультрабуков и 8% в целом по категории. Недавно мы выпустили на рынок новые ноутбуки HONOR MagicBook на базе процессора AMD RyzenТМ 5 5500U, сочетающие в себе производительность и эффективность для пользователей, которым важны быстродействие и мобильность. И это только начало, мы не остановимся на достигнутом и будем максимально улучшать пользовательский опыт», – добавил Тони Ран.

Фото предоставлены пресс-службой компании Honor

Разница при выборе устройств между российскими и европейскими потребителями

Согласно данным исследовательской компании GfK, в России рынок ноутбуков премиального сегмента от 1000 долларов традиционно был невелик, в отличие от Европы, где он занимает до одной трети. Несмотря на то, что в результате пандемии доля премиальных ноутбуков в России удвоилась, основной рост пришелся на модели среднего ценового сегмента, в частности, по причине сохраняющегося дефицита бюджетных моделей.

«По-прежнему остается высокий спрос в низком и средних сегментах. Текущая структура предложения не полностью соответствует потребностям покупателей. При этом новое поколение потребителей ищет простоту, присущую смартфонам, в более мощных устройствах», – прокомментировал Андрей Калугин, руководитель категории Windows ПК Microsoft в России.

По данным поиска Яндекса, пользователи чаще всего ищут устройства от 30 тыс. рублей (при этом снижение спроса в этом сегменте составляет 36% год к году) до 50 тыс. рублей (рост запросов +13%), но в 2021 году стали также искать более дорогие устройства. В свою очередь в М.Видео-Эльдорадо отметили, что в начале учебного и бизнес-сезона в 2021 году пользователи отдавали предпочтение ноутбукам в ценовой категории от 45 до 60 тыс. рублей.

Фото предоставлены пресс-службой компании Honor

В России премиум-сегмент представлен, по большей части, игровыми моделями, в Европе – бизнес-ноутбуками (B2B). Интересна и динамика предпочтений потребителей в отношении размера устройства и экрана: в России, по сравнению с Европой, пользуются популярностью компактные модели с большим экраном 16 дюймов – 3% от всего рынка. При этом однозначными фаворитами в России и Европе являются 15-дюймовые ноутбуки. Эксперты полагают, что выбор больших экранов обусловлен необходимостью постоянно использовать устройство в течение всего дня. По данным компании Microsoft, с момента начала пандемии экранное время выросло на 29%. «Покупатели стали уделять особое внимание функциям быстрой зарядки», – добавил Андрей Серегин, старший консультант отдела исследований промышленных товаров международной исследовательской компании GfK.

По данным Яндекс.Маркета, заметный рост спроса на ноутбуки с большим размером экрана от 16 дюймов происходил в 2020 году, и это было связано с выходом сотрудников на удаленную работу. В 2020 году доля продаж таких ноутбуков была практически в 2 раза больше по сравнению с долей таких продаж в 2021 году, когда этот тренд выровнялся.

«Вырос интерес к компактным и мощным моделям с диагональю 13-14 дюймов, которые удобнее носить с собой. Растут продажи ноутбуков с большим дисплеем от 16 дюймов. При этом порядка 60% штучных продаж приходится на устройства с размером экрана от 15 до 16 дюймов», – отметил Олег Резников, руководитель департамента «Домашний офис и фото» Группы М.Видео-Эльдорадо.

«Мы также можем отметить, что ноутбуки с диагональю от 15 дюймов пользуются наибольшей популярностью. И связано это не только с пандемией и дистанционной работой, но и с тем, что люди предпочитают более продвинутый пользовательский опыт на фоне постоянно увеличивающегося потока мультимедийной информации», – сказал Тони Ран.

Влияние пандемии на соотношение онлайн- и офлайн-продаж на потребительском рынке

«Во время пандемии доля онлайн-продаж показала стремительный рост с 45% до 70% и с мая 2020 года демонстрирует стабильную ситуацию – в среднем 50%. Доля онлайн-продаж ноутбуков в России существенно выше по сравнению с Европой», – отметил Андрей Серегин.

В свою очередь, по данным поиска Яндекса, в 2021 году более 40 млн запросов пришлись именно на категорию ноутбуков, что на 51% больше, чем в 2019 году.

Фото предоставлены пресс-службой компании Honor

«В 2021 году на 22% выросли запросы в привязке к области применения: игровой, для работы, учебы, обработки видео, программирования или для дома. Количество таких запросов за период январь-август 2021 составило 1,97 млн. Также было 2,7 млн запросов, связанных с техническими характеристиками (рост +7%). При этом на 12% снизилось число запросов с привязкой к цене ноутбука. От первого запроса в поиске Яндекса до покупки в среднем проходит 24 дня. За это время пользователи вводят 3 поисковых запроса и совершают 25 визитов», – отмечает Виктор Грязнов, бизнес-партнер индустрии «Бытовая техника и электроника» компании Яндекс.

По последним исследованиям, 70% потребителей, купивших ноутбук офлайн, уточняли цены и технические характеристики устройства в интернете, тогда как онлайн-покупатели посещали магазины лично, чтобы иметь возможность увидеть ноутбук вживую.