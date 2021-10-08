Мария Киселева, «Слабое звено»: «Интереснее выигрывать у сильных, но проще - у слабых»

У шоу была и есть только одна ведущая — трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Мария Киселева. Фото: телеканал Мир

Кто заблудился в трех соснах? Чью красную ковровую дорожку съела моль? Кого команда удалит как больной зуб? У кого голова только для того, чтобы в нее есть? Российская версия шоу BBC The Weakest Link («Слабое звено») отмечает 20-летний юбилей.

Программа выходила в России с 2001-го по 2005-й, пережила 15 лет забвения и и восстала из пепла в 2021 году на телеканале «Мир» (которому, кстати, исполнилось 29 лет). Как это ни удивительно, за годы и годы «Слабое звено» нисколько не потускнело, а совсем наоборот. У шоу была и есть только одна ведущая — трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Мария Киселева.

- Мария, мы с вами разговаривали в январе прошлого года, когда шоу «Слабое звено» перезапускалось после перерыва. Были сомнения, что шоу выживет - при такой-то конкуренции, когда развлекательный контент доносится, что называется, из каждого утюга. Но «Слабое звено» не только выжило — это одна из самых популярных программ телеканала «Мир», каждый выпуск смотрят почти 2 млн человек, а то и больше. А ведь это очень старый формат. У вас есть ответ, как так вышло?

- Во-первых, 20 лет назад, когда этот формат появился, он взорвал мировоззрение зрителей. Это был первый проект, сделанный в таком ключе. Тогда все ведущие шоу были белые и пушистые, на экранах телевизоров все было очень нежно и ласково, а тут вдруг почувствовался нерв. Никакой улыбки у ведущей, строгий стиль, возможность повернуться спиной и к зрителям, и к участникам. Все пять лет, что этот проект выходил, когда я была его ведущей, он был на пике популярности. Были сначала и те, кто не очень его воспринимал – казалось, что это слишком жестко для телевидения. Однако не осталось, наверное, ни одного человека, который не знал бы про наше шоу.

Как это ни удивительно, за годы и годы «Слабое звено» нисколько не потускнело, а совсем наоборот. Фото: телеканал Мир

За те 15 лет, пока «Слабого звена» не было в эфире, не прошло ни одного дня, чтобы мне кто-то ни напомнил про этот проект. Или про мой стиль, или вспоминали фразу оттуда. Почему он и сегодня популярен и не только выдерживает конкуренцию, но и развивается дальше. В новой версии мы не сделали полную кальку того, что было 20 лет назад. Спасибо большое нашему режиссеру Гузэль Киреевой, продюсеру Андрею Могиреву и всей команде «Студии 2В». Мы постарались быть современными и идти в ногу со временем. Это повлияло и на мой образ, и на стиль поведения. Если бы мы вышли ровно так, как это было тогда, то это был бы, наверное, нафталин, который никто бы смотреть не стал. Мы стараемся в каждый съемочный пул внести что-то новое. И нам это удается. Понятно, что люди, которые смотрели нас в то время, смотрят нас и сегодня. Но самое интересное, что у нас уже есть молодая, новая волна зрителей и участников.

Каждая игра – это маленькая калька жизни, где ты проживаешь взаимоотношения с участниками, где доказываешь, что ты лучше, проявляешь свою тактику, чтобы пройти дальше, где работаешь в команде. Это помимо того, что у тебя должен быть какой-то элементарный багаж знаний. Люди хотят почувствовать себя в нестандартной и, может быть, немного стрессовой ситуации. Это очень психологическая игра.

Программа выходила в России с 2001-го по 2005-й, пережила 15 лет забвения и и восстала из пепла в 2021 году Фото: www.youtube.com

- Забавно наблюдать, как игроки не сговариваясь голосуют против кого-то одного, причем не против самого слабого соседа. Как слабые не хотят признавать, что они слабые, а в конце концов побеждает не самый эрудированный игрок. А ведущий всем этим тонко управляет. Вам не кажется, что это не просто калька жизни, а наглядная модель человеческого общества?

- Конечно, интереснее выигрывать у сильнейших игроков, но проще выигрывать у слабейших. И каждый выбирает сам для себя. Да, в общем-то, это то же самое, что происходит и в жизни, с чем мы сталкиваемся каждый день. В проекте иногда наружу может выйти нутро человека - какой он есть на самом деле в стрессовых ситуациях. За этим очень интересно наблюдать.

- Вы можете сказать, что за время работы в шоу поневоле стали знатоком человеческой психологии?

- Я не могу себя назвать знатоком психологии, у меня нет соответствующего образования. Но то, что благодаря этой программе я действительно стала лучше понимать людей, чувствовать их и какие-то вещи даже предугадывать, это однозначно.

Мария Киселева в 2002 году. Фото: www.youtube.com

- За пределами съемочной площадки это помогает?

- В принципе, да. Несмотря на то, что «это всего лишь игра», все равно на нашу жизнь влияет все, что в ней происходит. Все, чем мы занимаемся, что мы делаем, чувствуем – это так или иначе сказывается на всей нашей жизни. По-другому не бывает.

- «У Марии сегодня отличное настроение и троллинг у нее на крайне высоком уровне», - пишет довольный зритель после одного из выпусков. Вы импровизируете по ходу программы или ваш троллинг строго по сценарию?

- Безусловно, есть сценарий каждого выпуска. Без этого никак, потому что это лицензионная программа, есть правила и рамки, за которые мы выйти не можем несмотря на всю вольность, которую допускает ВВС, имеющий лицензию на «Слабое звено». Но помимо правил и структуры в сценарии прописать больше ничего невозможно, потому что мы не знаем, кто из игроков пройдет дальше, как они сыграют. Это же все происходит вживую. Поэтому диалоги, конечно, рождаются только на площадке. Подготовиться к ним невозможно.

- Сейчас уйма развлекательных шоу, которые выходят в YouTube — как правило, они жестче телевизионных, часто с матерком. Ведут их персоны в диапазоне от Максима Галкина до стендап-комиков. Вы видели такие проекты? Как вам такой юмор?

- Я все-таки считаю, что нужно следить за тем, что мы выдаем в эфир. Имею в виду эфир не как телевизор, а эфир вообще. Это должно быть как минимум не пошло, не грязно, в этом должна быть некая эстетика. Так или иначе все это слышат и видят и подростки, и дети, да? И они на этом растут. Я все-таки за то, чтобы они, несмотря на полную открытость сегодня, росли на правильных идеалах. При этом я не навязываю свое мнение никому. И я не смотрю такие программы, честно.

- «Слабое звено» перезапустилось аккурат в начале пандемии коронавируса. До пандемии у вас было как минимум два крупных проекта, связанных с массовым скоплением людей - Центр синхронного плавания и Театр на воде. Как ковид повлиял на вашу жизнь?

- Если говорить про Центр синхронного плавания, то, когда был локдаун, мы тренировались дистанционно – тренеры проводили занятия, а дети перед экранами выполняли упражнения. Выживали как могли. У нас в спорте было много перерывов, отмененных стартов. Это дошло, как вы знаете, даже до Олимпийских игр, которые вообще впервые в истории перенесли на целый год.

Мария Киселева в 2021 году. Фото: телеканал Мир

Что касается спектаклей на воде, мы были вынуждены пропустить уже второй год. И это большая трагедия, потому что это проект, в котором соединены и все мои личные мечты, и душа и профессионализм всей нашей большой команды. Мы все очень на эту тему переживаем. Но я знаю, что со временем мы сделаем все эти спектакли и все будет хорошо. Наши спектакли приносят радость, добро и счастье и взрослым, и детям. Это волшебство.

- С каким чувством вы наблюдали за Олимпиадой в Токио? Наверное, это была одна из самых печальных и странных олимпиад — пустые трибуны, максимально изолированные друг от друга спортсмены.

- Я бы не назвала эту олимпиаду печальной или грустной. Я бы назвала ее сложной и очень волнительной. И триумфальной для российской сборной, потому что именно на этой Олимпиаде было обновлено много рекордов. Вы посмотрите - гимнастика спортивная, командное выступление. У мальчишек 25 лет не было «золота», у девочек - 29 лет. Можете себе представить? В плавании золотых медалей не было со времен Попова и Панкратова. Вернулось «золото» в плавание! В плавании никогда не было золота на спине. Рылов выиграл, сразу две медали! В фехтовании безумное количество медалей. И история с девочками-саблистками, с Софьей Великой, про которую весь мир говорит. [Тхэквондист] Храмцов, который выступает со сломанной рукой и выигрывает. И таких примеров на этой Олимпиаде было множество. Ну, и, конечно, синхронное плавание. Две золотые медали из двух возможных - несмотря на выключение музыки, как это уже было в 2004 году. Все наши ребята вместе с тренерским составом, со всей командой, просто герои и молодцы. Спасибо им большое за вдохновение, которое они нам принесли, и за гордость за нашу страну. Единственное, конечно, когда видишь пустые трибуны, какое-то несоответствие происходит. На Олимпийских играх всегда аншлаги! И вдруг пустые трибуны. Но это потом уходит на второй план, потому что на первом – эмоции от того, что выигрывают наши ребята. Тем более с такими историческими победами.

- С 2019 года вы депутат Мосгордумы, ваш мандат истекает в 2024-м. Чем из сделанного на этом посту вы особенно гордитесь? И видите ли вы себя вот в законотворчестве, в политике в будущем?

- Давайте не о будущем и не о прошлом. Мы живем сегодня в настоящем. В настоящем это сегодня является моей работой. И я еще не все сделала на своей работе из того, что мне хочется сделать. Мы же идем туда не за гордостью и не за каким-то признанием. Мы идем туда для того, чтобы можно было принести какую-то пользу. У меня есть сейчас несколько проектов, которые мне очень хочется реализовать. Я очень надеюсь, что успею довести эту работу до конца.

«Слабое звено». Телеканал «Мир», по пятницам в 19:15 мск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мария Киселева вернулась в «Слабое звено»: Теперь я буду улыбаться. Но не всем это понравится

14 февраля шоу появится в эфире после долгого перерыва - с той же ведущей (подробно)